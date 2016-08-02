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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Кассандра – новая девушка Криштиану Роналду.

    2 августа 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет новую возлюбленную Роналду. Кассандра Дэвис – фитнесс-модель.

    Криштиану Роналду вовремя отпуска в США был замечен целующимся с известной фитнес-моделью из Флориды Кассандрой Дэвис, поговаривают эта новая возлюбленная Роналду.

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    Рейтинг: 4 Голосов: 12
    Комментарии1
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      Рейтинг: -46

      kurskih 3 августа 2016, 15:08

      Криштиану удивил)

      -2
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