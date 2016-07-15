Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Элизабет – подруга новичка «Рубина» Серхио Санчеса

    15 июля 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет Элизабет Рейес – подругу испанского защитника Серхио Санчеса, перешедшего в «Рубин».

    Элизабет Рейес – модель, «Мисс Испании 2006» и экс-подруга Серхио Рамоса переежает в Казань вслед за своим мужем, новичком «Рубина» Серхио Санчесом.

    Тест: выигрывал игрок Лигу Чемпионов или нет?

    Зобнин, Головин и ещё шесть игроков сборной России, которые могут заиграть в Европе

    Снова лучший. Как Роналду побил очередной рекорд

    Месси, Роналду, Бэйл и другие звёзды футбола, которых упустил Арсен Венгер.

    Эрьон Сулеймани – самая красивая болельщица Евро 2016.

    Рейтинг: 4 Голосов: 34
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 18 июля 2016, 08:50

      Хороша, чертовка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 16 июля 2016, 08:53

      Норм чика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 16 июля 2016, 08:00

      Смотреть на красивых и эротичных женщин - больше наши футболяры ничего другого не умеют...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 16 июля 2016, 07:52

      она очень любит футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 16 июля 2016, 04:55

      Шикарный аппарат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 16 июля 2016, 00:01

      не айс...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Несокрушимый-5 15 июля 2016, 22:35

      Да уж..........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2016, 19:16

      тема сисек почти раскрыта

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      Riot Zero 15 июля 2016, 18:51

      С пивом, пойдёт.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 15 июля 2016, 18:45

      Ну необработанные фотки показывают,что она не так хороша.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11