За кулисами самого ДЕРЗКОГО шоу о футболе

Культ Тура(программа на Матч ТВ). О том что бывает за кулисами этой программы, и немного откровенностей.

Полезная все-таки соц.сеть Инстаграмм. В ней не только же можно размещать фотографии,но и так же узнавать какие то интересные новости. Которые попросту не найдешь в открытом доступе в интернете.

Так произошло в очередной раз у меня. В аккаунте программы «Культ Тура» появилась новость о том, что третий сезон программы скоро вновь появится на экранах «Матч ТВ». И для съемок нужны люди в зал, так называемая массовка. Для этого всего лишь нужно было оставить заявку на почту. И всё.

Не долго думаю,благо был выходной день и прекрасная погода в Москве, я собрался на съемки. Давно мечтая побывать на программе. На этот раз шоу снимали в телецентре Останкино. Так-как бывшее место съемок программы(один из баров в центре Москвы) был занят. Программу планировали начать снимать в 19-00, а нас, зрителей, попросили приехать к 18-30. Я и вовсе решил приехать к 6 часам в Останкино. И не прогадал. Благо один из ведущих программы Евгений Савин вдоль набережной,которая прямиков приводит в телецентр вдоволь резвился катаясь на скейтборде и самокате. Вот как оказываются готовятся ведущие к съемкам. Круто,не правда ли?

Я сразу узнал Женю, подошел поздаровался, и спросил во сколько в итоге начнутся съемки и кто сегодня будет у них гостем. Ведь заранее зрители не знают за кем кроме их любимых ведущих им придется сегодня наблюдать. Это такая фишка шоу, интрига...

Гостем программы в итоге стал.. Валерий Карпин. Первый раз я приехал на съемки программы, и тут в гостях такая ГЛЫБА нашего футбола. Я был очень рад, потому что наблюдать за Валерием одно удовольствие лично для меня. Хотя болельщиком «Спартака» я не являюсь.

В сам телецентр я зашел где-то в 6 часов. Прошел КПП, показал паспорт, благо в списках моя фамилия была. И вот я в самом сердце Российского телевидения. В это время пару ребят кто тоже приехал на съемки уже стояли и ждали когда наступит время самих съёмок.

Мы все стояли ждали 18-30, назначенное время которое нам написали на почте. И тут в Останкино начали заходить ведущие программы – Женя Савин и Юрий Дудь. Они оба приехали..Вы наверно подумали на дорогих машинах?? Но нет. Они приехали на самокатах и скейтах. Видимо как покатались сразу на съемки. Юрий Дудь прошел очень быстро, благо у него был пропуск. А вот у Жени Савина пропуск оказался не продлен. И охранник охотно не хотел пускать его в телецентр. Мне интересно что было в голове у охранника который прекрасно должен был знать в лицо человека, который не раз приезжал в телецентр. Но он был непоколебим. И так минут 25, Евгений ждал пока главный редактор «Матча» спустится и пропустит его. Естественно съемки задерживались, и все зрители стали переживать.Вот такой вот конфуз в начале 3 сезона. Но это еще не все...

Когда Евгения Савина благополучно пропустили, он сразу же побежал гримироваться и готовиться к съемкам программы. А нас в свою очередь попросили подняться на второй этаж, чтобы подождать, немного, пока подготовится все для программы. Но ждать нам пришлось минут 20 точно, может больше. Оказалось что возникли какие-то проблемы со звуком. Тут уже реально хотелось уйти и поехать назад домой. Но не зря я приехал на съемки, что бы так просто сдаться. И гость в лице Карпина очень манил.

И вот нас пропустили в студию программы. Студия была сделана очень красочно, стояли три стула посередине для ведущих и гостя программы. А оформление было сделано в стиле интро программы. Но как оказалось, ребятам сняли уже новое вступление для своей программы, таким образом открывая новый 3 сезон шоу.

Нас всех рассадили на стулья для зрителей и параллельно включили матч «Спартак»-«Арсенал Тула» который проходил в это время. А время то было около 8 часов вечера, а съемки все не начинались.

Юра и Женя подготовились к эфиру и пришли к нам в студию, и стали с нами немного разговаривать дабы прошло время до прихода Валерия Карпина. Спрашивали кто болеет за «Спартак», среди зрителей не оказалось болельщиков «Народной» команды. И это очень огорчает..

И вот ровно в 8 часов как только закончился матч «Спартака», в студия пришел Валерий Георгиевич. Вот она пунктуальность человека, пообещал быть ровно в 8 и приехал точно в это время. При этом заявив что времени у него нее так много. И он попросил ведущих долго с ним не разговаривать. Все-таки игрок и тренер Карпин ничуть не поменялся. Такой же дерзкий (на самом дерзком шоу о футболе) и такой же импульсивный. Во время программы это было очень хорошо видно (но много спойлерить я не буду, что бы вы все включили во вторник в 22-30 канал «Матч ТВ», и сами все увидели).

Во время программы как всегда Юра подкалывал Женю, которой только приехал из отпуска (видимо набирался сил перед началом нового сезона программы). Женя был как всегда стилен, как с обложки GQ. Все без исключения зрители это заметили.

Конечно во время съемок было много вопросов для Валерия Карпина. В частности про «Спартак» и провал сборной на Евро. Было много юмора, и очень домашняя обстановка. Спасибо за это всем участникам этого шоу.

Валерий Георгиевич так и не сказал что в сердце у него только Спар...

Но всем и так все понятно друзья. Я же прав?

И в 10 часу съемки закончились. Юрий Дудь сказал всем зрителям что давайте фотографироваться с Валерий Карпиным пока он не ушел. Мне это удалось сделать. И Валерий уехал так быстро, что ему толком никто из зрителей нечего не смог сказать. Может пожелать за что-то спасибо (так хотел сделать я), а может и пожурить за уход из «Спартака». Но несмотря на это он очень крутой, кроме уважения нету нечего к нему! Хоть здесь это напишу, коль не сказал ему это в лицо.

Сделали пару селфи и разошлись. Съемки прошли на высшем уровне. Юра поблагодарил всех зрителей за то, что они пришли в Останкино.

И вот мы поехали домой.. Я спрашиваю у своей девушки как тебе съемки? Она говорит что получила много эмоций, и все они только положительные. Это для меня главное. Вот как съемки «Культ Тура», сумели заинтересовать даже девушку не сильно много смотрящую футбол.

Вообщем все на «Матч ТВ» во вторник друзья. Включаем в 22-30 «Культ Тура» и смотрим на шикарного Валерия Карпина. И двух супер ведущих Юрия Дудя, и Евгения Савина. Надеюсь это были не последний съемки, на которых я побывал...