ТОП 17 самых красивых спутниц футболистов

Девушка футболиста национальной сборной Бельгии Томаса Вермалена.

6. Анн Катрин Брёммель – фотомодель.

С 2012 года встречается с полузащитником «Баварии» Марио Гётце.

С 2009 года состоит в отношениях с футболистом национальной сборной Испании Икером Касильясом, с которым они помолвлены с марта 2012 года. У пары даже есть сын — Мартин Касильяс-Карбонеро.

8. Пилар Рубио.

Супруга испанского защитника Серхио Рамоса.

9. Шакира – певица.

Замужем за футболистом национальной сборной Испании Жераром Пике, с которым они в прошлом году уже во второй раз стали родителями.

10. Радка Кочурова.

Жена чешской футбольной легенды Томаша Росицкого.

11. Александра Иварсдоттир – исландская фотомодель.

Подруга открытия ЕВРО 2016 Гильфи Сигурдссона.

12. Виктория Варга.

Горячая девушка футболиста национальной сборной Италии Грациано Пелле.

13. Даниэлла Семан.

С 2012 года состоит в отношениях с испанским футболистом Сеском Фабрегасом. У пары есть две дочери.

14. Сидони Бьемон – французская фотомодель.

Жена футболиста национальной сборной Франции Адиля Рами.

15. Эдурне – испанская модель, телеведущая, певица и актриса.

Девушка футболиста национальной сборной Испании Давида Де Хеа.

16. Анна Левандовская – профессиональная каратистка.

Жена польской футбольной звезды Роберта Левандовского.

17. Валерия Бойко.

Супруга футболиста национальной сборной Украины Дениса Бойко.