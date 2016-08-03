Итоги первого тура Чемпионата России!!!

Сыгранны первые матчи Чемпионата России по футболу сезона 2016/17.

Официально стартовал Чемпионат России по футболу. Все 16 команд сыграли свои матчи и уже подводят кое-какие итоги. В первом же туре произошло два знаковых события. Первое из них – это лидерство Спартака. Последний раз москвичи были на верхней строчки в 2011 году. Тогда спартаковцы сумели занять второе место по итогам Чемпионата. И спустя 5 лет клуб забрался на вершину таблицы. Но не стоит делать прогнозы по поводу его Чемпионства. Был сыгран всего лишь один тур и соперником Спартака был скромный тульский Арсенал, который играл первый матч после возвращения из ФНЛ. Игра сама по себе выдалась обильной на голевые моменты. В сумме команды пробили в створ 15 раз. Это очень хороший показатель в европейском футболе. Весь матч москвичи доминировали в игре. Особенно стоит отметить дубли Джано Ананидзе и Квинси Промеса. Благодаря великолепной игре этих двух полузащитников спартаковцы сумели одержать разгромную победу со счетом 4:0.

Но игра Спартака и Арсенала проходила 31 июля, а Чемпионат России стартовал днем раньше. Игра-открытие состоялась на стадионе Петровский. Встречались питерский Зенит и московский Локомотив. Игра проходила под дождем, но обилие осадков не помешало устроить аншлаг на трибунах. Матч живьем увидело 18 500 болельщиков. Игра проходила на низких скоростях и в основном в центре поля. Команды очень редко доходили до чужой штрафной площади и пытались быть с дальних дистанций. На двоих команды сумели попасть в створ 2 раза (все на счету Зенита). Игра проходила под полным доминированием Зенита и об этом свидетельствует статистика матча. Игра закончилась нулевой ничьей и многие считают, что такой исход является справедливым.

Следующая игра проходила в Каспийске на Анжи-Арене. Местная команда Анжи встречалась с действующим чемпионом России московским ЦСКА. За день до матч на юге России прошел дождь, и состояние газона стало очень плохим. Игра была чем-то похожа на игру в Питере, но опасных моментов было создано больше. До матча явным фаворитом игры были армейцы, но слабые скорости на поле и хорошая игра Александра Беленова позволили оставить ворота махачкалинцов вне прикосновенности. Игра закончилась нулевой ничьёй.

Первый игровой день завершался в Ростове-на-Дону на арене Олимп-2. Встречались серебреный призер прошлого года и новичок лиги. После ранее сыгранных матчей, все ждали сенсацию от Оренбурга. Весь матч игроки Оренбурга отбивались и сдерживали натиск соперников, но подача в штрафную от Тимофея Калачева вызвала панику у гостевой команды, и первым на добивании сыграл Иван Новосельцев. Именно гол центрального защитника Ростова стал первым в сезоне 2016/17. Шансы отыграться оставались до 85-ой минуты встречи, пока Владимир Полуляхтов не заработал вторую желтую карточку. После этого команде приходилось отсиживаться в защите вместо того, чтобы бегать в нападении и попытаться сравнять счет. Матч закончился минимальной победой Ростова со счетом 1:0.

Второй день начался в Екатеринбурге, где местный Урал принимал Уфу. Уже в самом начале матче хозяева вышли вперед благодаря Роману Емельянову. В первом пропущенном мяче виновные оказались защитники, которые оставили одного игрока и он сумел отправить мяч в верхнюю девятку. После пропущенного мяча уфимцы создали несколько опасных моментов, но Николай Заболотных не дал сравнять счет. Последние пять минут первого тайма Урал провел похожую атаку, и свой первый гол за новый клуб забил Роман Павлюченко на 43-й минуте. Во втором тайме команды пытались забить еще несколько мячей, но вратари показали свой уровень. Игра так и закончилась со счетом 2:0.

Второй день завершался в Грозном на Ахмат-Арене. Терек встречался с самарскими Крыльями Советами. Всю игру была заметна только одна команда – Терек. Большое количество опасных моментов в матче. Самым активным в составе грозненского клубы был Георге Грозав. Он создал как минимум 5 голевых моментов за весь матч и именно ему дали пробить пенальти, который стал решающий в матче. Этот матч посетил президент футбольного клуба Терека и глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров. После забитого пенальти он попытался исполнить лезгинку, но что-то помешало ему это сделать. Игра завершилась минимальной победой Терека со счетом 1:0.

Самый ожидаемый матч был 1 августа, в котором встречались казанский Рубин и пермский Амкар. Большой интерес вызывала обновленная казанская команда. После прихода Хави Грасии команда купила много новых игроков, большинство которых имеют испанский паспорт. Но ожидания остались лишь ожиданиями. Первые минуты прошли в центре поля и многим ничем не запомнились. В середине матча случилось удаление Максима Канунникова за две желтых карточки. После этого казанская команда села в защиту и Амкар начал прессинговать. Но на завершающей стадии стал Сергей Рыжиков. Игра ничем не запомнилась, кроме удаления. Скучная нулевая ничья – вот и весь итог встречи.

Последняя игра первого тура проходила в Краснодаре на стадионе Кубань. Встречались Краснодар и Томь. Клуб из Томска только что вернулся из Футбольной Национальной Лиги и готов закрепить за собой место в РФПЛ. Первый шаг для них оказался провальным. ФК Краснодар, играющий в этом сезоне в квалификации Лиги Европы, не стал играть в пол оборота против новичков Премьер Лиги. С первых минут команда начала создавать моменты у ворот Антона Коченкова, но сумела забить только лишь на последней минуте первого тайма. Первый гол за Краснодар в новом сезоне забил Федор Смолов с передачей Ари. После перерыва Томь попыталась создать пару голевых моментов у чужих ворот, но успехом они не завершились. Но совсем противоположная ситуация с Краснодаром. В середине второго тайма Ари сумел забить головой с 20 метровой дистанции. После этого пропущенного мяча клуб из Томска абсолютно развалился и спустя 3 минуты Федор Смолов оформил дубль. Стоит отметить бразильского нападающего Ари, который поучаствовал во всех трех голах. Он набрал 3 очка по системе гол+пас.

В самом начале статьи я указал на два знаковых события. Первое из них лидерство Спартака. Второе событие – не забиваемость гостевых команд. Во всех 8 матчах мы увидели нулевую ничью или победы в сухую, одержанные хозяевами. Вот такой выдался первый тур Чемпионата России по футболу. Лидером является Спартак, а на последнем месте идет тульский Арсенал. Ждем второй тур, который стартует 6 августа матчем Уфа-Зенит.