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    Подземка качества Все блоги -

    Под откос. Почему «Локомотив» в этом сезоне достигнет дна

    31 июля 2016
    Автор блога «Подземка качества», который болеет за «железнодорожников» больше 13 лет, готов сделать очень неутешительный прогноз.

    Оговорюсь сразу, я полностью поддерживаю Игоря Черевченко на посту главного тренера. Но исключительно как личность. Скромный, трудолюбивый, неравнодушный, «свой». Все эти прилагательные заставляют меня прощать Игорю Геннадьевичу очень и очень многое. Однако то, что мы увидели в матче первого тура на «Петровском» было ужасно. По целому ряду причин.

    Во-первых, судя по тактике, которую применил Черевченко, «Локомотив» – середняк российского футбола. Потому что парни из Москвы все 90 минут хотели одного – не пропустить и увезти из Петербурга ничью. Такое простительно для «Урала», «Амкара», «Крыльев»… Но не для команды, которая декларирует задачу играть в Лиге Чемпионов. Больше всего изумило, что в концовке вместо Шкулетича на поле вышел не Хенти, который хотя бы формально является нападающим, а трудяга-черноработник Коломейцев. Да, в старании «железнодорожникам» было не отказать, но стараться нужно в уборной, а на поле необходимо еще и играть в футбол. А этим занимался только Алексей Миранчук, чье нахождение в команде просто шокирует. Как же это руководство «Локомотива» не профукало такой талант, и не сбагрило Лешу в условный «Рубин» года 2 назад. Явная недоработка приспешников Смородской. В защиту Черевченко можно сказать, что он просто захотел сыграть вторым номером. И тут мы подходим ко второй причине моего ужаса.

    «Локомотив» панически не укомплектован под ту игру, которую, как кажется, пытается поставить Черевченко. Как бы смешно это ни звучало, но во что-то подобное я играю в FIFA. Крепкая мощная оборона и быстрый переход в атаку в минимальное количество касаний. И поэтому я понимаю, что для подобной игры жизненно важны: креативный игрок в центре поля, быстрые фланги, сильный игрок под нападающим и быстрый техничный форвард. Из этого всего у «Локо» в первом матче сезона были только хороший Миранчук и достаточно резвый Игнатьев на фланге. А вот Тарасов, Н'Динга, Самедов и Шкулетич – это для другой игры. Позиционной, тягучей, которая замешана на навесах с флангов. Но красно-зеленые даже близко не подходят к этой манере. Получается, что игроки в команде под одну тактику, а тренер использует абсолютно другую. И раз уж Черевченко оставили на посту тренера, будьте любезны обеспечить его нужными игроками. А не какими-то хентями, которые не могут акцентированно пробить по воротам. И опять же, вы можете мне возразить, что в «Локомотив» сейчас придет новый президент. Тогда и будут трансферы. Но это же нелепо – комплектовать команду уже после сборов и во время чемпионата. Ведь игроков-то, по идее, должна выбирать не Смородская, а Черевченко. Или мы чего-то не знаем о планах нового президента по личности главного тренера?...

    Да, есть ряд предпосылок к тому, что Игорь Геннадьевич просто сторожит место машиниста до назначения господина Геркуса на пост президента «Локо». И после этого уступит кресло кому-то другому. Однако в таком случае, этот сезон в Черкизово точно отправят под нож. Ведь, получится, что в клубе сменятся две ключевые позиции, и пока эти почтенные господа будут входить в курс дела, уже наступит зимний перерыв, к которому «железнодорожники» могут подойти на не самых радужных позициях. Конечно, менять президента клуба по ходу чемпионата это уже априори дичайший бред и некомпетентность руководства РЖД, но если к этому добавится еще и смена главного тренера, то болельщикам «Локомотива» в очередной раз придется набираться терпения и ждать. Но им не привыкать. В этом умение нас могут переплюнуть только фанаты «Спартака».

    Рейтинг: 4.1 Голосов: 9
    Комментарии14
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      Рейтинг: +551

      avera 1 августа 2016, 16:48

      Что вы все ноете?Руководства нет,трансферы до 31 числа.Вот в сентябре и
      посмотрим!

