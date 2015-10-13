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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    13 октября 2015
    «Бомбардир» проверяет, как внимательно вы следили за сборной России во время отбора на Евро-2016.

    «Бомбардир» проверяет, как внимательно вы следили за сборной России во время отбора на Евро-2016.

    Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Тест: Как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Рейтинг: 3.3 Голосов: 11
    Комментарии20
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 8 декабря 2020, 14:26

      как можно такое помнить?!

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 8 декабря 2020, 14:25

      Вы - Ольга Бузова. Лишь делаете вид, что смотрите футбол.

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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 2 октября 2019, 19:28

      Вы - мужик из рекламы "Сеалекса". Поездки на юг иногда все-таки отвлекают.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 1 июня 2018, 06:21

      Вы - типичный болельщик сборной. Какая разница, кто забивает?

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 11 мая 2018, 13:48

      Ну хоть узнал кто такая Ольга Бузова.))) Колбаса "Московская".)))

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      Рейтинг: +839

      Князев 18 января 2018, 11:57

      Пока сборную тренерует Черчесов никаких успехов ждать от сборной не стоит. У него только личный пиар и самолюбование, результата от него ждать не стоит. Его максимальный уровень тренеровать клубы не из первой шеренги.

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      Рейтинг: +15424

      японец 11 мая 2017, 19:58

      мы болеем за сборную , плохо что сборная не болеет за нас

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      Рейтинг: +6327

      Добрый Бобер 27 февраля 2017, 08:36

      6

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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 14 января 2017, 14:13

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      Рейтинг: +6

      IDANIKO 27 июля 2016, 15:09

      за сборную России никогда не болела... и не собираюсь.
      так, ради интереса тест посмотрела...

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > IDANIKO 11 мая 2018, 13:47

      Будь здорова, не болей!!!)))

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