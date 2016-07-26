Да придет третья сила! (часть 2)

Кто они, главные преследователи «Баварии» и «Боруссии Д»? Кому под силу стать грозным претендентом на титул? Блог «В поле зрения» оценивает шансы главных претендентов на участие в еврокубках от бундеслиги сделать еще один шаг вперед.

Удастся ли «Байеру», сумевшему собрать сильнейший состав за последние годы, избавиться ярлыка «Неверкузен»? Перемены в «Шальке». Чего ждать от смены руководящей верхушки? И принесет, ли это желаемый результат? «Боруссия Менхенгладбах» – может ли грамотная трансферная политика принести результат, если бюджету клуба еще далеко до чемпионского? «Вольфсбург» – пан или пропал... Почему будущие успехи или неудачи команды зависят от настроения «больших дядек» из автоконцерна «Фольксвагена»?

«Байер Леверкузен»

К нынешнему сезону команда подходит с отличным составом, в котором хватает звездных игроков на всех позициях от голкипера Бернда Лено до главного бомбардира Чичарито. Есть молодые таланты, которые могут блеснуть, вроде Юлиана Брандта, который уже вовсю рвется в Бундестим, и от дальнейшего развития которого, вполне вероятно зависят будущие успехи команды. В лице Фолланда, Озкана и Баугартлингера пришло весьма неплохое усиление, а ведь вовсю обсуждается еще и появление Драговича.... Конечно, трансферное окно еще только началось и команда еще может кого-то потерять, но пока «Байер» легко отклоняет все попытки ослабить их со стороны конкурентов, как например предложения по Топраку и Беллараби, которые поступили из Дортмунда (хотя и не факт, что тот же Драгович может придти как раз на смену Топраку). Но все же есть уверенность, что «Байер» сумеет сохранить свой костяк, так как лидеры этой команды, здесь и сейчас, не пользуются большим спросом у сильнейших клубов. Звезды «Байера» хоть и интересны топ-клубам, но не за одним игроком пока не ведется реальная «охота»... Тренер «Байера» Роджер Шмидт уже показал себя с хорошей стороны, как в Зальцбурге, так и за два года в Байере. Но он все еще растет и развивается и голоден до больших побед. А в лице Руди Феллера игроки видят великую личность, отличного менеджера, человека который дает уверенность в завтрашнем дне, и с которым может придти не менее великое будущее команды и ее ведущих игроков. Между словом, у Феллера так за карьеру в трофеях не нашлось ни одного трофея регулярного национального чемпионата... Как думаете сможет, ли он это исправить?

Здесь и сейчас у команды воедино собрано все, что бы дать бой не только «Боруссии Д», но и «Баварии»... И чем черт не шутит выиграть титул и избавиться от ярлыка «Неверкузена». Так как команда готовая и слаженная, то дальнейшую их судьбу могут определить сроки контрактов ведущих действующих лиц. Ведь от длительности контракта зависит возможности и желание клуба удерживать лучших игроков, а в случае трансферов и сумма которую можно выручить за игрока. И если у большинства игроков, срок действия контракта более и менее длительный, то у Лено, Топрака и Чичарито контракт подписан до 2018. А это значит, что в случае удачно проведенного сезона, особенно вышеупомянутой троицы, клуб через год рискует оказаться в схожей ситуации, что и Дортмунд в этом году, потеряв троих своих ключевых футболистов.

Итог: Главный претендент на роль третьей силы Бундеслиги. От ближашего сезона, двух серьезно зависит дальнейшая судьба этого клуба. Заработанный трофей или удачное выступление в еврокубках сильно может поднять эту команду. Появится ли удача у самого невезучего клуба Бундеслиги?

