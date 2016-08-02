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    Главные звезды футбольного турнира в Рио. Кого призвала Олимпиада

    2 августа 2016
    Все ближе становится старт Олимпиады и сейчас самое время обратить внимание на то, кто из футбольных звезд отправился в Бразилию защищать цвета национальной сорной.

    Все ближе становится старт Олимпиады и сейчас самое время обратить внимание на то, кто из футбольных звезд отправился в Бразилию защищать цвета национальной сорной.

    Неймар, сборная Бразилии. Выступает за «Барселону».

    Маркиньос, сборная Бразилии. Выступает за «ПСЖ».

    Рафинья, сборная Бразилии. Выступает за «Барселону».

    Фелипе Андерсон, сборная Бразилии. Выступает за «Лацио».

    Джон Оби Микел, сборная Нигерии. Выступает за «Челси».

    Матиас Гинтер, сборная Германии. Выступает за «Боруссию Дортмунд».

    Свен Бендер, сборная Германии. Выступает за «Боруссию Дортмунд».

    Ларс Бендер, сборная Германии. Выступает за «Байер».

    Сон Хен Мин, сборная Южной Кореи. Выступает за «Тоттенхэм».

    Херонимо Рульи, сборная Аргентины. Выступает за «Реал Сосьедад».

    Анхель Корреа, сборная Аргентины. Выступает за «Атлетико Мадрид».

    Из этих ребят, в общем-то, можно составить весьма перспективную общую команду.

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