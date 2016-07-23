10 самых глупых вратарских автоголов

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет самые нелепые вратарские автоголы.

Сэмми Нджок (Миннестота Юнайтед)

Открывает десятку самый свежий пример, вчерашний товарищеский матч между английским Борнмутом и Миннесотой Юнайтед вратарь американской команды Сэмми Нджок исполнил необъяснимый «трюк». А ведь человек не с луны свалился – воспитывался в академии Лилля и даже провел три матча за сборную Камеруна.

Микаэль Роч (АС Тефана)

Не менее глупым автоголом отметился «страж» ворот клуба Тефана из Таити и голкипер сборной этой страны Микаэль Роч. Кстати, его вы должны помнить по Кубку Конфедераций в 2013-м году. Да-да, это именно он пропускал 8 голов от Уругвая и 10 голов от Испании. Но даже это не было так же позорно, как этот автогол.

Андреа Консильи (Сассуоло)

Италия известна своей славной вратарской школой, но голкипер Сассуоло Андреа Консильи, видимо, прогуливал уроки в этой школе в матче с Фиорентиной Андреа забил ужасный мяч в свои ворота, одно время им интересовался Милан и Интер, видимо придeтся Консильи играть за Сассуоло .

Даниэле Паделли (Торино)

«Напарником» Консильи по прогуливанию уроков в итальянской вратарской школе был его коллега Даниэле Паделли. Шокирующий ляп как для уровня Серии А, совершил основной вратарь «быков».

Родриго Черветти (Комуникасьонес)

Страж ворот представителя аргентинской Примеры Б Метро забросил мяч в свои ворота настолько нелепо и откровенно, что у многих возникли подозрения в намеренных действиях вратаря и «игре на контору». Нет, ну как можно умудриться такое вытворить?

Ли Грант (Дерби)

Никогда еще прозвище игроков команды Дерби – Бараны, не было так актуально, как после игры кулаками вратаря этой команды Ли Гранта в матче против Вулверхэмптона в сезоне 2014/15.

Мохаммад Шатнави (Аль-Файсали)

Как стать известным на весь мир вратарем, если ты играешь за клуб из Иордании? Шансов мало. Разве что забить один из самых идиотских автоголов в истории футбола…

Юрген Сиренс (Роселар)

Голкипера бельгийского Роселара можно обвинить не столько в глупости, сколько в нерасторопности. Но ведь и это тоже часть вратарского набора умений.

Жоао Карлос (Аваи)

Еще один пример того, как нелепый автогол становится результатом несчастного случая. Но до чего же эффектно все вышло!

Томислав Пиплица (Энерги)

После того, что боснийский голкипер Томислав Пиплица сотворил в матче против гладбахской Боруссии в сезоне 2000/2001, его фамилия стала нарицательной в Бундеслиге.

По материалам: iSport.ua

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