«Шальке 04»

Наступающий сезон – это сезон перемен... В этом уверено как руководство клуба, так и его болельщики. В команде новый менеджер и спортивный директор – Кристиан Хайдель и Аксель Шустер – эта пара приехала в Гельзеркирхен из Майнца. В котором они проработали больше 20 лет. В начале «Майнц» был маленьким клубом из второй Бундеслиги, а развитие продолжалось вплоть до прошедшего сезона... И по его окончанию не было никакого удивления, что Майнц попал в еврокубки. Каждый из этой пары считается одним из лучших в Германии на своей должности... Главная проблема – это другие условия и ожидания от клуба, то что работало в небольшом клубе вроде «Майнца», может не сработать в клубе более серьезного уровня, но если они с этим справятся, то «Шальке» ждет серьезный подъем уже в ближайших сезонах. Когда-то Кристиан Хайдель для «Майнца» находил великолепных тренеров. Ведь именно он в свое время открыл миру Клоппа и Тухеля, да и сейчас «Майнц» оставил на плечах еще одного многообещающего тренера в лице Мартина Шмидта. «Шальке» же Хайдель не доверил тренеру без серьезного опыта (да и этого бы не поняли бы в таком большом клубе), с нового сезона команду возглавит Маркус Вайнцирль. Это сильный, амбициозный тренер, который еще достаточно молод, но явно заслужил это повышение в классе.

В «Шальке» за последние годы, собралось много талантливых игроков, которым для следующего шага не хватало лишь твердой тренерской руки. Сможет ли Вайнцирль огранить парочку этих брильянтов? В это очень даже верится, в это и поверил швейцарский нападающий – Эмболо, за которым «охотилось» пол-Европы, но он выбрав «Шальке» стал самым дорогим приобретением клуба, за всю его историю... В это трансферное окно команда может потерять свою восходящую звезду, атакующего правого полузащитника Лероя Сане, получив конечно же взамен весьма серьезную компенсацию. Но и кроме Сане у команде играют весьма вероятно будущие звезды футбола – Макс Майер, Леон Горецка, Йоханнес Гайс и многих другие... Молодежная команда в «Шальке» тоже впечатляет, а особенно, как этих молодых парней выводят в первую команду... За последние годы многие сильные игроки смогли переступить эту тяжелую ступень в первую команду ... Если клуб сможет наладить саму игру, то с финансовой стороны у клуба не будет проблем. «Шальке» – это третий по узнаваемости бренд Германии в мире, а спонсорство «Газпрома» дает дополнительную уверенность за судьбу клуба.

Итог: «Шальке» предстоит большая работа, но они вполне могут пройти похожий путь, что и их главный враг из Дортмунда.... Пока конечно не стоит говорить о борьбе за титулы, но клубам руководят люди способные вывести клуб на новый уровень...

«Боруссия Менхенгладбах»

После прихода Люсьена Фавра клуб расцвел и вспомнил о своем великом прошлом. Успешные выступления доводили до участия в Лиге Чемпионов, но каждое трансферное окно, команда с трудом, и далеко не всегда удачно, отбивает своих лидеров, от клубов желающих отхватить себе еще один «лакомый кусочек»... Бюджет клуба хоть и растет, но до сих пор команде не удается исправить эту ситуацию... Ведь этим летом команду опять покинули ведущие игроки, и если переход Джаки в «Арсенал» принес команде огромную прибыль в 45 миллионов евро, то за Нордтвейта «Вест Хэм» не заплатил, ни копейки, так как тот ушел из «Боруссии М» как свободный агент... И все же команда очень грамотно действует на трансферном рынке. Клуб постоянно находит подходящую замену лидерам и усиливает именно те зоны, которые этого требуют. На бумаге все выглядит здорово, но прошлое лето сделало свои коррективы, вроде череды травм, неудачи с заменой Крамера и тем более Крузе, как и омоложение защиты и просто банальных неудач, после чего клуб неудачно начал сезон и потерял Фавра. Конечно Шуберт вдохнул в команду новую жизнь и привел, как казалось безнадежно начавшую сезон команду к четвертому месту и новой возможности показать себя в Лиге Чемпионов. С новым сезоном возникает вопрос – насколько Шуберт хорош, как главный тренер, сможет, ли он сделать не только психологический и моральный подъем, но и стать серьезным тренером на длительную дистанцию?