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 1 августа 2016, 16:13

      Общий результат по чемпионату после первой же игры, кстати, не проигранной одному из сильнейших конкурентов, не могла бы предсказать даже небезызвестная Кассандра. А автор смог! Уря-а-а-а, товарищи! Теперь у него можно поинтересоваться насчётпрогнозов всяческих негативных ситуаций в стране и проч. и прочь....

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      Рейтинг: +546

      Nayturs 1 августа 2016, 15:24

      Статья хорошая - эмоциональная. По первому матчу с одним из лидеров нашего футбола последних лет считаю преждевременным вывод о "дне". Шкулетич - согласен, совсем не подходит под контратакущую манеру игры Локомотива, а про Самедова не согласен, у него неплохая скорость.
      Из положительного отметил бы хорошую организацию оборонительной игры, лично Тарасова, Денисова и Чорлуку. Ремарка: такой Тарасов на Евро бы пригодился бы сборной.
      Из отрицательного, на данный момент провальная трансферная политика.

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      Рейтинг: +5880

      AtticusFinch 1 августа 2016, 14:10

      что за неадекваты пишут подобные статьи?ну какого дна -в том году тем же составом на 6 месте -а тут дна?БРЕД!!!!

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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 1 августа 2016, 10:45

      я знаю почему локо так играет , потому что им упровляют Ротенберги . Они упровляли Динамо и теперь все видят какая от этого польза

      -1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 1 августа 2016, 10:36

      Хорошая статья, всё по делу.
      Я бы ещё добавил проблему психологии игроков. То есть, вот если при Сёмине команда могла неудачно играть, даже возможно порой отбиваться - в голове всегда сидела мысль,что в любой момент "Локо" может забить, и даже не один. Причём игры были не с Зенитом,который и сам не в лучшей форме, а "Монако", "Интер", "Реал" и так далее. А в этом матче, уже после 55 минуты было ясно, что забивать никто и не собирается. Психология победителей исчезла начисто, даже в матчами с аутсайдерами не проявлялась в прошлом году. И самая верная мысль - Нам остаётся только ждать, это прям в точку. Ждём

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2016, 08:54

      Обидно за такой клуб.А статья по делу написана.Если Локо потеряет еще и Миранчука с Самедовым-все финит а ля комедия.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 1 августа 2016, 04:38

      Что-то совсем мрачная перспектива вырисовывается, с чем я в корне не согласна, до "дна" я думаю дело не дойдет

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 августа 2016, 00:09

      Бомбардир, удивил, великолепная статья! Все по делу написано. Если команда едет в Петербург за ничьей, это команда-середняк! По-сути дела, если сломается хотя бы один человек в этом составе (особенно страшно- если в защите), то это катастрофа. Весь матч локомотив мог переходить резко из обороны в атаку, но мяч удавалось максимум доводить только до линии вратарской (и то не всегда). И после этого непонятно - либо это атака такая беззубая, что не может дальше пройти; либо это тактика такая была просто мяч в атаке подержать; либо команда сама не знает чего хочет, так как в очередной год подряд руководство не говорит какой план на сезон, что вообще нужно то делать. Этот бардак, которые крутится в Локомотиве, надо предъявлять в частности не к Смородской, а к тем, кто ее туда поставил и позволил этими махинациями заниматься. Это руководство ОАО "РЖД", которые не могут наладить нормальную работу ни линейных предприятиях, ни в этом футбольном клубе. И тут уже можно вспомнить слова Бубнова - весь российский футбол это сплошная коррупция. Лично мой прогноз - это 6-10 место Локомотива в этом сезоне, хотя я уже больше 10 лет болею за этот клуб, но после первого тура позитивных эмоций пока что не так много. Конечно очень надеюсь, что мой прогноз не сбудится, и локомотив займет место выше. Для меня уже будет счастье, если будет хотя бы 3-е место.......

      3
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 31 июля 2016, 23:01

      Такое ощущение, что обстановка, традиции и сам дух снесённой Черкизоны как-то перекочевали в мозги машинистов Локомотива... Люди, может стоит поклоняться не Тельцу, или какой-то одной футбольной богине, а вспомнить про спорт ВООБЩЕ !?. Локомотив, мы ждём хорошего футбольного РЖДовского темпа,- билеты взяты до Пекина и остановок не будет!!! С ув.

      -2
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