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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Самый памятный день для советских болельщиков

    10 июля 2016
    10 июля 1960 года, также в Париже состоялся финал ЕВРО. И да, именно тогда сборная СССР выиграла чемпионат Европы. Блог «Чего хотят болельщики?» вспоминает тот прекрасный день.

    10 июля 1960 года – в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоялся финальный матч первого розыгрыша Кубка Европы по футболу СССР – Югославия. Выиграв в дополнительное время со счётом 2:1, советская команда стала первым победителем турнира, в котором начиная с отборочной стадии приняли участие 17 сборных. Голы в составе нашей команды забили Слава Метревели и Виктор Понедельник.

    https://youtu.be/598BP9fOWvI

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