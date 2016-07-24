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    Марио Балотелли: Играть за Барселону? Я не играю с девочками. 30 Безумных цитат СуперМарио

    24 июля 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает самые нелепые и безумные цитаты Марио Балотелли.

    «До чего же много тупых и глупых людей вокруг.»

    «Я уверен, что умнее среднего показателя.»

    «Что делать, если журналисты начинают выходить за рамки? – Их убивать надо.»

    «Однажды я подошел к Роналду и сказал ему: «А я намного лучше тебя играю в футбол».

    «Я приглашу Шакиру на финал Евро-2012, чтобы она видела, что я сделаю с ее парнем Пике.»

    Картинки по запросу пИКЕ бАЛОТЕЛЛИ

    «Берлускони как-то сказал, что самый талантливый итальянский футболист – Антонио Кассано. Или он врет, или просто не знает о существовании Балотелли.»

    «Я не такой как все. Если вы найдете кого-то такого же – я куплю вам ужин.»

    «Я не плохой, я просто застенчивый парень.»

    «Да, я считаю себя гением – но не повстанцем.»

    «Все, кто не знают меня лично, думают, что я идиот.»

    «Я сжег свой дом? Ну, во-первых, петарду зажег не я, а во-вторых, сгорел лишь туалет. И занавеска.»

    «Я бросал дротики в игроков молодежного состава, потому что мне было скучно.»

    «Руни хорош, но не он лучший футболист в Манчестере.»

    «Прекрасно и великолепно, что Бог одарил меня талантом. Но это также сложно, ведь люди всегда порываются судить меня. Подобный талант есть лишь у нескольких человек, так что меня вправе судить немногие.»

    «Моуриньо – лучший тренер в мире, но как личности, ему еще следует поучиться манерам и уважению.»

    «Почему я не праздную голы? Потому что футбол – моя работа. Почтальон же не скачет и не хлопает в ладоши после каждого разнесённого письма.»

    «Почему всегда я?»

    «В мире есть только один игрок, который чуть лучше меня – Лео Месси.»

    «Играть за Барселону? Я не играю с девочками.»

    «Я не слежу за политикой, меня это не интересует. Так почему я должен голосовать?»

    «Однажды я шел проведать товарища в тюрьму, но ошибся дверью, и случайно попал в женскую колонию.»

    «В Ман Сити самый веселый человек – это Яя Туре. Если ему не нравились мои кроссовки, он приклеивал их к потолку скотчем в раздевалке.»

    «У меня своя жизнь, свой мир. Делаю, что хочу и никого не раздражаю.»

    «Если я выхожу из себя, то это потому, что я так захотел. Что бы я ни делал – это то, что я хочу.»

    «Манчини говорит, что иногда хочет ударить меня? Ну-ну, я занимаюсь тайским боксом.»

    «Если я куплю Fiat Uno, то в прессе напишут, что должен был бы купить Ferrari. Куплю Ferrari – что не нужно выделываться и следовало купить Fiat. Если улыбаюсь – несерьезный. Не улыбаюсь – зануда, который не наслаждается тем, что у него лучшая работа в мире.»

    «Когда я решаю забить, я забиваю.»

    «Манчестер Сити и его фанаты были великолепны. Но город, извините, так себе.»

    «Я выиграю Золотой мяч.»

    «Многие истории обо мне выдуманы, даже слишком многие. Я бы сказал, лишь 0.01% слухов является правдой.»

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