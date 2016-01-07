Клаудия Романи - признанная красавица модель, болельщица итальянского Милана (фото)

Жгучая Клаудия Романи - признанная красавица модель, но предпочитает представляться актрисой. Сыграла она в одном-единственном фильме - «Naeste Skridt», но надо же набить себе цену.

Уроженка маленького итальянского городка, она уже давно живет в Майами и, можно сказать, днюет и ночует на пляже. Романи - женщина спортивная: прекрасно плавает, боксирует, играет в сквош, и от ее атлетичной фигуры у зевак захватывает дух.

Особенно преданные поклонники у Клаудии в «Милане». Она с детства - фанатка прославленного клуба, а футболисты ведут с красоткой оживленную электронную переписку. Правда, несмотря на это, разбираться в спорте Романи лучше не стала. Недавно она заявила, что считает Массимилиано Аллегри прекрасным тренером, а вскоре из-за провальных выступлений наставник был уволен с поста главного тренера «Милана». Но таким женщинам, пусть и не блондинкам, можно простить некоторую наивность.