10 причин, почему Евро-2016 – порадовало.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает 10 самых ярких и интересных моментов Евро, которые порадовали болельщиков.

1. Новый формат турнира.

Евро 2016 стал первым турниром, в котором приняло участие 24 команды. Болельщики увидели больше матчей на Чемпионате Европы, но многие стали упрекать новый формат за большее количество команд играющих от обороны, а соответственно матчи стали менее зрелищными. Но это скорее новый тренд сборных, ведь и Португалия, Румыния, Чехия, Австрия и Исландия попали бы на Евро и при старом формате.

2. Провал фаворитов и победа андердога.

В футболе нейтральные болельщики, обычно поддерживаю неожиданного лидера (как Лестер в Англии), но Евро 2016 удивило большим количеством провалов фаворитов, кроме Франции и Германии остальные сборные фавориты Евро выступили откровенно плохо. А неожиданный победитель турнира Португалия перед началом Евро 2016 была среди аутсайдеров среди фаворитов на победу и даже в финале против французов их постигла такая же участь. Победа сборной Португалии порадовала не только 11 млн. португальцев, но и личных болельщиков Роналду.

3. Много команд-открытий.

Расширение Евро до 24 команд подарило болельщикам значительно больше команд-открытий. Исландия, Уэльс, Венгрия, Польша, Португалия, Хорватия и даже Северная Ирландия и Албания. Да некоторые из этих сборных выиграли лишь один матч, но они играли и боролись до конца матча и оставили хорошее впечатление.

Евро 2016: 10 игроков, которые выросли в цене.

4. Интрига группового этапа.

Проход в плей-офф подарил интригу вплоть до последнего матча группового этапа, где никто из болельщиков не мог понять выйдет ли его сборная из группы, за исключением группы, где играла сборная Украины, все остальные сборные узнали свою судьбу после третьего матча группы. Раньше после двух туров последние матчи превращались в товарищеские или в формальность, потому что двух туров хватала для того, чтобы понять кто выходит из группы.

5. Много красивых голов на турнире.

Результативность на Евро 2016 была довольно низкой, зато было забито очень много красивых мячей. Если гол Геры (сборная Венгрии) УЕФА признало лучшим на турнире, то эксперты оценили гол швейцарца Шакири (и с ними сложно не согласиться) просто красота!

6. «Исландская сказка».

Конечно, сборная Уэльса прошла в полуфинал Евро и играла интересней, но всё равно в комплексе сборная Исландии порадовала больше всех. Состав исландцев уступает, тем же валлийцем, но командный дух, борьба до последних секунд матча и искренность не могли оставить равнодушными нейтральных болельщиков. Страна с населением в 320 тыс. человек, за которую во Францию приехало болеть 10% население страны, а у экранов телевизоров все 98% просто удивила весь мир.

Топ-5 команд-открытий Евро 2016

7. Исландский комментатор.

Порадовать весь мир сумела не только сборная Исландии, но и исландский комментатор. Так эмоционально комментировал Гудмундур Бенедиктссон, как говорится «лучше один раз увидеть, чем много раз услышать».

8. Успех Фернанду Сантуша.

Многих болельщиков и экспертов порадовали действия тренера португальцев, ведь практически самостоятельно он привёл к победе сборную Португалии. Начиная с матча против Венгрии, где он в конце матча приказал игрокам не бороться за победу, очевидно Сантуш хотел избежать встрече в первом матче плей-офф со сборной Бельгии. Играть с хорватами для португальцев оказалось проще, поэтому прошли дальше. Внедрение Ренату Санчеса в стартовый состав походу турнира помогло пройти в финал, а выход Эдера в конце матча с французами принёс победу португальцам. Фантастическая интуиция Сантуша не оставила шансов соперникам Португалии.

9. Драматичный финал.

Финал Евро 2016 получился как сценарий голливудского фильма «плохое начало и счастливый конец». Потеря Роналду, вначале финального матча, лишало португальцев главного лидера сборной, многие французы были практически уверены, что теперь им ничего не помешает победить на домашнем Евро. Но неожиданный герой Евро Эдер вырвал победу у хозяев турнира, возможно травма Роналду помогла победить сборной Португалии на Евро, но это уже не важно, главное Криштиану наконец-то выиграл турнир в составе португальцев.

10. Роналду может стать хорошим тренером.

После травмы в финале Евро 2016, Роналду активно помогла сборной Португалии и лично Сантушу на бровке поля. А самому Эдеру перед выходом на поле спрогнозировал забитый мяч, а когда до конца матча оставалось пять минут, Криштиану активно стал размахивать руками и в «стиле Алекса Фергюсона» показывать на часы. Так Роналду в будущем может стать не плохим тренером, ведь частично победа на Евро заслуга Роналду уже как тренера.

Тест: выигрывал игрок Лигу Чемпионов или нет?

«Сначала меня заинтересовал Манчини». Самая ярая болельщица нового тренера «Зенита»

Зобнин, Головин и ещё шесть игроков сборной России, которые могут заиграть в Европе

Анна – прекрасная супруга Александра Селихова

Конец эпохи. Почему «Арсенал» не будет прежним

​