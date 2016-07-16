Топ 5 игроков, которые провалили Евро 2016.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет пять звёздных игроков, проваливших Евро 2016.

5. Златан Ибрагимович (Швеция).

Златан ещё до Евро 2016 объявил об уходе из сборной Швеции, но его успешный клубный сезон оставлял надежду на успешное прощание Златана со сборной (хотя бы выход из группы). Но шведы выступили плохо, а первый удар в створ нанесли в третьем матче против бельгийцев (мяч ирландцем был автоголом). Прощание Златана со сборной прошло не так, как об этом мечтали болельщики сборной Швеции.

4. Джо Харт (Англия).

Харт стал играть плохо уже на стадии группового этапа, но если гол Бэйла со штрафного, всё таки позволил англичанам победить, а в итоге и выйти из группы. То роковая ошибка против исландцев, лишь помогла англичанам раньше выйти в отпуск.

3. Томас Мюллер (Германия).

Мюллер забил 10 голов на Чемпионатах Мира, но Чемпионаты Европы Томасу не покорялись (не одного гола на Евро), казалось после успешного клубного сезона Мюллера «прорвёт» на Евро. Но Томас запомнился лишь большим количество упущенных моментов и не забитым пенальти против итальянцев.

2. Серхио Рамос (Испания).

Рамос провалил матч против хорватов (не забил пенальти и позволил Перишичу забить победный гол) и «помог» испанцам прийти вторыми в группе. Выход в «правую сетку Евро» стал роковым для Испании проигрыш от итальянцев в первом матче на вылет не позволил испанцам пройти дальше, Рамос снова сыграл не убедительно в защите. Попади испанцы вместо хорватов на португальцев, возможно, именно Испания праздновала победу на Евро 2016.

1. Харри Кэйн (Англия).

Кэйн провёл два успешных сезона в Англии и забывал голы на любой вкус, но выступление Харри на Евро 2016 хочет забыть поскорей, кроме исполнения угловых, он не запомнился на турнире ничем. Хотя все эксперты и болельщики сборной Англии возлагали на Кэйна миссию главного бомбардира англичан, но эта идея быстро провалилась.

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