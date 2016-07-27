Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Месси, Смолов, Сычёв и еще 11 неожиданных футбольных блондинов.

    27 июля 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает самых ярких футбольных блондинов.

    Новый имидж Лео Месси

    Лионель Месси

    На удачу перед Евро 2016: Аарон Рэмси.

    Аарон Рэмси

    Дэвид Бекхэм.

    Мануэль Альмуния.

    Фёдор Смолов.

    Фёдор Смолов

    Хамес Родригес.

    Самир Насри.

    Халк.

    Серхио Рамос.

    Дани Алвес.

    Александр Драгович.

    Фил Джонс.

    Похожее изображение

    Неймар.

    Дмитрий Сычёв.

    «Манчестер Сити», «Ювентус» и еще четыре клуба для Алексиса Санчеса

    Тест: знаете ли вы игроков сенсационного «РБ Лейпциг»?

    Мамаев, Смолов и ещё 8 самых подорожавших игроков РФПЛ

    Быстров, Дзюба и ещё девять самых ненавистных трансферов футбола

    PlayStation, бутерброд, шнурки и другие причины нелепых травм футболистов

    Элена – прекрасная жена Хави Гарсии

    Весь мир против Венгера?

    Тест: кто дороже футболист РФПЛ или МЛС?

    Тотти, Яшин и ещё восемь самых преданных футболистов

    Рейтинг: 4 Голосов: 12
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +49

      30регион 27 июля 2016, 14:37

      а как же весь состав сборной Румынии на ЧМ 98???они покрасились перед матчем с Хорватией.Кстати инициатором был всеми известный Петреску!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11