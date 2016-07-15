Элизабет – подруга новичка «Рубина» Серхио Санчеса

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет Элизабет Рейес – подругу испанского защитника Серхио Санчеса, перешедшего в «Рубин».

Элизабет Рейес – модель, «Мисс Испании 2006» и экс-подруга Серхио Рамоса переежает в Казань вслед за своим мужем, новичком «Рубина» Серхио Санчесом.

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