Чемпионат MLS. Даллас – Ванкувер. Прогноз на матч

После небольшого перерыва в блоге, решил вернуться с нового месяца и возобновить свою деятельность и активность в нем, с целью давать (хочется верить в это) интересное и полезное чтиво для всех гостей и подписчиков.

После небольшого перерыва в блоге, решил вернуться с нового месяца и возобновить свою деятельность и активность в нем, с целью давать (хочется верить в это) интересное и полезное чтиво для всех гостей и подписчиков.

Ранее я успел выложить несколько прогнозов в своем блоге и, как помню, все они увенчались успехом. Так и что и новый месяц хочется открыть очередным прогнозом. И этот пост будет носить характер, скорее, символического поста, который напомнит о моем, ранее открытом блоге.

Я бы хотел обосновать свой выбор на сегодняшнюю ночь, на победу команды «Даллас» в игре с «Ванкувером». Это очередная игра МЛС и букмекеры видят фаворитом, именно, хозяев поля.

Это, конечно, один из козырей «Далласа» в этой встрече. Ведь они лучшая команда в Западной Конференции и вообще во всей лиге, по игре на своем поле. Тут клуб не только добивается постоянного результата, но еще и много забивает и мало пропускает. «Ванкувер» же, напортив, очень много пропускает в гостях и вообще часто проигрывает «Далласу» на его поле. Кроме того, стоит отметить, что «Даллас» очень сильная команда, при том, не имеющая в своем составе громких имен, как многие прочие команды лиги. Кроме того, не буду скрывать и того, что мне лично эта команда очень симпатична за свой бесшабашный футбол. «Даллас» очень нацелен на ворота соперника и регулярно старается забить, отчего их игра постоянно получается зрелищной. Плюс, ко всему вышесказанному, я бы еще обратил бы внимание и на то, что у гостей пропустят отчетную встречу защитник Дин, полузащитники Тиберт, Флорес и Бустос, а также нападающий Кекута Маннех. У самого же «Далласа» отсутствует только защитник Зак Лойд. Так что, все в этой паре говорит за успех команды хозяев поля.

Прогноз: п1 1.65 (по линии BetCity).