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    Клаудия Романи - признанная красавица модель, болельщица итальянского Милана (фото)

    7 января 2016
    Жгучая Клаудия Романи - признанная красавица модель, но предпочитает представляться актрисой. Сыграла она в одном-единственном фильме - «Naeste Skridt», но надо же набить себе цену.

    Уроженка маленького итальянского городка, она уже давно живет в Майами и, можно сказать, днюет и ночует на пляже. Романи - женщина спортивная: прекрасно плавает, боксирует, играет в сквош, и от ее атлетичной фигуры у зевак захватывает дух.
    Особенно преданные поклонники у Клаудии в «Милане». Она с детства - фанатка прославленного клуба, а футболисты ведут с красоткой оживленную электронную переписку. Правда, несмотря на это, разбираться в спорте Романи лучше не стала. Недавно она заявила, что считает Массимилиано Аллегри прекрасным тренером, а вскоре из-за провальных выступлений наставник был уволен с поста главного тренера «Милана». Но таким женщинам, пусть и не блондинкам, можно простить некоторую наивность.

    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 января 2016, 23:11

      Ага, очень атлетична, особливо вид сзади.

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