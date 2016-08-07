Шемба помолодел будто)
Корян зарекомендовал себя в первой команде «Витесса».
И много тренируется.
Миранчук зажигает в Эстонии и наслаждается местными трибунами. Его «Левадия» побеждает.
Панюков в межсезонье отдыхал. Трансфер во французский «Ним» сорвался. Наш игрок отправился на просмотр в «Брагу».
Гатагов и Миранчук вместе не только вне поля, но и на нем.
Алан находит время для выражения благодарности фанатам. В Эстонии его любят.
Нойштедтер пытается привыкнуть к реалиям турецкого футбола.
Роман постоянно примеряет форму «Фенербахче».
Черышев и Пато уже успели подружиться.
Способности Митрюшкина высоко оценили в «Базеле». Наш вратарь против классного соперника отыграл достойно.
Базелюк сдружился с партнерами по «Эшторилу».
И готов показать себя на поле.
Ефимов находит время для отдыха и танцев. У него по-прежнему все хорошо.
Как русские живут и отдыхают в Европе