Он в летнюю ночь. Выбираем нового тренера сборной России

Блог «Бескрайний нападающий» рассказывает о трех главных кандидатах на пост тренера сборной России.

Чтобы попасть в точку при выборе главного тренера, нужно определиться, в какой среде ему предстоит работать. В той ли, где жены футболистов повадились выглядывать из окошек бентли, чтобы объяснить несведущему электорату, какому риску подвергают себя трудяги пашки мамаевы, и что спрашивать результата с ветеранов труда никак-с невозможно? Или в той, где двадцати трем братьям Березуцким нужно внедрить правильную тактическую схему и тонус в икроножные мышцы?

Тренер сборной, даже российской – не полицай и не политик (вернее то и другое, но в рамках своей казармы и только ради конечного счета на табло), и мне представляется, что решение проблемы икроножных мышц сводит на нет проблему заботливых жен. Не под корень, но до предельно возможной степени – просто засовывая их светлы очи обратно в бентли, за непроницаемое стекло.

Простолюдины, подписывающие бумаги народного гнева, не читали фильм и не смотрели книгу «Духлесс», но всегда безошибочно определяют духлесс в глазах сколько-нибудь успешных товарищей. Вот только одного они не понимают: проигрывающая Португалия – это «Роналду, сволочь», побеждающая Португалия – это «Роналду-бог»; а с командами непритязательными все еще легче: если Исландия выигрывает, на нее надо равняться до боли в шее, а если проигрывает – а? что? Исландия? У них тоже есть футбол?

Проблема нравов существенна и соотношение цена/качество труда футболистов ужасает, вот только петиции пусть подписывает тот, для кого подход Исландии к футболу смотрится героически не сегодня, а смотрелся хотя бы полгода назад. Кто хочет поменяться с ней не результатом на Евро, а всей футбольной историей от Всеволода Боброва или хотя бы местами в таблице коэффициентов УЕФА. Давайте, точите карандаши: дата, подпись.

То, что наш футбол растет не из навоза, а из бабла и потому растет плоховато – факт, но мы все еще способны набрать на крупный турнир куда более сильную заявку, чем Исландия, а потому на конкретном ристалище вопрос о тренере более принципиален, чем вопрос об упругости кошелька.

Вот что думает на данный счет ваш блистательный автор, названный потомок Дениса Фонвизина.

Говорят, в списке претендентов, ровно по канонам классицизма, три жениха. Из них, конечно, будет назначен Черчесов.

Иностранца не возьмут точно, ибо установлена планка: никто из сынов Запада не согласится получать меньше Капелло, а равно не согласится и работать больше него. Тогда у нас рискует не сойтись дебет с кредитом, а стране скоро понадобятся сэкономленные миллиарды: мы с вами просто еще не знаем, во сколько встанет установка пластиковых сидений на «Зенит-арене» – «опять стою я над Невой, и снова, как в былые годы» (поэт).

Нет, говорю, иностранца не будет; а если будет – то чтоб вам до конца жизни снился рефери Эрик Фредрикссон (загугли, читатель).

Другое дело – Хиддинк. Это уже никакой не иностранец, а самый что ни на есть герой патриотического поэта Тютчева: «живешь ты там – не праздный житель – на склоне трудового дня». Жаль только, что «на склоне» – и наша футбольная общественность, следящая за АПЛ втрое зорче, чем за РФПЛ, не простит Гусу ассоциацию с провалом «Челси» (в котором виноват не он) и комическую работу с Алешандре Пато (которого приглашал не он).

Бердыева не возьмут. В крайние моменты жизни люди склонны предаваться мистическому, а интровертный туркменский тренер, выводящий сборную России на матч домашнего чемпионата мира – это, право слово, совершенная мистика; но все же Курбан Бекиевич а) не ушел из «Ростова», даже не смотря на то, что тот не умеет ценить его звонкой монетой; б) имеет репутацию человека, который работает только в некоторых лабораторных условиях (только кто бы сумел привести пример бердыевского провала?, ну да ладно).

Бородюка могут взять лишь по одной логике: год назад его назначение было бы лучшим вариантом, сейчас – после полуторагодичного простоя и очень странной командировки в Алма-Ату – не вполне адекватным ситуации. Мы знаем, что в состоянии определенной творческой удачи некоторый наш руководитель любит выбирать именно худший вариант.

Остается Черчесов, всегда живущий по формуле Бродского «Не хочется считать себя рабочим. Охота, в общем, в следующий класс», и лишь теперь, наконец, объективно готовый к этому классовому переходу. Не то чтобы золото польского чемпионата было контрамаркой в сонм великих, важен скорее тренерский успех в четырех совершенно разных местах подряд: в «Амкаре» – клубе с творческим потенциалом асфальтоукладчика; в периферийном, но гордом «Тереке; в «лакшери-Динамо» и, наконец, за границей – с приемом «Легии» по ходу сезона.

Для тренера сборной с ее мимолетной тренировочно-игровой жизнью умение крутиться и поворачивать судьбу на разные лады весьма необходимо.

Как думаете, Виталий Леонтьевич?