ТОП 17 самых красивых спутниц футболистов

1. Сэм Кук – фотомодель.
В настоящий момент встречается с футболистом «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом. Журналисты называют её одной из самых красивых спутниц футболистов Англии.
2. Лена Герке.
Подруга игрока сборной Германии Сами Хедиры.
3. Людивин Санья.
Жена французского защитника Бакари Санья.
4. Ана Иванович – сербская профессиональная теннисистка.
Жена Бастиана Швайнштайгера.
5. Полли Пирс.
Девушка футболиста национальной сборной Бельгии Томаса Вермалена.
6. Анн Катрин Брёммель – фотомодель.
С 2012 года встречается с полузащитником «Баварии» Марио Гётце.
7. Сара Карбонеро – модель и спортивная журналистка.
С 2009 года состоит в отношениях с футболистом национальной сборной Испании Икером Касильясом, с которым они помолвлены с марта 2012 года. У пары даже есть сын — Мартин Касильяс-Карбонеро.
8. Пилар Рубио.
Супруга испанского защитника Серхио Рамоса.
9. Шакира – певица.
Замужем за футболистом национальной сборной Испании Жераром Пике, с которым они в прошлом году уже во второй раз стали родителями.
10. Радка Кочурова.
Жена чешской футбольной легенды Томаша Росицкого.
11. Александра Иварсдоттир – исландская фотомодель.
Подруга открытия ЕВРО 2016 Гильфи Сигурдссона.
12. Виктория Варга.
Горячая девушка футболиста национальной сборной Италии Грациано Пелле.
13. Даниэлла Семан.
С 2012 года состоит в отношениях с испанским футболистом Сеском Фабрегасом. У пары есть две дочери.
14. Сидони Бьемон – французская фотомодель.
Жена футболиста национальной сборной Франции Адиля Рами.
15. Эдурне – испанская модель, телеведущая, певица и актриса.
Девушка футболиста национальной сборной Испании Давида Де Хеа.
16. Анна Левандовская – профессиональная каратистка.
Жена польской футбольной звезды Роберта Левандовского.
17. Валерия Бойко.
Супруга футболиста национальной сборной Украины Дениса Бойко.