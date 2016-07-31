Под откос. Почему «Локомотив» в этом сезоне достигнет дна

Автор блога «Подземка качества», который болеет за «железнодорожников» больше 13 лет, готов сделать очень неутешительный прогноз.

Оговорюсь сразу, я полностью поддерживаю Игоря Черевченко на посту главного тренера. Но исключительно как личность. Скромный, трудолюбивый, неравнодушный, «свой». Все эти прилагательные заставляют меня прощать Игорю Геннадьевичу очень и очень многое. Однако то, что мы увидели в матче первого тура на «Петровском» было ужасно. По целому ряду причин.

Во-первых, судя по тактике, которую применил Черевченко, «Локомотив» – середняк российского футбола. Потому что парни из Москвы все 90 минут хотели одного – не пропустить и увезти из Петербурга ничью. Такое простительно для «Урала», «Амкара», «Крыльев»… Но не для команды, которая декларирует задачу играть в Лиге Чемпионов. Больше всего изумило, что в концовке вместо Шкулетича на поле вышел не Хенти, который хотя бы формально является нападающим, а трудяга-черноработник Коломейцев. Да, в старании «железнодорожникам» было не отказать, но стараться нужно в уборной, а на поле необходимо еще и играть в футбол. А этим занимался только Алексей Миранчук, чье нахождение в команде просто шокирует. Как же это руководство «Локомотива» не профукало такой талант, и не сбагрило Лешу в условный «Рубин» года 2 назад. Явная недоработка приспешников Смородской. В защиту Черевченко можно сказать, что он просто захотел сыграть вторым номером. И тут мы подходим ко второй причине моего ужаса.

«Локомотив» панически не укомплектован под ту игру, которую, как кажется, пытается поставить Черевченко. Как бы смешно это ни звучало, но во что-то подобное я играю в FIFA. Крепкая мощная оборона и быстрый переход в атаку в минимальное количество касаний. И поэтому я понимаю, что для подобной игры жизненно важны: креативный игрок в центре поля, быстрые фланги, сильный игрок под нападающим и быстрый техничный форвард. Из этого всего у «Локо» в первом матче сезона были только хороший Миранчук и достаточно резвый Игнатьев на фланге. А вот Тарасов, Н'Динга, Самедов и Шкулетич – это для другой игры. Позиционной, тягучей, которая замешана на навесах с флангов. Но красно-зеленые даже близко не подходят к этой манере. Получается, что игроки в команде под одну тактику, а тренер использует абсолютно другую. И раз уж Черевченко оставили на посту тренера, будьте любезны обеспечить его нужными игроками. А не какими-то хентями, которые не могут акцентированно пробить по воротам. И опять же, вы можете мне возразить, что в «Локомотив» сейчас придет новый президент. Тогда и будут трансферы. Но это же нелепо – комплектовать команду уже после сборов и во время чемпионата. Ведь игроков-то, по идее, должна выбирать не Смородская, а Черевченко. Или мы чего-то не знаем о планах нового президента по личности главного тренера?...

Да, есть ряд предпосылок к тому, что Игорь Геннадьевич просто сторожит место машиниста до назначения господина Геркуса на пост президента «Локо». И после этого уступит кресло кому-то другому. Однако в таком случае, этот сезон в Черкизово точно отправят под нож. Ведь, получится, что в клубе сменятся две ключевые позиции, и пока эти почтенные господа будут входить в курс дела, уже наступит зимний перерыв, к которому «железнодорожники» могут подойти на не самых радужных позициях. Конечно, менять президента клуба по ходу чемпионата это уже априори дичайший бред и некомпетентность руководства РЖД, но если к этому добавится еще и смена главного тренера, то болельщикам «Локомотива» в очередной раз придется набираться терпения и ждать. Но им не привыкать. В этом умение нас могут переплюнуть только фанаты «Спартака».