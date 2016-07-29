Игуаин, Халк и еще 9 Топ-трансферов лета.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет символическую сборную из игроков поменявших клубы этим летом.

Вратарь. Войцех Щесны.

Откуда: Арсенал.

Куда: Рома.

Условия: аренда с правом выкупа за 16 млн. евро.

В прошлом основной вратарь «канониров», из-за своих ошибок был вынужден уступить место в воротах Оспине, а после перехода Чеха в Арсенал, Войцех и вовсе ушёл прошлым летом в аренду в Рому. Побыв основным вратарём «римлян» и убедив Спалетти в своём «классе», Щесны решил вернуться в Рим, а не сидеть на скамейке запасных в Лондоне.

Правый защитник. Дани Алвес.

Откуда: Барселона.

Куда: Ювентус.

Условия: свободный агент.

Выиграв все возможные клубные турнире с Барселоной, Алвес решился на новый вызов в своей карьере. Мотивация – была главной причиной переезда Дани Алвеса в Турин, очевидно, коллекцию трофеев он сможет пополнить уже после первого сезона в Ювентусе.

Центральный защитник. Матс Хуммельс.

Откуда: Боруссия Д.

Куда: Бавария.

Условия: трансфер за 38 млн. евро.

Капитан Боруссии Дортмунд Матс Хуммельс вернулся в клуб воспитанником, которого он является, очевидно, мечта выиграть Лигу Чемпионов может реализоваться в Баварии значительно быстрее. Плюс вся семья Матса активно поддерживала его переход в Баварию.

Центральный защитник. Самюэль Умтити.

Откуда: Лион.

Куда: Барселона.

Условия: трансфер за 25 млн. евро.

Барселона подписала молодого и перспективного французкого защитника за разумную цену. Умтити будет отличной заменой стареющим Маскерано и Матьё, а переход в Барсу стал шагом вперёд для финалиста Евро.

Левый защитник. Лукас Динь.

Откуда: ПСЖ.

Куда: Барселона.

Условия: трансфер за 16,5 млн. евро.

Лукас весь прошлый сезон говорил о желании выступать в Роме (был в аренде), но «римляне» не потянули трансфер Диня и он довольно неожиданно перешёл в Барселону. После ухода Адриано, Лукас будет пытаться вытеснить из состава Барсы Альбу, очевидно, задача у Диня весьма сложная.

Опорный полузащитник. Гранит Джака.

Откуда: Боруссия М.

Куда: Арсенал.

Условия: трансфер за 45 млн. евро.

Арсенал наконец-то «раскошелился» на классического опорного полузащитника, а Венгер закончил эксперименты с передвижением атакующих игроков в опорники (Артета, Касорла и др.). Лидер сборной Швейцарии и Боруссии М, однозначно усилит проблемную опорную зону Арсенала и команду в целом.

Опорный полузащитник. Ренату Санчеш.

Откуда: Бенфика.

Куда: Бавария.

Условия: трансфер за 35 млн. евро.

Бавария смогла подписать Санчеша до Евро 2016, и это стало успехом менеджмента мюнхенцев. Молодой талант Португалии походу Евро стал лидером сборной и был признан лучшим молодым игроком Евро 2016. Очевидно, цена после Чемпионата Европы могла взлететь на Санчеша, но Бавария вовремя сориентировалась.

Атакующий полузащитник. Генрих Мхитарян.

Откуда: Боруссия Д.

Куда: Манчестер Юнайтед.

Условия: трансфер за 42 млн. евро.

Лучший ассистент двух последних сезонов Бундеслиги, лидер и мотор Боруссии перешёл в Манчестер Юнайтед для усиления атаки. Очевидно, у Генриха есть много качеств, чтобы заиграть в Англии: скорость, завершение атак, точность паса, универсализм поэтому Моуриньо удачно «вложил» потраченные деньги.

Правый полузащитник. Халк.

Откуда: Зенит.

Куда: Шанхай Теллэйс.

Условия: трансфер за 56 млн. евро плюс 2 млн. евро возможных бонусов.

Лидер Зенита последних лет решился переехать в Китай «на заработки». Самый дорогой исходящий и входящий трансфер в истории российского футбола, помог Зениту «отбить» практически все средства затраченные на трансфер Халка из Порту, а это уже можно считать успешным действием менеджмента Зенита.

Левый полузащитник. Садио Мане.

Откуда: Саутгемптон.

Куда: Ливерпуль.

Условия: трансфер за 41,2 млн. евро.

Клопп начал формировать Ливерпуль под себя уже с помощью трансферов и Мане подходит под стиль Клоппа как никто другой. Быстрый, выносливый, напористый и агрессивный вингер добавит «красок» атаке Ливерпуля.

Нападающий. Гонсало Игуаин.

Откуда: Наполи.

Куда: Ювентус.

Условия: трансфер за 90 млн. евро.

Самый нашумевший трансфер лета, переход Игуаина из Наполи в стан главного конкурента за чемпионство – Ювентус. Фантастическая сумма в 90 млн. евро стала рекордной для Италии, а заявление Гонсало о победе с Ювентусом в Лиге Чемпионов и покупки туринцев делают их одними из фаворитов турнира и обличают главный мотив данного трансфера для Игуаина.

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