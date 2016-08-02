Лига Чемпионов. Ответные матчи. Янг Бойз – Шахтер Донецк. Прогноз на матч

В среду в Лиге Чемпионов всех нас ждет одна очень любопытная встреча, в которой сразятся лицом к лицу такие команды, как «Янг Бойз» и «Шахтер Донецк», и я предлагаю вашему вниманию небольшой прогноз на сей матч.

В среду в Лиге Чемпионов всех нас ждет одна очень любопытная встреча, в которой сразятся лицом к лицу такие команды, как «Янг Бойз» и «Шахтер Донецк», и я предлагаю вашему вниманию небольшой прогноз на сей матч.

Первая игра между этими командами завершилась победой «Шахтера» со счетом 2:0, что ставит под сомнение шансы «Янг Бойз» пробиться дальше. Однако, нет никаких сомнений в том, что швейцарская команда приложит все силы к тому, чтобы постараться изменить ход этого противостояния. И это говорит о том, что шансы зрителей увидеть голевую игу очень высоки.

Ведь «Янг Бойз» необходимо отыгрывать гандикап в два мяча, а значит и откладывать свои попытки забить эта команда откладывать не будет. Следовательно, их атакующего порыва можно и логично ждать с самого начала данного противостояния. Кроме того, не могу не обратить ваше внимание на то, что это одна из самых бесшабашных команд в европейском клубном футболе. У «Янг Бойз» очень неплохая атака, но при этом, крайне слабая игра в обороне, в результате чего, многие матчи с их участием получаются весьма богатыми на голы. Вот и эта игра обещает нам тоже самое. Тем более, что родные стены будут неустанно гнать вперед команду и при своих трибунах она должна отличиться, хотя бы, раз.

Одновременно, и сам «Шахтер» должен забивать в этой встрече и, скорее всего, не один гол. У команды из Донецка сменился главный тренер, но остался весьма компетентный в атакующем плане состав, с кучей бразильцев, что отвечают за атаку. Они и самостоятельно в состоянии огорчить, кого угодно из соперников. Да и стремление самих хозяев поля атаковать ворота своего соперника, должно серьезно сказаться на успехах швейцарской команды в обороне.

Так что, я лично, жду футбола от этого матча крайне открытого и результативного.

Прогноз: тотал больше 2.50 1.60 (по линии БК Марафон).