Музыкант Чех, писатель Уолкотт и другие футболисты с необычными хобби

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о самых неожиданных и удивительных хобби футболистов.

Юрий Жирков

Хобби: собирать предметы, связанные с Великой Отечественной войной

«С недавних пор начал коллекционировать все, что имеет отношение к Великой Отечественной войне. Заболел этим после визита в гости к одному приятелю, который собирает подобные вещи. Увидел, и самому захотелось. Сейчас строю дом в Калининграде, и со временем у меня там будет маленький музей. Уже удалось собрать военную форму, пистолеты, медали... Что-то купил, что-то подарили. Жена вот презентовала настоящий автомат, найденный при раскопках в Калининграде. Так что, если у вас есть вещи времен войны и они вам не нужны, можете смело передавать их мне. Заранее благодарен...», – Юрий Жирков.

Филипе Луис

Хобби: коллекционирует фильмы

Защитник «Атлетико» Филипе Луис рассказал поведал, что ему очень нравится кино и в его коллекции уже более 2000 фильмов. «Чтобы заполучить некоторые фильмы, мне пришлось совершить сумасшедшие вещи. Мне нравится кино, но я также изучаю и другие вещи. Например, мне нравится наука. Футболисты в наши дни – умные люди и не тратят все деньги на покупку автомобилей», – отметил Луис.

Петр Чех

Хобби: учить языки и играть на ударных

Чех любит играть на ударных. Причем, настолько, что даже создал свою собственную рок-группу. Также голкипер «Арсенала» признался, что любит учить языки, и это для него – не профессиональная необходимость, а просто хобби. «Я признаюсь, что обожаю изучать иностранные языки. У меня нет проблем нигде, когда я приезжаю в какую-либо страну. Самое главное, что я не боюсь что-то сказать неправильно. Лучше ошибиться, но за, то тебя вовремя исправят, а люди поймут, что я хочу общаться. Я на 100% знаю два языка, английский и французский. Два чемпионата, где я выступал просто обязывали меня изучать этот язык. В школе я учил немецкий, а в последние два года изучаю испанский. Знаю, конечно, Словацкий, немного русский, португальский, итальянский и несколько фраз по японский.

Русский я никогда не изучал, но когда я приехал в Челси, здесь играл Алексей Смертин. Я с радостью брал у него уроки. Когда в клуб приехал Юрий Жирков, то я понимал и мог с ним говорить. Не скажу, что я прекрасно его знаю, но я бы посоветовал Вам его изучить. Благодаря португальцам, я стал изучать их язык. В Челси очень много португало -говорящих людей. Итальянскому языку я научился от Кудичини. Мы до сих пор дружим и общаемся при встрече на его родном языке. Ну а японский я выучил, когда я летел в самолете в эту страну. Выучил около 50 фраз, благодаря нашему гиду».

Мануэль Алмуния

Хобби: история Второй мировой войны

Экс-вратаря «Арсенала» интересует все, что связано со Второй мировой войной. Кроме просмотра тематических фильмов – «Спасти рядового Района» и «Мальчик в полосатой пижаме» – Мануэль ездит по местам, где происходили битвы Второй мировой, а также разговаривает с очевидцами. «Спасти рядового Райана» настолько заинтересовал Мануэля, что он вместе со своей девушкой решил посетить Омаха-бич: фильм начинался со сцены высадки в этом районе. «Омаха» — кодовое название одного из секторов вторжения сил союзников на оккупированную нацистами территорию Франции в ходе операции «Оверлорд».

Тео Уолкотт

Хобби: детский писатель

У хавбека «Эвертона», пожалуй, самое необычное хобби как для футболиста. Уолкотт опубликовал четыре детские книги, которые рассказывают о мальчике Ти Джее и его любви к футболу. Все они получили положительные отзывы от родителей и их детей. Кажется, после таких книг в академию «Арсенала» должна была выстроиться очередь!

Даниэль Аггер

Хобби: делать татуировки

Аггер – большой любитель не только отобрать мяч, но и нанести на свое тело очередную татуировку. Но мало кто знает, что датский защитник любит разрисовывать не только себя, но и друзей. При этом эскизы для своих татуировок Аггер разрабатывает сам.

