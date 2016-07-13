Невероятные факты о герои сборной Исландии.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет 7 фактов о вратаре сборной сенсации Евро 2016.

1. Научился отбивать мяч благодаря стене

«Я бросал мяч об стенку, он отскакивал, и я пытался его поймать. Так я стал голкипером. Я уделял упражнению часы, недели, месяцы и годы. Позднее оно мне пригодилось, когда я играл в маленьком клубе из Рейкьявика, у которого не было денег на подготовку вратарей», – ностальгирует Хадльдоурссон.

2. Бросил футбол в 14 лет, вернулся – в 19.

«Мы с отцом поехали кататься на сноубордах, я неудачно грохнулся со склона и жутко вывернул плечо. После этого каждый год оно стабильно вылетало из сустава, я не мог тренироваться», – вспоминает Хадльдоурссон. Только в 19 лет парень возобновил футбольные тренировки.

3. В 21 год весил 105 килограмм.

В 16 лет Хадльдоурссон бросил спорт и заплывал жиром, но когда Ханнесу исполнилось 21, он вспомнил про детскую мечту: «Однажды я увидел свое фото и понял: пора что-то менять. Где-то в глубине меня еще жила страсть к профессиональному футболу».

4. Тренировался на ипподроме.

Футбольный сезон в Исландии длится четыре месяца – остальные восемь страна покрыта снежной коркой, поэтому предсезонная подготовка превращается в боль: исландские клубы слишком бедны, чтобы греться в Марбелье.

Предсезонки молодого Хадльдоурссона проходили на ипподроме. Песчаная почва, в которой вязнут ноги, несколько курток, чтобы спастись от зимнего сквозняка, и, конечно, аромат конского навоза – бесценный опыт тренировок. Вратарь признается: «Я ненавидел это. Но главное, что у нас была возможность играть в футбол под крышей. Нормальные залы появились только около десяти лет назад».

5. Стал профессиональным футболистом в 28.

Хальдоурссон, который в молодости не феерил, впервые попал в профи в 2012-м, когда норвежский «Бранн» взял его в аренду на три месяца, чтобы прикрыть травмировавшегося основного кипера.

Большой футбол пришел в жизнь голкипера в 27 лет: тогда он перешел в лучший клуб страны «КР» и дебютировал в сборной, захватив место в воротах команды Ларса Лагербека. С 2014-го Ханнес играет только за границей, трансфер в голландский НЕК – пик карьеры, о котором 105-килограммовый парень в 21 год даже не мечтал.

6. Работает режиссером.

До последнего времени футбол оставался для Ханнеса хобби: «Когда я жил в Исландии, каждый день с 8 до 17 я сидел в офисе, а потом шел на тренировку. Работа режиссером была для меня основной, потому что приносила больше денег».

Сейчас Хадльдоурссон живет в Норвегии – слишком далеко от офиса. Он осуществил мечту и стал востребованным профессионалом, у него появилось больше свободного времени, которое он планирует потратить на написание сценария для фильма ужасов. Принципиальный момент – завершить съемки он хочет, будучи действующим игроком.

«Работодатели пошли мне навстречу, предоставив бессрочный отпуск до окончания карьеры. Сейчас я могу расслабиться, потому что раньше ездил на сборы с ноутбуком и монтировал видео между тренировками.

У Ханнеса крутое резюме: он срежиссировал клип, который представлял Исландию на Евровидении-2012, а потом снял ролик для авиакомпании Icelandair с участием футболистов национальной сборной.

7. Не следит за футболом.

«Я не знаю ни одного игрока Австрии поименно. Алаба? Нет, этот вопрос точно не ко мне. Не поймите меня неправильно, это не неуважение. Да, я играю в футбол, но я не интересуюсь им. Когда придет время чемпионата Европы, мы разберем соперников внимательно», – оправдывался Хадльдоурссон, которого можно понять – вместо просмотра футбола он лучше поковыряется в видеоредакторе.