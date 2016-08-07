Митрюшкин спасает «Сьон», Базелюк осваивается в Португалии, а Черышев развлекает Пато. Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты чувствуют себя в Европе

Корян зарекомендовал себя в первой команде «Витесса».

text Июл 30 2016 в 11:01 PDT

И много тренируется.

text Июл 13 2016 в 12:40 PDT

Миранчук зажигает в Эстонии и наслаждается местными трибунами. Его «Левадия» побеждает.

text Июл 22 2016 в 2:20 PDT

Панюков в межсезонье отдыхал. Трансфер во французский «Ним» сорвался. Наш игрок отправился на просмотр в «Брагу».

text Июл 12 2016 в 11:31 PDT

Гатагов и Миранчук вместе не только вне поля, но и на нем.

text Июл 22 2016 в 9:02 PDT

Алан находит время для выражения благодарности фанатам. В Эстонии его любят.

text Июл 25 2016 в 7:21 PDT

Нойштедтер пытается привыкнуть к реалиям турецкого футбола.

text Июл 25 2016 в 3:58 PDT

Роман постоянно примеряет форму «Фенербахче».

text Июл 6 2016 в 6:39 PDT

text Июл 30 2016 в 1:27 PDT

Черышев и Пато уже успели подружиться.

text Июл 30 2016 в 2:58 PDT

Способности Митрюшкина высоко оценили в «Базеле». Наш вратарь против классного соперника отыграл достойно.

text Июл 25 2016 в 4:46 PDT

Базелюк сдружился с партнерами по «Эшторилу».

text Июл 29 2016 в 2:58 PDT

И готов показать себя на поле.

text Июл 27 2016 в 7:54 PDT

Ефимов находит время для отдыха и танцев. У него по-прежнему все хорошо.

text Июл 24 2016 в 1:30 PDT

Как русские живут и отдыхают в Европе