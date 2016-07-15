Виновные не виноваты?

Разберемся в ситуации более детально

Много статей и просто информации было написано, сказано и обсуждалось в кулуарах после полнейшего провала нашей сборной на Евро. Все винят Слуцкого и сборников, НО они ли виноваты в этом ужасе, если углубиться в эту тему и разобраться более детально?

Сегодня прочитал объемное и, на мой взгляд, достаточно откровенное интервью бывшего тренера сборной России по футболу Леонида Слуцкого. Я был приятно удивлен, что этот человек откровенно и спокойно обнажает некоторые проблемы нашего спорта. Но заострить внимание я бы хотел на этом: «Если у тебя полный погреб картошки, зачем тебе ее идти копать? Причем она у тебя есть с первого дня, ты родился – и сразу полный погреб». Довольно красочное описание тепличных условий, которые искусственно созданы для наших футболистов. Все специалисты выступают за отмену лимита на легионеров, объясняют причины этой точки зрения, указывают минусы этого фарса. НО к всеобщему сожалению, верховный всея спорта РФ думает иначе: «Лимит отменен в ближайшие годы не будет. Более того, Мутко верит в его эффективность».

Складывается твердое ощущение, что Министр спорт не видит вокруг себя абсолютно ничего, а главное, не считается с мнениями других людей, которые являются в футболе более опытными и дальновидными людьми. Виталий Леонтьевич говорит, что лимит позволяет выступать нашим футболистам в топовых командах, гарантирует место в составе. А идет ли это на пользу? Почему-то боятся наплыва иностранцев, после отмены лимита. А так ли это плохо? Если ты играешь чуть лучше игроков ФНЛ и у тебя российский паспорт, это автоматически дает тебе право попадать в состав и просить повышенную зарплату. Хорошо ли это для нашего футбола в целом? Прогрессирует ли от этого молодеж и сборная в целом? Для меня ответ очевиден: НЕТ!

Многие люди пишут петиции, собирают подписи, а против тех ли голосует народ. К сожалению, русский народ тоже смотрит поверхностно. Не многие создают подобное.

Хотя я считаю, что эта петиция с большей долей вероятности решит проблему в футболе. Нужны люди радеющие за этот вид спорта, да и за спорт в целом. Да, сейчас таких не особо видно, НО искали ли мы вообще? Я сомневаюсь, что в нашей стране нет альтернативной личности, способной с полной самоотдачей, закатав рукава, взяться за решение данной проблемы.

Изменится ли что-то в ближайшие годы или ближайшие 5-10 лет зависит от нас, зависит от выражения нами нашего же мнения.