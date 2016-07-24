Марио Балотелли: Играть за Барселону? Я не играю с девочками. 30 Безумных цитат СуперМарио

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает самые нелепые и безумные цитаты Марио Балотелли.

«До чего же много тупых и глупых людей вокруг.»

«Я уверен, что умнее среднего показателя.»

«Что делать, если журналисты начинают выходить за рамки? – Их убивать надо.»

«Однажды я подошел к Роналду и сказал ему: «А я намного лучше тебя играю в футбол».

«Я приглашу Шакиру на финал Евро-2012, чтобы она видела, что я сделаю с ее парнем Пике.»

«Берлускони как-то сказал, что самый талантливый итальянский футболист – Антонио Кассано. Или он врет, или просто не знает о существовании Балотелли.»

«Я не такой как все. Если вы найдете кого-то такого же – я куплю вам ужин.»

«Я не плохой, я просто застенчивый парень.»

«Да, я считаю себя гением – но не повстанцем.»

«Все, кто не знают меня лично, думают, что я идиот.»

«Я сжег свой дом? Ну, во-первых, петарду зажег не я, а во-вторых, сгорел лишь туалет. И занавеска.»

«Я бросал дротики в игроков молодежного состава, потому что мне было скучно.»

«Руни хорош, но не он лучший футболист в Манчестере.»

«Прекрасно и великолепно, что Бог одарил меня талантом. Но это также сложно, ведь люди всегда порываются судить меня. Подобный талант есть лишь у нескольких человек, так что меня вправе судить немногие.»

«Моуриньо – лучший тренер в мире, но как личности, ему еще следует поучиться манерам и уважению.»

«Почему я не праздную голы? Потому что футбол – моя работа. Почтальон же не скачет и не хлопает в ладоши после каждого разнесённого письма.»

«Почему всегда я?»

«В мире есть только один игрок, который чуть лучше меня – Лео Месси.»

«Играть за Барселону? Я не играю с девочками.»

«Я не слежу за политикой, меня это не интересует. Так почему я должен голосовать?»

«Однажды я шел проведать товарища в тюрьму, но ошибся дверью, и случайно попал в женскую колонию.»

«В Ман Сити самый веселый человек – это Яя Туре. Если ему не нравились мои кроссовки, он приклеивал их к потолку скотчем в раздевалке.»

«У меня своя жизнь, свой мир. Делаю, что хочу и никого не раздражаю.»

«Если я выхожу из себя, то это потому, что я так захотел. Что бы я ни делал – это то, что я хочу.»

«Манчини говорит, что иногда хочет ударить меня? Ну-ну, я занимаюсь тайским боксом.»

«Если я куплю Fiat Uno, то в прессе напишут, что должен был бы купить Ferrari. Куплю Ferrari – что не нужно выделываться и следовало купить Fiat. Если улыбаюсь – несерьезный. Не улыбаюсь – зануда, который не наслаждается тем, что у него лучшая работа в мире.»

«Когда я решаю забить, я забиваю.»

«Манчестер Сити и его фанаты были великолепны. Но город, извините, так себе.»

«Я выиграю Золотой мяч.»

«Многие истории обо мне выдуманы, даже слишком многие. Я бы сказал, лишь 0.01% слухов является правдой.»

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