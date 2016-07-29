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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Игуаин, Халк и еще 9 Топ-трансферов лета.

    29 июля 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет символическую сборную из игроков поменявших клубы этим летом.

    Вратарь. Войцех Щесны.

    Откуда: Арсенал.

    Куда: Рома.

    Условия: аренда с правом выкупа за 16 млн. евро.

    В прошлом основной вратарь «канониров», из-за своих ошибок был вынужден уступить место в воротах Оспине, а после перехода Чеха в Арсенал, Войцех и вовсе ушёл прошлым летом в аренду в Рому. Побыв основным вратарём «римлян» и убедив Спалетти в своём «классе», Щесны решил вернуться в Рим, а не сидеть на скамейке запасных в Лондоне.

    Правый защитник. Дани Алвес.

    Откуда: Барселона.

    Куда: Ювентус.

    Условия: свободный агент.

    Выиграв все возможные клубные турнире с Барселоной, Алвес решился на новый вызов в своей карьере. Мотивация – была главной причиной переезда Дани Алвеса в Турин, очевидно, коллекцию трофеев он сможет пополнить уже после первого сезона в Ювентусе.

    Центральный защитник. Матс Хуммельс.

    Откуда: Боруссия Д.

    Куда: Бавария.

    Условия: трансфер за 38 млн. евро.

    Капитан Боруссии Дортмунд Матс Хуммельс вернулся в клуб воспитанником, которого он является, очевидно, мечта выиграть Лигу Чемпионов может реализоваться в Баварии значительно быстрее. Плюс вся семья Матса активно поддерживала его переход в Баварию.

    Центральный защитник. Самюэль Умтити.

    Откуда: Лион.

    Куда: Барселона.

    Условия: трансфер за 25 млн. евро.

    Барселона подписала молодого и перспективного французкого защитника за разумную цену. Умтити будет отличной заменой стареющим Маскерано и Матьё, а переход в Барсу стал шагом вперёд для финалиста Евро.

    Левый защитник. Лукас Динь.

    Откуда: ПСЖ.

    Куда: Барселона.

    Условия: трансфер за 16,5 млн. евро.

    Лукас весь прошлый сезон говорил о желании выступать в Роме (был в аренде), но «римляне» не потянули трансфер Диня и он довольно неожиданно перешёл в Барселону. После ухода Адриано, Лукас будет пытаться вытеснить из состава Барсы Альбу, очевидно, задача у Диня весьма сложная.

    Опорный полузащитник. Гранит Джака.

    Откуда: Боруссия М.

    Куда: Арсенал.

    Условия: трансфер за 45 млн. евро.

    Арсенал наконец-то «раскошелился» на классического опорного полузащитника, а Венгер закончил эксперименты с передвижением атакующих игроков в опорники (Артета, Касорла и др.). Лидер сборной Швейцарии и Боруссии М, однозначно усилит проблемную опорную зону Арсенала и команду в целом.

    Опорный полузащитник. Ренату Санчеш.

    Откуда: Бенфика.

    Куда: Бавария.

    Условия: трансфер за 35 млн. евро.

    Бавария смогла подписать Санчеша до Евро 2016, и это стало успехом менеджмента мюнхенцев. Молодой талант Португалии походу Евро стал лидером сборной и был признан лучшим молодым игроком Евро 2016. Очевидно, цена после Чемпионата Европы могла взлететь на Санчеша, но Бавария вовремя сориентировалась.

    Атакующий полузащитник. Генрих Мхитарян.

    Откуда: Боруссия Д.

    Куда: Манчестер Юнайтед.

    Условия: трансфер за 42 млн. евро.

    Лучший ассистент двух последних сезонов Бундеслиги, лидер и мотор Боруссии перешёл в Манчестер Юнайтед для усиления атаки. Очевидно, у Генриха есть много качеств, чтобы заиграть в Англии: скорость, завершение атак, точность паса, универсализм поэтому Моуриньо удачно «вложил» потраченные деньги.

    Правый полузащитник. Халк.

    Откуда: Зенит.

    Куда: Шанхай Теллэйс.

    Условия: трансфер за 56 млн. евро плюс 2 млн. евро возможных бонусов.

    Лидер Зенита последних лет решился переехать в Китай «на заработки». Самый дорогой исходящий и входящий трансфер в истории российского футбола, помог Зениту «отбить» практически все средства затраченные на трансфер Халка из Порту, а это уже можно считать успешным действием менеджмента Зенита.

    Левый полузащитник. Садио Мане.

    Откуда: Саутгемптон.

    Куда: Ливерпуль.

    Условия: трансфер за 41,2 млн. евро.

    Клопп начал формировать Ливерпуль под себя уже с помощью трансферов и Мане подходит под стиль Клоппа как никто другой. Быстрый, выносливый, напористый и агрессивный вингер добавит «красок» атаке Ливерпуля.

    Нападающий. Гонсало Игуаин.

    Картинки по запросу Игуаин, Халк и еще 9 Топ-трансферов лета.

    Откуда: Наполи.

    Куда: Ювентус.

    Условия: трансфер за 90 млн. евро.

    Самый нашумевший трансфер лета, переход Игуаина из Наполи в стан главного конкурента за чемпионство – Ювентус. Фантастическая сумма в 90 млн. евро стала рекордной для Италии, а заявление Гонсало о победе с Ювентусом в Лиге Чемпионов и покупки туринцев делают их одними из фаворитов турнира и обличают главный мотив данного трансфера для Игуаина.

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