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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Чья форма уродливее: «Реала», «Баварии» или «МЮ»?

    31 июля 2016
    Европейские клубы только начинают презентации игровых форм, но некоторые комплекты уже поразили своим видом. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» оценивает экипировку.

    Известные клубы Европы продолжают «радовать» своими игровыми формами, многие из которых совсем не могут похвастаться утонченностью или оригинальностью дизайна.

    «Бавария»

    Картинки по запросу Чья форма уродливее: «Реала», «Баварии» или «МЮ»?

    Комплект мюнхенцев выглядит не слишком стильно и оригинально, как для столь великого клуба.

    «Ливерпуль»

    Представил самый дерзкий вариант (третий) формы из всех возможных. Ярко-зеленые футболки, шорты и гетры выглядят слишком пестро. Видимо, новая форма призвана ослеплять будущих соперников Красных, однако стильной эту форму назвать язык не поворачивается.

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    «Манчестер Юнайтед»

    Из примечательных особенностей нового комплекта можно выделить лишь позы, в которых игроки «МЮ» представляют новую форму. Что-то в стиле мужского бойз бенда, но никак не самого титулованного клуба Англии.

    Похожее изображение

    «Челси»

    Новая форма «синих» в комментариях не нуждается, все достаточно просто и элегантно, кроме поз самих футболистов.

    Картинки по запросу Чья форма уродливее: «Реала», «Баварии» или «МЮ»?

    «Реал»

    Представил свой новую альтернативную форму и мадридский «Реал». Ничего впечатляющего, черные футболки с фиолетовыми вставками. Не слишком ли просто для Королевского клуба?!

    «Норвич Сити»

    А вот «подъехала» и новая игровая форма «Норвича». Слишком пестро, помимо этого, у многих болельщиков английского клуба возникли не особо приятные ассоциации. Например, что на форму... нагадили птицы.

    «Селтик»

    «Селтик» решил всех удивить розовым цветом своей новой формы. Вряд ли суровым шотландским парням захотелось немного гламура. Вероятнее всего, клуб решил отдать дань старым билетам, на которых отрывные корешки были как раз розового цвета. Получилось, как минимум, необычно.

    «Тоттенхэм»

    Замыкает наш список третий комплект формы лондонского «Тоттенхэма». Форма получилась, мягко говоря, странной. И не золотой, и не желтый цвет, да и в целом ничего примечательного на последнем фото, кроме Деле Алли, мы не увидим.

    А какой комплект игровой формы на ваш взгляд получился самым уродливым?

    ПО МАТЕРИАЛАМ: THE SUN.

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    Рейтинг: 4 Голосов: 28
    Комментарии12
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      Рейтинг: +31

      Mr_Stepanov 3 августа 2016, 13:12

      Автор, в чём отличие форм Челси и Баварии? Форму "синих" ты считаешь элегантной (и, видимо, оригинальной), а форму Баварии - нет...

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 2 августа 2016, 09:35

      Селтик и Норвич - вообще огонь!!!

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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 1 августа 2016, 00:32

      У Норвича прикольная)

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 31 июля 2016, 22:06

      форма селтика это пиздец

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 31 июля 2016, 22:03

      Форма Реала с фиолетовыми вставками по-моему наоборот очень даже неплоха... Хорошая или плохая форма во многих случаях, очень даже субъективное мнение

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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 31 июля 2016, 21:17

      Какая разница как выглядит форма клуба, главное чтобы этот клуб показывал настоящий футбол. Были времена, когда советские клубы играли в застиранных ХБшных футболках, но при этом бились в каждом матче до конца и собирали полные стадионы. Вот это был ФУТБОЛ и никому в голову не приходило оценивать внешний вид, а не содержание игры того или иного клуба.

      -1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 31 июля 2016, 20:29

      Просто - не значит плохо. Простейшая форма Баварии выглядит стильно довольно.
      Но чем думали те, кто делал форму Норвичу - этого мне не понять)

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 31 июля 2016, 19:37

      Норвич... остольные все норм

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      Рейтинг: +88

      Marvianu 31 июля 2016, 18:57

      а третью форму Тоттенхема я бы купил

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      Рейтинг: +88

      Marvianu 31 июля 2016, 18:57

      очень субъективная статья ни о чём. автору нечего делать.

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