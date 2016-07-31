Чья форма уродливее: «Реала», «Баварии» или «МЮ»?

Европейские клубы только начинают презентации игровых форм, но некоторые комплекты уже поразили своим видом. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» оценивает экипировку.

Известные клубы Европы продолжают «радовать» своими игровыми формами, многие из которых совсем не могут похвастаться утонченностью или оригинальностью дизайна.

«Бавария»

Комплект мюнхенцев выглядит не слишком стильно и оригинально, как для столь великого клуба.

«Ливерпуль»

Представил самый дерзкий вариант (третий) формы из всех возможных. Ярко-зеленые футболки, шорты и гетры выглядят слишком пестро. Видимо, новая форма призвана ослеплять будущих соперников Красных, однако стильной эту форму назвать язык не поворачивается.

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«Манчестер Юнайтед»

Из примечательных особенностей нового комплекта можно выделить лишь позы, в которых игроки «МЮ» представляют новую форму. Что-то в стиле мужского бойз бенда, но никак не самого титулованного клуба Англии.

«Челси»

Новая форма «синих» в комментариях не нуждается, все достаточно просто и элегантно, кроме поз самих футболистов.

«Реал»

Представил свой новую альтернативную форму и мадридский «Реал». Ничего впечатляющего, черные футболки с фиолетовыми вставками. Не слишком ли просто для Королевского клуба?!

«Норвич Сити»

А вот «подъехала» и новая игровая форма «Норвича». Слишком пестро, помимо этого, у многих болельщиков английского клуба возникли не особо приятные ассоциации. Например, что на форму... нагадили птицы.

«Селтик»

«Селтик» решил всех удивить розовым цветом своей новой формы. Вряд ли суровым шотландским парням захотелось немного гламура. Вероятнее всего, клуб решил отдать дань старым билетам, на которых отрывные корешки были как раз розового цвета. Получилось, как минимум, необычно.

«Тоттенхэм»

Замыкает наш список третий комплект формы лондонского «Тоттенхэма». Форма получилась, мягко говоря, странной. И не золотой, и не желтый цвет, да и в целом ничего примечательного на последнем фото, кроме Деле Алли, мы не увидим.

А какой комплект игровой формы на ваш взгляд получился самым уродливым?

ПО МАТЕРИАЛАМ: THE SUN.

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