Почему Португалия заслуженно победила на Евро-2016

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает, почему Португалия заслужила победу на Евро.

Сплоченность и командный дух португальцев.

Несмотря на то, что за Португалию выступает главный индивидуалист мирового футбола, Криштиану Роналду, Сантушу удалось сплотить португальцев и создать фантастическую атмосферу в сборной, где каждый бился друг за друга, а индивидуальная игра каждого была подчинена главной цели команды, результату любым способом.

Отсутствие зависимости от Роналду

После ухода с поля из-за травмы Роналду, многие практически не сомневались, что французы рано или поздно дожмут португальцев и победят на Евро. На удивление замена Роналду не изменила игру португальцев, они продолжали также, компактно и грамотно играть в обороне и быстро переходить из обороны в атаку. Криштиану важный элемент сборной, но и без него португальцы смогли добить первый трофей для Португалии, а это еще вдвойне ценнее.

Игра Португалии копирует игру греков на Евро-2004

Победа Греции на Евро-2004, была сенсационной, победив в финале хозяев Евро португальцев, греки вошли в историю чемпионатов Европы, вот только показанная греками игра вызывала разочарование. Малое количество создаваемых моментов, игра от обороны и от соперника, ставка на стандарты (в финале 2004 один угловой, один удар в створ, один гол) игра португальцев очень сильно напоминает игру Греции. Не зря Сантуш работал так долго в Греции, очевидно, он понял все тонкости той победы и успешно применил эту тактику в Португалии, результат мы знаем – победа на Евро.

Удача была на стороне Португалии

Начиная с матча против Венгрии, удача не собиралась отворачиваться от португальцев. В матче против Хорватии, где команды не хотели бить в створ ворот, португальцы умудрились отличиться первым же ударом по воротом уже в дополнительное время. Затем была победа по пенальти в матче с Польшей. Потом возник удачный стандарт с Уэльсом и штанга на 92-й минуте с французами. Все это самые яркие признаки удачливости португальцев, но мы знаем, что везет сильнейшим.

Магия Фернанду Сантуша

Сантуш был признан лучшим тренером десятилетия в Греции, хотя со сборной ничего не выигрывал, но при небольших ресурсах он выходил из группы на чемпионате мира и Европы, а проиграл во главе греков всего шесть матчей. Эту магию результата Сантуш перенес в сборную Португалии довольно быстро. Его кадровые решения, продолжали удивлять болельщиков, доверится самому молодому игроку Евро 2016, выпустить в финале Эдера, который неожиданно для многих сделает результат, за такую смелость и успешность решений Сантуш заслуживает награды лучшего тренера года.

Роналду заслужил трофей со сборной

Выиграв все на клубном уровне, Роналду продолжал мечтать о трофеях со сборной Португалии и, по сути, эта цель стала главной для Криштиану в его успешной карьере. Поражение в финале Евро-2004 сильно ударило по Роналду. Первый подобный матч и сразу поражение в финале домашнего чемпионата. Величайший игрок современности просто не мог закончить карьеру, так и не выиграв турнира со сборной. Роналду удалось выиграть трофей для Португалии и теперь он может немного успокоиться. Мы будем надеяться, что Лео Месси вернется в сборную и повторит успех Роналду. Мы увидим величайших игроков современности не только на клубном уровне, но и на уровне сборных.

Судьба вернула долг Португалии

Поражение в финале домашнего Евро, самое горькое и драматичное поражение в карьере футболиста, вот только португальцы уже пережили такое поражение от сборной Греции на Евро-2004. Они также как и французы были фавориты финала, играли в атакующий и красивый футбол против скучной и силовой Греции, но результат оказался сенсационным, а греки благодаря удаче и одному удару в створ победили. Сходство этих двух финалов очевидно, но победитель теперь сменился – это Португалия. Возможно, через четыре года победит уже Франция, а мы просто подождем и увидим.

Тест: хорошо ли вы знаете новичков РФПЛ?

Почему обмен Смолова на Кокорина всем подходит

Тест: выигрывал игрок Кубок конфедераций или нет?

Дибала и другие звёзды футбола, которые не смогут играть в РФПЛ из-за лимита

Марина – шикарная девушка Марко Асенсио

Бонуччи, Дзюба и ещё десять самых ненавистных трансферов футбола