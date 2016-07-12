Топ-5 команд-открытий Евро 2016

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет 5 команд, которые удивили на Евро.

5. Сборная Польши.

Поляки достаточно успешно выступила в своей группе не пропустив ни одного мяча сборная Польши подходила в статусе фаворита на матч со Швейцарией. Открыв счёт первыми поляки лишь в конце матча пропустили шикарный мяч от Шакири, а все серии пенальти поляки оказались сильнее. Четвертьфинал против Португалии получился упорным и при стечении обстоятельств сборная Польши могла выйти в полуфинал, а то и финал, но не сложилось. Отличное выступление поляков, которые теперь будут готовится к ЧМ в России.

4. Сборная Венгрии.

Венгрия – это команда-открытие группового этапа однозначно, занять первое место в группе вместе с победителем Евро 2016 дорогого стоит, а матч против Португалии, очевидно, самый зрелищный матч турнира. От Венгрия ожидали максимум 3 место в группе, но неплохой футбол, а главное результат, помогли выйти с 1 места. Правда разгром от Бельгии немного испортил впечатление об игре венгров, но эта команда всё равно останется в памяти болельщиков.

3. Сборная Уэльса.

Бэйл и компания, так перед турниром называли валлийцев, третье место в группе будет отличным достижением для Уэльса думали болельщики, но выиграв спокойно свою группу и попутно разгромив сборную России, сборная Уэльса вышла на слабейшего соперника раунда плей-офф. Сломив сопротивление сборной Северной Ирландии, Уэльс вышел на бельгийцев, которым уже походу турнира пророчили место в финале, но «парень без клуба» Робсон-Кану, спокойно разворачивается в штрафной бельгийцев и выводит их, по сути, в полуфинал. Проигрыш португальцам в полуфинале завершил «валлийское приключение на Евро» и заставил покинуть турнир Уэльс, но в наших сердцах это команда останется надолго.

2. Сборная Исландии.

Бороться, бороться и ещё раз бороться всё это о исландцах, командный дух, борьба до последних секунд матча, страсть и упорство просто не оставили равнодушными зрителей Евро 2016. Выход из группы был фантастическим результатом для исландцев, которые впервые в своей истории приехали на большой турнир. Но победа над англичанами в основное время в первом матче на выбывании, просто вознесли исландцев в ранг «героев Исландии», где 98% населения страны следили за успехами своей сборной, уникальное единение болельщиков и сборной плюс отличная самоотдача залог успеха «исландской сказки» на Евро, сборной России есть чему поучиться у маленькой Исландии.

1. Сборная Португалии.

Конечно, сборная Португалии всем известна, в составе сборной выступает один из лучших игроков современности, но перед началом Евро 2016, никто даже выход в финал португальцев не прогнозировал, максимум полуфинал, а группой турнир только подтвердил эту версию, не одной победы, три ничьи и еле, еле выход с 3 место в плей-офф. В матче с Хорватами фаворитами считали «клетчатых», но победу в дополнительное время добыли португальцы, а в матче с Польшей сборная Португалии, прошла дальше, благодаря «лотереи» (пенальти). Уверенная победа над Уэльсом не убедила скептиков в силе Португалии и в финале фаворитом снова называли соперника португальцев, сборную Франции, тем более серьёзных противников у Португалии по ходу турнира не было. Но талант Сантуша проявился в финале, он угадал с заменами и добился победы в дополнительное время (хотя я прогнозировал победу в серии пенальти, не дотерпели), всё таки португальцы заслужили победу на Евро 2016 и в рейтинге открытий, хотя показывали не самый красивый и зрелищный футбол, но мы знаем, что «игра забудется, а результат останется».

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