Самый памятный день для советских болельщиков

10 июля 1960 года, также в Париже состоялся финал ЕВРО. И да, именно тогда сборная СССР выиграла чемпионат Европы. Блог «Чего хотят болельщики?» вспоминает тот прекрасный день.

10 июля 1960 года – в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоялся финальный матч первого розыгрыша Кубка Европы по футболу СССР – Югославия. Выиграв в дополнительное время со счётом 2:1, советская команда стала первым победителем турнира, в котором начиная с отборочной стадии приняли участие 17 сборных. Голы в составе нашей команды забили Слава Метревели и Виктор Понедельник. https://youtu.be/598BP9fOWvI

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