Признание, которое ждали 10 лет

Матерацци объяснил, почему Зидан боднул его ровно 10 лет назад в финале чемпионата мира 2006 года, проходившего в Германии.

Напомню, что в финале чемпионата мира 2006 г. Марко Матерацци что-то сказал французу Зинедину Зидану, после чего тот ударил его головой в грудь.

Главный арбитр встречи, не задумываясь, показал Зидану красную карточку. Что же вызвало у Зидана такую бурную реакцию, тогда никто не сказал.

Спустя 10 лет Марко Матерацци рассказал всю правду о своих словах Зидану: «Я действительно сказал глупость, но это не заслуживает такой реакции (Зидана). В любом квартале Рима, Неаполя, Турина, Милана или Парижа можно услышать выражения и покрепче. То, что я сказал, относилось к его сестре, а не к матери, как об этом писали в газетах».