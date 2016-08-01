Жена Златана Ибрагимовича – Хелена

Блог «Чего хотят болельщики?» представляет ту девушку, которая стимулирует супер Златана.

Когда журналисты спросили у Ибрагимовича, что он подарил жене на день рождения, швед ответил: «Ничего. У нее уже есть Златан».



Быть супругой самой яркой персоны мирового футбола — тяжелый труд. Но Хелене Сегер это нравится. Знакомьтесь с одной из самых влиятельных женщин европейского футбола.



Трудно найти столь непохожую, на первый взгляд, пару. Между Златаном и Хеленой – 11 лет возраста,30 сантиметров роста и огромные социальные различия. Хелене 44 года, а Златану – 33.



Златан – выходец из низов, Хелена – из богатой, уважаемой в Швеции семьи. Писали, что она бывшая супермодель, но это не так:



– Я и супермодель? Черт, посмотрите на меня: 165 сантиметров роста, маленькие ноги, большой рот. Это что шутка? – говорит сама Сегер.