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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: кто станет чемпионом России?

    30 июля 2016
    Стартует чемпионат России, и еще очень долго ждать, кто именно станет чемпионом. «Бомбардир» предлагает предсказать исход турнира прямо сейчас.

    Тест: угадай футболиста по части имени

    Тест: вы помните Евро-2016?

    Фото: fc-zenit.ru

    Рейтинг: 3.6 Голосов: 27
    Комментарии138
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      Рейтинг: +23

      совок 17 марта 2022, 14:09

      Путин!!!
      Однозначно!!!

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      Рейтинг: +100

      9зверь9 17 сентября 2021, 16:38

      Спартак)

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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы 18 июля 2021, 11:34

      по правде этот опрос создан для определения лучшего фото Шуфутинского, а команда чемпион выбирается рандомно.

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      Рейтинг: +48

      the best of spartak 28 ноября 2020, 21:10

      Спааааартаааак!!!!!!

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      Рейтинг: +47

      Кандидов 6 ноября 2020, 01:07

      И снова Рубин. Дежавю.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 30 ноября 2019, 15:31

      Чемпионом России станет ЦСКА!

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 6 ноября 2019, 12:52

      Рубин? Не может быть!

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 16 октября 2019, 17:07

      А у меня Шуфутинский чемпионство Зенита)

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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 9 сентября 2019, 09:00

      Тест какой странный. Какое отношение имеет Хилари, Шуфутинский к чемпионству Спартака?

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      Рейтинг: +96

      vlad10180v 31 января 2019, 16:34

      цска

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