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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Жена Златана Ибрагимовича – Хелена

    1 августа 2016
    Блог «Чего хотят болельщики?» представляет ту девушку, которая стимулирует супер Златана.

    Когда журналисты спросили у Ибрагимовича, что он подарил жене на день рождения, швед ответил: «Ничего. У нее уже есть Златан».

    Быть супругой самой яркой персоны мирового футбола — тяжелый труд. Но Хелене Сегер это нравится. Знакомьтесь с одной из самых влиятельных женщин европейского футбола.

    Трудно найти столь непохожую, на первый взгляд, пару. Между Златаном и Хеленой – 11 лет возраста,30 сантиметров роста и огромные социальные различия. Хелене 44 года, а Златану – 33.

    Златан – выходец из низов, Хелена – из богатой, уважаемой в Швеции семьи. Писали, что она бывшая супермодель, но это не так:

    – Я и супермодель? Черт, посмотрите на меня: 165 сантиметров роста, маленькие ноги, большой рот. Это что шутка? – говорит сама Сегер.

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