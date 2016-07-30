Тест: кто станет чемпионом России?

Путин!!!
Однозначно!!!
Стартует чемпионат России, и еще очень долго ждать, кто именно станет чемпионом. «Бомбардир» предлагает предсказать исход турнира прямо сейчас.
Тест: угадай футболиста по части имени
Фото: fc-zenit.ru
Тест: угадай футболиста по части имени
Фото: fc-zenit.ru
Путин!!!
Однозначно!!!
по правде этот опрос создан для определения лучшего фото Шуфутинского, а команда чемпион выбирается рандомно.
Спааааартаааак!!!!!!
И снова Рубин. Дежавю.
Чемпионом России станет ЦСКА!
Рубин? Не может быть!
А у меня Шуфутинский чемпионство Зенита)
Тест какой странный. Какое отношение имеет Хилари, Шуфутинский к чемпионству Спартака?
цска