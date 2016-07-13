Евро 2016: 10 игроков, которые выросли в цене.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет 10 футболистов, которые порадовали своей игрой на Евро 2016, а заодно поднялись в цене.

10. Грациано Пелле (Италия)

Клуб: Саутгемптон.

Вчера Пелле переехал из Саутгемптона в Китай за 13 млн. фунтов, хотя перед Евро за 30-летнего итальянца такие деньги никто бы не предложил, но выступив достаточно успешно и порадовав своей игрой Конте (были слухи о переходе Пелле в Челси) на Евро 2016 (2 гола), Грациано уехал на заработки в Китай, где за 2,5 года заработает фантастические 40 млн. евро.

9. Робби Брэди (Ирландия).

Клуб: Норвич.

Брэди стал лучшим бомбардиром ирландцев на Евро, забил важнейший мяч в матче против Италии, которые вывел Ирландию в плей-офф. Открыв счёт в матче с французами на 2 минуте матча, Брэди подарил надежду ирландцам на выход в следующий раунд, но оборона не справилась с давлением французов и Ирландия проиграла. Несмотря на это, для Брэди турнир сложился успешно и его уже сватают к чемпионам в Лестер.

8. Биркир Бьярнасон (Исландия).

Клуб: Базель.

Бьярнасон неожиданно стал лидером атак исландцев и порадовал своей игрой болельщиков, сумев забить в ворота португальцев и французов. Возможно, что после столь успешного турнира, Биркир переедет играть в Англию.

7. Иван Перишич (Хорватия).

Клуб: Интер.

Перишич стал лидером атак хорватов на групповом этапе, он забил больше, чем все вместе взятые нападающие сборной Хорватии, сопротивление португальцев Иван сломить не сумел. При желании Интер может неплохо заработать на продаже Перишича, ведь итальянцам самим нужны деньги для осуществления трансферов, очевидно, цена после Евро на Ивана повысилась.

6. Джо Аллен (Уэльс).

Клуб: Ливерпуль.

Походу турнира Аллен получил прозвище «валлийский Хави», Джо так успешно и легко дирижировал атаками сборной Уэльса из глубины, что многие болельщики удивились показанной игрой Аллена на Евро. Уже после вылета валлийцев из турнира за Джо выстроилась целая очередь из клубов желающих приобрести его у Ливерпуля, а Севилья уже приготовила 14 млн. фунтов, о которых до турнира красные и мечтать не могли.

5. Джошуа Киммих (Германия).

Клуб: Бавария.

Киммих начинал Евро 2016 на скамейки запасных, но походу турнира сумел убедить Лёва, что он лучшая кандидатура на место правого защитника. Доказав ещё раз свою универсальность, Джошуа отлично смотрелся на правом фланге обороны, а временами напоминал «молодого Лама». На Евро Киммих показал не только футбол хорошего качества, но и «поднялся в цене».

4. Мусса Сиссоко (Франция).

Клуб: Ньюкасл.

После вылета Ньюкасла в Чемпионшип, Сиссоко выразил желание покинуть «сорок», а клуб был готов отпустить игрока за 12 млн. фунтов. Но последние три матча проведённые в основе на Евро 2016 в составе французов и успешная игра Сиссоко, особенно в финале против португальцев, изменило позицию »сорок» и теперь они хотят получить 35 млн. фунтов за игрока. Скорее всего, Ньюкасл отпустит Сиссоко, а мы видим, что трёх успешных матчей на таком турнире хватает, чтобы поднять цену на игрока на 20 млн.

3. Аркадиуш Милик (Польша).

Клуб: Аякс.

На Евро 2016 Левандовски находился в тени своего партнёра по атаке Милика. Аркадиуш выглядел активней и интересней своего коллеги по сборной, да и моментов Милик создавал больше в итоге став одним из открытий турнира. На днях Милик продлил контракт с Аяксом, хотя Наполи предлагал неплохие деньги за нападающего сборной Польши.

2. Ренату Санчес (Португалия).

Клуб: Бавария.

Лучший молодой игрок Евро 2016, самый молодой игрок финальных матчей Чемпионатов Европы и многие другие регалии успел заработать на Евро Санчес. Перед Евро 2016 казалось, что Бавария переплатила за молодого таланта Бенфики, но после турнира кажется, что не доплатила. Менеджмент Баварии сработал быстро и эффективно сумев перехватить самого талантливого и перспективного футболиста последних лет.

1. Димитри Пайе (Франция).

Клуб: Вест Хэм.

Стать лидером «молотков» за один сезон это большой успех, а сборной Франции – грандиозный. Конечно, Димитри тянул больше французов на групповом этапе, но и в матчах на выбывание сыграл на хорошем уровне. Слухи о интересе к Пайе со стороны Челси и Реала, только порадовали руководство »молотков», которые не постеснялись выставить «ценник» за Пайе в 50 млн. фунтов. Как говорится «какая игра, такая цена».

Тест: хорошо ли вы знаете новичков РФПЛ?

Почему обмен Смолова на Кокорина всем подходит

Тест: выигрывал игрок Кубок конфедераций или нет?

Дибала и другие звёзды футбола, которые не смогут играть в РФПЛ из-за лимита

Марина – шикарная девушка Марко Асенсио

Бонуччи, Дзюба и ещё десять самых ненавистных трансферов футбола