Девушка, вдохновившая мужа на первый гол в РФПЛ в новом сезоне

Блог «Чего хотят болельщики?» представляет жену Ивана Новосельцева – Катерину Кейру.

Катерина и Иван — самая необычная спортивная пара России. Она — баскетболистка, он — футболист. Она — редкая в наших краях мулатка, а он — обладатель типичной славянской внешности. Как тут не использовать уже потертый штамп: они такие разные, и все-таки они вместе.

Символично, что девушка, родившаяся в Ростове-на-Дону получила предложение о замужестве в Ростове-на-Дону от футболиста «Ростова» на стадионе футбольного клуба «Ростов». 20 апреля 2015 года после матча с «Торпедо» Иван позвал Катерину на поле, встал на колено и вручил ей кольцо.

«Конечно, эмоции переполняют. Произошедшее стало для меня полным сюрпризом! — рассказывает Кейру. — До последнего было непонятно, смогу ли я посетить матч «Ростова» и «Торпедо», поскольку это зависело от результата нашей игры с «Энергией». Но, конечно, слетать на этот поединок мне очень хотелось – все-таки Ваня играл против своей бывшей команды. Так что мой прилет получился спонтанным, буквально в последний момент попросила Ваню купить билет на ночной рейс. И никаких мыслей или предчувствий относительно того, какой потрясающий сюрприз ждет меня на стадионе, не было».