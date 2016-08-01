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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Девушка, вдохновившая мужа на первый гол в РФПЛ в новом сезоне

    1 августа 2016
    Блог «Чего хотят болельщики?» представляет жену Ивана Новосельцева – Катерину Кейру.

    Катерина и Иван — самая необычная спортивная пара России. Она — баскетболистка, он — футболист. Она — редкая в наших краях мулатка, а он — обладатель типичной славянской внешности. Как тут не использовать уже потертый штамп: они такие разные, и все-таки они вместе.

    Символично, что девушка, родившаяся в Ростове-на-Дону получила предложение о замужестве в Ростове-на-Дону от футболиста «Ростова» на стадионе футбольного клуба «Ростов». 20 апреля 2015 года после матча с «Торпедо» Иван позвал Катерину на поле, встал на колено и вручил ей кольцо.

    «Конечно, эмоции переполняют. Произошедшее стало для меня полным сюрпризом! — рассказывает Кейру. — До последнего было непонятно, смогу ли я посетить матч «Ростова» и «Торпедо», поскольку это зависело от результата нашей игры с «Энергией». Но, конечно, слетать на этот поединок мне очень хотелось – все-таки Ваня играл против своей бывшей команды. Так что мой прилет получился спонтанным, буквально в последний момент попросила Ваню купить билет на ночной рейс. И никаких мыслей или предчувствий относительно того, какой потрясающий сюрприз ждет меня на стадионе, не было».

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