ТОП 7 случаев, когда полевые игроки спасали свою команду в качестве вратаря

Недавно Юрген Клопп был вынужден выпустить в качестве полевого игрока вратаря. Блог «Чего хотят болельщики?» вспоминает матчи, в которых полевые игроки были вынуждены спасать свою команду в качестве вратарей.

Вспомним немногочисленные случаи, когда полевым игрокам приходилось становиться на ворота заместо голкиперов, а иногда и отражать вместо них пенальти.

7. Эрик Вискаал («Гент»). Чемпионат Бельгии, сезон 1992/93

Эрик Вискаал стал настоящим героем и главным действующим персонажем матча «Серкль Брюгге» – «Гент». После того, как вратарь гостей был удален за фол последней надежды, Эрик отбил 11-метровый удар от Йосипа Вебера, лучшего бомбардира лиги. Но этим нападающий «Гента», временно выполняющий обязанности вратаря, не ограничился. В концовке встречи за игру рукой судья назначил еще один пенальти, на этот раз в ворота хозяев, который успешно исполнил Вискаал, сравняв счет встречи 1-1.

6. Иван Ловрич («Гонвед»). Чемпионат Венгрии, сезон 2012/13

91-я минута матча «Видеотон» – «Гонвед». При счете 0-1 в пользу гостей за фол в штрафной судья удаляет вратаря «Гонведа» и назначает пенальти. Кажется, победа упущена, но защитник гостей с этим не согласен. Он встает на место голкипера и в эффектном прыжке отбивает пенальти, чем приносит своей команде 3 очка.

5. Космин Моци («Лудогорец»). Лига чемпионов, сезон 14/15

Первый квалификационный матч против команды «Стяуа» болгарская команда проиграла со счетом 0-1 и лишь на 89-й минуте ответного матча «Лудогорец» перевел игру в овертайм.

За несколько минут до окончания матча за фол последней надежды был удален вратарь и, поскольку замен не оставалось, в ворота пришлось идти полевому игроку — Космину Моци, защитнику «Лудогорца»

Двухматчевая встреча закончилась ничьей и победителя определяла серия пенальти, где себя проявил Космин Моци, полевой игрок, отразив два пенальти и протащив свою команду в групповой этап Лиги чемпионов.

4. Андрей Тихонов («Спартак»), Кубок УЕФА 1996 год

Уникальный случай в истории футбола. Игрок, забивший два гола в матче, заканчивал игру на позиции вратаря. После удаления Руслана Нигматуллина, за фол последней надежды, в ворота «Спартака» вынужден был встать полузащитник Андрей Тихонов (все замены были уже использованы).

3. Рубен Негредо («Химнастик»). Чемпионат Испании (Сегунда Дивизион В), сезон 2011/12

Брат Альваро Негредо, Рубен, в матче третьего дивизиона в системе футбольных лиг Испании совершил настоящий футбольный подвиг во время матча против «Бургоса».

На 57-й минуте Негредо сравнял счет в матче. А за 15 минут до конца поединка, после того, как судья удалил вратаря «Химнастика», а лимит замен к этому времени был исчерпан, нападающий встал в ворота и отразил удар с 11-метровой отметки.

2. Бобби Мур («Вест Хэм»). Кубок Лиги, полуфинал 1972 года

Легенда сборной Англии и «Вест Хэма» Бобби Мур однажды отразил пенальти – произошло это в матче Кубка лиги против «Сток Сити». В сумашедшем ответном полуфинальном матче Кубка лиги 1972 года вратарь «Вест Хема» Бобби Фергюсон получил травму во время матча и с сотрясением мозга покинул поле. Его место занял капитан команды — Бобби Мур. Позже ему удалось отбить пробитый Майком Бернардом 11-метровый, правда, это не спасло его команду от гола, поскольку Майк сумел-таки добить парированный мяч в сетку.

1. Младен Петрич («Базель»). Кубок УЕФА, сезон 2006/07

Один из самых знаменитых сейвов полевого игрока совершил Младен Петрич в матче группового этапа Кубка УЕФА «Базель» – «Нанси». В компенсированное арбитром время французский клуб организовал выход 3 в 1, который фолом последней надежды остановил кипер «Базеля» Франко Констансо.

Констансо был удален и место в воротах занял будущая звезда немецкого «Гамбурга» форвард Младен Петрич, который выслушав от удаленного голкипера несколько советов, отбил пенальти Микаэля Кретьена и со второй попытки зафиксировал снаряд в руках, сохранив тем самым ничью 2-2.