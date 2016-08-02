Кассандра – новая девушка Криштиану Роналду.

Криштиану удивил)
Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет новую возлюбленную Роналду. Кассандра Дэвис – фитнесс-модель.
Криштиану Роналду вовремя отпуска в США был замечен целующимся с известной фитнес-моделью из Флориды Кассандрой Дэвис, поговаривают эта новая возлюбленная Роналду.
Тест: хорошо ли вы знаете новичков РФПЛ?
Почему обмен Смолова на Кокорина всем подходит
Тест: выигрывал игрок Кубок конфедераций или нет?
Дибала и другие звёзды футбола, которые не смогут играть в РФПЛ из-за лимита
Марина – шикарная девушка Марко Асенсио
Бонуччи, Дзюба и ещё десять самых ненавистных трансферов футбола
«Манчестер Сити», «Ювентус» и еще четыре клуба для Алексиса Санчеса
CR7. Самые интересные факты о лучшем игроке современности