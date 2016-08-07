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    Русские и тут Все блоги -

    Как русские живут и отдыхают в Европе

    7 августа 2016
    Митрюшкин спасает «Сьон», Базелюк осваивается в Португалии, а Черышев развлекает Пато. Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты чувствуют себя в Европе

    Корян зарекомендовал себя в первой команде «Витесса».

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    И много тренируется.

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    Миранчук зажигает в Эстонии и наслаждается местными трибунами. Его «Левадия» побеждает.

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    Панюков в межсезонье отдыхал. Трансфер во французский «Ним» сорвался. Наш игрок отправился на просмотр в «Брагу».

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    Гатагов и Миранчук вместе не только вне поля, но и на нем.

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    Алан находит время для выражения благодарности фанатам. В Эстонии его любят.

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    Нойштедтер пытается привыкнуть к реалиям турецкого футбола.

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    Роман постоянно примеряет форму «Фенербахче».

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    Черышев и Пато уже успели подружиться.

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    Способности Митрюшкина высоко оценили в «Базеле». Наш вратарь против классного соперника отыграл достойно.

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    Базелюк сдружился с партнерами по «Эшторилу».

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    И готов показать себя на поле.

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    Ефимов находит время для отдыха и танцев. У него по-прежнему все хорошо.

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    Как русские живут и отдыхают в Европе

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 7 августа 2016, 14:13

      Шемба помолодел будто)

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