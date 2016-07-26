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    Андре Андре Все блоги -

    «Не надо». Открытое письмо Курбану Бердыеву в стихах

    26 июля 2016
    Блог «Бескрайний нападающий» обращается с одой к главному герою новостных лент.

    Курбан Бекиевич, я не беру за правила

    Использовать пафос, но такой уж мой крест -

    Ведь верит страна от Архангельска до Израиля,

    Ежели что написал «Спорт-Экспресс»...

    *

    И теперь вот на нервах любой журнал -

    Жаждет написать, что «Шоу продолжается!»

    Нам хорошая новость о Вас нужна,

    Как в холодную погоду – теплая красавица.

    *

    Пиша эти строки, никак не могу знать,

    Пишу прощальный или простой панегирик.

    Знайте одно: «Ростов» может не встать -

    Есть и у атлетов неподъемные гири.

    *

    Конечно, мне тоже неясна околесица,

    По которой не платят ребятам и Вам.

    Кто им дал право задержки на месяцы?

    Может, они выигрывали на «Ноу Камп»?..

    *

    Но все же – и раньше ведь были пакости?

    И прошлым летом Вам хватило напора -

    Вы наступали на ЦСКА и в июле, и в августе,

    Хотя не могли заявить своего лидера Нобоа.

    *

    После того, как Вы сделали «Ростов» вторым,

    После того, как раскрыли Маргасова -

    Неужели долги могут испортить фильм,

    Ушедший в прокат так успешно и кассово?

    *

    Про Джанаева давеча ходила молва –

    Мол, только и может, что пропускать услужливо –

    А теперь у него – буффоновская голова.

    В какой Вы водили контрастный душ его?

    *

    Вам кричали «Ура!» мои соседи за стенами,

    Команда была справедливо обласкана.

    Вы даже из меня бы опорного сделали,

    Раз уж получилось из Гацкана!

    *

    Команда – успешна, а Вы – на бровке.

    Кто предскажет Вам в сборной такую идиллию?

    Там Паша Мамаев нахмурит бровки

    И вся Ваша карьера накроется пылью.

    *

    А кто же нам будет растить Полоза?

    И не зря же, вот, Навас продлил контракт...

    Не лишайте ж «Ростов» сердцевины и голоса –

    Пусть команда оставит с удачей контакт.

    *

    И Азмун, надеемся, будет снова с нею -

    Для соперника – мастер уколов и ран.

    С одним Бухаровым, конечно, было бы грустнее,

    А так вас дополнительно поддержит Иран.

    *

    А все, кто относится к Вам с кривотолками -

    Завистники, «нолики» из другого теста.

    Сколько вас таких, с фартовыми бейсболками?

    А их-то – хоть кушай седалищным местом...

    *

    Прошу от Лопыревой и от себя лично -

    В последнем абзаце, без претензии на совет,

    Но все ж – откажитесь Вы от мутковского клича,

    Давайте для начала прикончим «Андерлехт»!

    Рейтинг: 4 Голосов: 11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      вася111 31 июля 2016, 11:52

      Стих чудовый, стилизация под В.В.Маяковского.
      Артём, не обращай внимания на "критику".
      Эти "критики" запнутся после первой рифмы Маяковского.
      Хорошо! и Весело!

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      Рейтинг: +1139

      Igornv 30 июля 2016, 10:33

      Хорош.

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      Рейтинг: +45

      Тим2015 27 июля 2016, 12:30

      где стих?

      2
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      Рейтинг: +1351

      15112007 27 июля 2016, 11:15

      Эгоистично. Не вполне патриотично.

      0
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      Рейтинг: -20

      fdg64fh 27 июля 2016, 10:41

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - https://is.gd/CVg8Dw

      -3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 июля 2016, 09:19

      Раз,два,три,четыре,пять,с детства с рифмой я дружу)Но посыл очень понравился)

      3
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 27 июля 2016, 03:45

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 27 июля 2016, 02:50

      трогательно, поддерживаю...

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      Рейтинг: +88

      nikurit 26 июля 2016, 22:44

      начеркаю без лишнего пафоса
      я чуток нерифмованных строк
      ниасилил я вашу поэму
      а Бердыев, конечно, хорош!

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > nikurit 27 июля 2016, 02:15

      Зачёт ))

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