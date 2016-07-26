«Не надо». Открытое письмо Курбану Бердыеву в стихах

Блог «Бескрайний нападающий» обращается с одой к главному герою новостных лент.

Курбан Бекиевич, я не беру за правила

Использовать пафос, но такой уж мой крест -

Ведь верит страна от Архангельска до Израиля,

Ежели что написал «Спорт-Экспресс»...

*

И теперь вот на нервах любой журнал -

Жаждет написать, что «Шоу продолжается!»

Нам хорошая новость о Вас нужна,

Как в холодную погоду – теплая красавица.

*

Пиша эти строки, никак не могу знать,

Пишу прощальный или простой панегирик.

Знайте одно: «Ростов» может не встать -

Есть и у атлетов неподъемные гири.

*

Конечно, мне тоже неясна околесица,

По которой не платят ребятам и Вам.

Кто им дал право задержки на месяцы?

Может, они выигрывали на «Ноу Камп»?..

*

Но все же – и раньше ведь были пакости?

И прошлым летом Вам хватило напора -

Вы наступали на ЦСКА и в июле, и в августе,

Хотя не могли заявить своего лидера Нобоа.

*

После того, как Вы сделали «Ростов» вторым,

После того, как раскрыли Маргасова -

Неужели долги могут испортить фильм,

Ушедший в прокат так успешно и кассово?

*

Про Джанаева давеча ходила молва –

Мол, только и может, что пропускать услужливо –

А теперь у него – буффоновская голова.

В какой Вы водили контрастный душ его?

*

Вам кричали «Ура!» мои соседи за стенами,

Команда была справедливо обласкана.

Вы даже из меня бы опорного сделали,

Раз уж получилось из Гацкана!

*

Команда – успешна, а Вы – на бровке.

Кто предскажет Вам в сборной такую идиллию?

Там Паша Мамаев нахмурит бровки –

И вся Ваша карьера накроется пылью.

*

А кто же нам будет растить Полоза?

И не зря же, вот, Навас продлил контракт...

Не лишайте ж «Ростов» сердцевины и голоса –

Пусть команда оставит с удачей контакт.

*

И Азмун, надеемся, будет снова с нею -

Для соперника – мастер уколов и ран.

С одним Бухаровым, конечно, было бы грустнее,

А так вас дополнительно поддержит Иран.

*

А все, кто относится к Вам с кривотолками -

Завистники, «нолики» из другого теста.

Сколько вас таких, с фартовыми бейсболками?

А их-то – хоть кушай седалищным местом...

*

Прошу от Лопыревой и от себя лично -

В последнем абзаце, без претензии на совет,

Но все ж – откажитесь Вы от мутковского клича,

Давайте для начала прикончим «Андерлехт»!