Мичел Сальгадо

Хобби: Серфинг

Экс-защитник «Реала» Мичел Сальгадо обожает море, поэтому хобби испанца непосредственно связано с водой. «Многим кажется, будто встать на доску – проще простого. На самом деле, волны очень большие, а научиться держать равновесие совсем нелегко. Футболист мечтает со временем купить домик на побережье и забыть о футболе. Он уверен, что катание каждый день поможет ему расслабиться и наслаждаться жизнью», – Сальгадо.

Майкл Оуэн

Хобби: разведение лошадей

Экс-форвард «Ливерпуля» и «Юнайтед» Майкл Оуэн является ярым поклонником скачек. Майкл очень любит лошадей, поэтому приобрел 64 гектара земли, на которой начал строить ферму по разведению скаковых лошадей. В «Манчестер Юнайтед» вообще немало любителей лошадей и скачек: Уэйн Руни и даже сам великий и сэр Алекс Фергюсон.

Златан Ибрагимович

Хобби: охота и рыбалка

В хобби Ибрагимовича нет ничего необычного, правда, если бы не одно но... Златан приобрел себе целый остров Давенсо на озере Меларен, что на западе от Стокгольма, чтобы охотиться и рыбачить. Остров Давенсо является третьим по величине островом в Швеции. 500 гектаров земли на острове весьма пригодны для охоты, ведь Давенсо изобилует дикими оленями и кабанами, а при желании можно и порыбачить.

Дэвид Бекхэм

Хобби: фехтование

Экс-игрок сборной Англии, играя в Америки за «Лос-Анджелес Гэлакси» увлeкся фехтованием. В компании друзей актеров Голливуда Тома Круза и Уила Смита Дэвид частенько устраивает напряженные битвы в доме звезды фильма «Миссия невыполнима».

Робин ван Перси

Хобби: играть в настольный теннис

В бытность свою игроком «Арсенала» Робин ван Перси обнаружил, что лучше всех в команде играет в настольный теннис. Постепенно совершенствуя свое мастерство в играх против партнеров, голландец решил, что готов сразиться с профессионалом. В лондонском клубе с пониманием отнеслись к этой идее, пригласили молодого профессионала Дариуса Найта и организовали матч. Ван Перси проиграл, но его соперник отметил, что для непрофессионального теннисиста он очень хорош. Более того, Найт заявил, что ван Перси может уходить из футбола и делать профессиональную карьеру в новом виде спорта – задатки для этого у него есть.

Дэвид Джеймс

Хобби: компьютерный геймер

Дэвид Джеймс с ума сходит по компьютерным играм. Сказать по правде, он настоящий «компьютерный наркоман». Будучи игроком «Ливерпуля», Джеймс как-то объяснил ряд неудачных матчей своей одержимостью играми. Иногда игры становились настолько стрессовыми для Джеймса, что полностью выбивали его из колеи. Удивительно, как с такими проблемами Джеймсу удалось отстоять 173 матча на «ноль». Долгое время этот показатель был рекордным для АПЛ, и только недавно Петру Чеху удалось его побить.

Лукаш Фабианьски

Хобби: баскетбол

Вратарь «Суонси» Лукаш Фабиански – настоящий фанат баскетбола и НБА, в частности. Лукаш старается не пропускать матчей НБА, которые проходят в Лондоне. Самое интересное, что свой «мальчишник» перед своей свадьбой Лукаш решил совместить со своим хобби, организовав баскетбольный матч со своими друзьями. Вот такой Лукаш фанат баскетбола, жертвующий своим «мальчишником».

Андрей Аршавин

Хобби: моделирование одежды

Аршавин, закончивший в Санкт-Петербурге университет технологии и дизайна, является специалистом в сфере дизайна одежды. Уже имеются факты успешного проведения презентаций собственных моделей футболиста. Например, для мальчиков в возрасте до 15 лет. Также Андрей работает над созданием целого ряда коллекций для женщин и мужчин, став студентов Миланской школы дизайна и моды.

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