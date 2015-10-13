Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

как можно такое помнить?!
«Бомбардир» проверяет, как внимательно вы следили за сборной России во время отбора на Евро-2016.
Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»
«Бомбардир» проверяет, как внимательно вы следили за сборной России во время отбора на Евро-2016.
Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»
как можно такое помнить?!
Вы - Ольга Бузова. Лишь делаете вид, что смотрите футбол.
Вы - мужик из рекламы "Сеалекса". Поездки на юг иногда все-таки отвлекают.
Ну хоть узнал кто такая Ольга Бузова.))) Колбаса "Московская".)))
Пока сборную тренерует Черчесов никаких успехов ждать от сборной не стоит. У него только личный пиар и самолюбование, результата от него ждать не стоит. Его максимальный уровень тренеровать клубы не из первой шеренги.
6
4