«Не надо». Открытое письмо Курбану Бердыеву в стихах

Стих чудовый, стилизация под В.В.Маяковского.
Артём, не обращай внимания на "критику".
Эти "критики" запнутся после первой рифмы Маяковского.
Хорошо! и Весело!
Курбан Бекиевич, я не беру за правила
Использовать пафос, но такой уж мой крест -
Ведь верит страна от Архангельска до Израиля,
Ежели что написал «Спорт-Экспресс»...
*
И теперь вот на нервах любой журнал -
Жаждет написать, что «Шоу продолжается!»
Нам хорошая новость о Вас нужна,
Как в холодную погоду – теплая красавица.
*
Пиша эти строки, никак не могу знать,
Пишу прощальный или простой панегирик.
Знайте одно: «Ростов» может не встать -
Есть и у атлетов неподъемные гири.
*
Конечно, мне тоже неясна околесица,
По которой не платят ребятам и Вам.
Кто им дал право задержки на месяцы?
Может, они выигрывали на «Ноу Камп»?..
*
Но все же – и раньше ведь были пакости?
И прошлым летом Вам хватило напора -
Вы наступали на ЦСКА и в июле, и в августе,
Хотя не могли заявить своего лидера Нобоа.
*
После того, как Вы сделали «Ростов» вторым,
После того, как раскрыли Маргасова -
Неужели долги могут испортить фильм,
Ушедший в прокат так успешно и кассово?
*
Про Джанаева давеча ходила молва –
Мол, только и может, что пропускать услужливо –
А теперь у него – буффоновская голова.
В какой Вы водили контрастный душ его?
*
Вам кричали «Ура!» мои соседи за стенами,
Команда была справедливо обласкана.
Вы даже из меня бы опорного сделали,
Раз уж получилось из Гацкана!
*
Команда – успешна, а Вы – на бровке.
Кто предскажет Вам в сборной такую идиллию?
Там Паша Мамаев нахмурит бровки –
И вся Ваша карьера накроется пылью.
*
А кто же нам будет растить Полоза?
И не зря же, вот, Навас продлил контракт...
Не лишайте ж «Ростов» сердцевины и голоса –
Пусть команда оставит с удачей контакт.
*
И Азмун, надеемся, будет снова с нею -
Для соперника – мастер уколов и ран.
С одним Бухаровым, конечно, было бы грустнее,
А так вас дополнительно поддержит Иран.
*
А все, кто относится к Вам с кривотолками -
Завистники, «нолики» из другого теста.
Сколько вас таких, с фартовыми бейсболками?
А их-то – хоть кушай седалищным местом...
*
Прошу от Лопыревой и от себя лично -
В последнем абзаце, без претензии на совет,
Но все ж – откажитесь Вы от мутковского клича,
Давайте для начала прикончим «Андерлехт»!