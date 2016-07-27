Месси, Смолов, Сычёв и еще 11 неожиданных футбольных блондинов.

а как же весь состав сборной Румынии на ЧМ 98???они покрасились перед матчем с Хорватией.Кстати инициатором был всеми известный Петреску!
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