В это трансферное окно команда вновь проводит отличную компанию, особенно стоит выделить возвращение в команду Кристофа Крамера, которому вполне под силу в паре с Дахудом, составить один из сильнейших центров полузащиты в лиге. Также команду пополнил лидер защиты бременского «Вердера» – Янник Вестергор, а еще говорят, что клуб вовсю пытается выкупить контракт Критсенсена у «Челси». А это особенно радует в силу того, как тот сильно вырос за последний сезон в «Менхенгладбахе». В общем у команды подбирается хороший коллектив, в котором почти любому игроку найдется адекватная замена, но при всех их плюсах, в «Менхенгладбахе» нет ни одной более и менее настоящей, большой звезды. Но такие игроки, как Дахуд, Кристенсен, Херрманн или например Элведи, вполне вероятно могут стать этими звездами уже в ближайшее время ...

Итог: «Боруссия» из Менхенгладбаха за последнее время сильно развилась и уже не вызывает удивления, что они считаются одним из претендентов на попадание в Лигу Чемпионов, но пока их плюсы перебиваются одной простой нехваткой финансов. Клуб в ближайшее время не утратит своих позиций, но пока и не в состоянии сделать шаг вперед. Придется продолжить развитие и надеется на удачу.

«Вольфсбург»

В прошлом году, казалось, что именно «Вольфсбург» станет этой столь долгожданной третьей силой Германии. Команда имела топовый состав, огромные финансовые ресурсы, и казалось вот вот станет серьезным соперником для «Баварии». «Вольфсбург» заняла уверенное второе место по итогам сезона, а в награду еще и получила второй по значимости свой трофей в коллекцию – Кубок Германии... Но все изменилось с тем, что автоконцерн «Фольксваген» решил снизить финансирование команды. Как следствие уход из команды Де Брюйне и Перишича, а зимой еще последовал уход защитника Тима Клозе ... И естественно уход Де Брюйне был неизбежен, и клуб его заменил тоже весьма серьезным футболистом – Юлианом Дракслером, но позиции были сданы...

Новый сезон клуб начинает с весьма неожиданного усиления. В команду пришли полузащитники – Дидави и Герхардт, пришел защитник Брума, который ранее уже играл в Бундеслиге, но сейчас это уже более зрелый и состоявшийся игрок, и конечно же переход талантливого хорвата Брекало ... Клуб явно рассчитывает снова вернутся в еврокубки ... Одно пока неясно, сможет ли «Вольфсбург» сохранить своих лидеров, ведь Дракслера зовут в «Арсенал», Шюррле кажется вообще одной ногой в Дортмунде, и непонятно кем в случае чего их собираются заменить ...

Молодежные команды «Вольфсбурга», как правило, сильно выступают в своих возрастных категориях, но вот в первой команде их игроки не заигрывают ... Последними воспитанниками были – Кнохе и Арнольд, которые конечно же еще играют за клуб, и не такие уж и престарелые, но все-таки прошло уже довольно длительное время с тех пор, как они пришли в клуб, а воспитанников, сыгравших хоть пару матчей за первую команду, можно подсчитать по пальцем руки... Самый талантливый воспитанник Юлиан Брандт в силу конкуренции, так и не получил своего шанса и ушел в «Байер» и уже там стал настоящей звездой... Именно из-за этого клуб стал пристальнее следить за своими воспитанниками и в прошлом году некоторым предоставил возможность проявить себя. И вполне реально, что в будущем »Вольфсбург» постарается совместить в команде сильных игроков вроде Луиса Густаво или Рикардо Родригеса со своей сильном молодежной базой, в которую раньше они почти и не заглядывали ...