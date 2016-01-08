Джермейн Дженас: вот и всё

Лет семь-восемь назад хавбека "Тоттенхэма" рассматривали как скорую замену Лэмпарду с Джеррардом. Однако карьеру талантливого парня загубили травмы. Хронические проблемы с коленом вынудили Джермейна повесить бутсы на гвоздь всего в 32.

Дженас начинал карьеру в "Нотингем Форест". Очень скоро стало ясно, что "лесники" вырастили настоящее сокровище. За Джермейном выстроилась в очередь половина АПЛ, включая "МЮ" с "Арсеналом", однако юноша выбрал тогда ещё грозный "Ньюкасл" с Кироном Дайером, Ли Бойером, Алан Ширером и остальными. Там Дженас забивал голы вроде этого:

Когда "Ньюкасл" после ухода Бобби Робсона полетел под откос, Дженас перебрался в набирающий силу "Тоттенхэм". Именно в стане "шпор" прошли лучшие годы Джермейна. Полторы сотни матчей и пара десятков голов, практически неизменное место в основе. Дженас выделялся мобильностью, скоростью и техникой. Видение поля и поставленный удар позволяли ему уже тогда играть в популярном ныне формате от штрафной до штрафной. В сборной хавбек проигрывал конкуренцию Лэмпарду с Джеррардом, но был первым на подмене. А с 2009 началось.

Травмы шли одна за другой. Аренда в "Астон Виллу", где хавбек почти не играл. Возвращение в родной "Нотингем Форест", и, наконец, последняя попытка реанимировать карьеру в КПР, скупавшем бывших звёзд. Весной 2014 Дженас порвал кресты на тренировке и больше уже не вернулся. Почти два года Джермейн пытался восстановиться, но так и не смог, объявив через неделю после Нового года о завершении карьеры. Вспомним, как он играл за "Тоттенхэм" и пожелаем поскорее обрести себя в жизни после футбола.