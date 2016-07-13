«Для нас ФНЛ – это праздник!». Великий Новгород снова встречает футбол

«Диванный Эксперт» рассказывает об антураже в самом футбольном городе ФНЛ.

- Молодой человек, не подскажете, а когда здесь снова будут играть в футбол? – спросила меня незнакомая девушка дождливым июньским вечером возле городского стадиона «Электрон».

- Через месяц, – немного смутившись от столь неожиданного вопроса, выдавил из себя я.

- Не проморгать бы билеты, – вздохнула случайная собеседница и отблагодорив меня легким кивком головы убежала куда-то вдаль.

***

Великий Новгород ждал игры. И оттого приближение большого футбола казалось томительным и неумолимо долгим. Но голод новгородских болельщиков можно понять. Четыре матча за полвека – не Бог весть какая роскошь. А тут целый сезон, включая матчи на кубок. Уверен, если в Новгород приедет команда премьер-лиги, местный стадион в срочном порядке придется увеличивать раза в три. И это минимум.

Приезд футбольного клуба «Тосно» после тренировочных сборов совпал с обилием осадков, бессовестно льющихся на протяжении целого дня. Поэтому встречать команду вызвался только дождь. Ну и я, по счастливой случайности оказавшийся в нужный момент в нужном месте. Соблазн подойти к полюбившимся игрокам был чрезвычайно велик, но отвлекать людей от выгрузки сумок из багажника автобуса все же не стал. В конце концов, не в последний раз видимся.

И правда, уже через несколько дней на «Электроне» состоялась открытая тренировка команды, после которой каждый болельщик смог взять автограф или сделать фотографию с любимыми игроками. Не могу не отметить желание самих футболистов расписаться на чьей-нибудь футболке и заполнить объективы многочисленных камер. Такого внимания к своей персоне они еще не испытывали.

- Когда-нибудь «Тосно» будет играть в Лиге чемпионов, – тихонько выговорил юный болельщик, видимо неплохо разбирающийся в футболе.

Думать о самом престижном турнире пока еще рано. Все мысли только о предстоящем сезоне в ФНЛ и тех задачах, которые руководство клуба поставило перед главным тренером команды Парфеновым. Дмитрий Владимирович, к слову, не отставал от своих игроков и активно выполнял роль кумира болельщиков. Особенно тех, кто постарше и помнит Парфенова как футболиста московского «Спартака».

А юные воспитанники новгородской школы футбола смогли почувствовать себя настоящими мастерами, ведь им бросили вызов сразу несколько игроков футбольного клуба «Тосно». Местные футболисты оказались сильнее более именитых соперников. Таким образом «Тосно» потерпел первое поражение на новгородской земле. Надеюсь, что последнее.

В день игры у касс стадиона было немноголюдно. Местные жители спешили по своим делам, словно не замечая расклеенных повсюду афиш предстоящего матча. И это несмотря на то, что матч с «Химками» открывал новый сезон. Даже показалось, что недавно отстроенный стадион впервые столкнется с малой посещаемостью. К счастью, этого удалось избежать.

- Помню «Химки», когда они еще выступали в премьер-лиге. Даже со «Спартаком» вничью играли. 3:3, кажется, – поделился воспоминаниями болельщик.

А еще там играл Тихонов, нынче возглавляющий красноярский «Енисей». Но сейчас не о нем.

Перед игрой болельщики активно обсуждали перепетии прошедшего во Франции чемпионата Европы, травму Роналду и конечно же провал сборной России.

- Вот если бы за сборную играли тосненцы, тогда бы мы точно в плей-офф вышли. У них глаза горят и желание есть, не то что у всяких там Кокориных.

– Да если бы в сборной играл Заболотный, могли бы и до финала дойти.

Так же болельщики давали прогнозы на предстоящий сезон, оценивали новичков и предсказывали посещаемость домашних матчей.

За час до игры площадь у входа на стадион была заполнена болельщиками хозяев поля. Подоспели и коренные жители Тосно. В полном экипировании родной команды они внимательно изучали схему посадочных мест.

Как только зрителей пустили на территорию стадиона, большая часть отправилась изучать новые поступления в клубный магазин, представляющий собой две рядом стоящие парты. На вопрос о новой форме последовал весьма не оптимистичный ответ: «Поступлений нет». А зря, ведь полюбившие «Тосно» новгородцы наверняка хотели бы облачиться в символику ставшей родной команды.

На лицах людей сияют улыбки. И пусть завтра с утра опять плестись на работу, сейчас их головы занимает футбол и только футбол.

– А вы не знаете стартовый состав, Ильин в основе? - спрашивает один.

– Так его же продали, в «Кубань». – отвечает второй.

– Да не продали, он сам свой контракт выкупил! - вступает в разговор третий.

– Зачем, они же все-равно в ФНЛ играть будут?

– Наверно хочет с Петреску поработать.

– А Парфенов чем хуже?

И вправду, чем? Но это в прошлом. Ильину удачи, «Тосно» побед.

Сама игра была скупа на опасные моменты, но те, что были, заставляли болельщиков хвататься за сердце и вскакивать со своих мест. В самом дебюте матча «Химки» чуть было не распечатали ворота Артура Нигматуллина, но перекладина сыграла за вратаря.

Дмитрий Парфенов то и дело «пихал» своим игрокам и с помощью жестов пытался хоть как-то повлиять на ход игры.

Младен Кашчелан призывал партнеров «быть мужиками» настолько уверенно, что казалось, будто бы именно его не хватало российской сборной на упомянутом выше Евро.

В перерыве мы пообщались с совсем юными болельщиками «Тосно» и их прогноз на исход матча оказался на удивление точным.

А еще они мечтают когда-нибудь сыграть за эту команду здесь, в Новгороде.

***

Итоговый счет: 1:1. Как говорил один комментатор: «Матч ничейный, значит он никому не нужен». Нужен, и еще как нужен. Ведь для новгородцев ФНЛ – это праздник. А когда он проходит у тебя дома – его значимость увеличивается вдвое