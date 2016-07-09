Госпожа тренер. Какая женщина сможет стать тренером российской сборной

Министр спорта РФ Виталий Мутко официально заявил, что даже женщина (немножко сексизма) может стать главным тренером сборной России по футболу. «Бомбардир» фантазирует о том, какая именно женщина-тренер подошла бы нашей национальной команде.

Статья – абсурд. Ровно в той же степени, насколько абсурдна игра российской сборной. Прогнозы довольно пессимистические. Но четыре возможных «варианта» женщины, которая сможет возглавить сборную России, мы все-таки нашли.

Тихана Немчич

Особенность: красотка

Учитывая весь тот абсурд, который происходит в российском футболе сейчас, на должности тренера может оказаться вообще кто угодно. И тут даже разум включать не стоит, что является идеальной ситуацией для разрушительной и всеобъемлющей женской логики. Одним из возможных тренеров сборной России может оказаться красотка – какая-нибудь бывшая модель или просто очень красивая спортсменка. Как, например, хорватская футболистка Тихана Немчич. А что? Иностранный специалист с большим международным опытом – она тренировала мужские команды и в Хорватии, и в Италии. После хорватских болельщиков, которые славятся своей бесконтрольностью, российские фанаты ей покажутся лапочками. А Италия – это вообще уже что-то родное для российского футбола.

В чем плюсы:

Фанатов у сборной, возможно, станет резко больше. Все-таки красивая девушка, эмоционально вскрикивающая где-то у кромки поля, это приятное зрелище. Плюс – девушки в нашей стране станут больше увлекаться футболом, в силу женской солидарности.

В чем минусы:

Все ею сказанное вряд ли будет восприниматься всерьез. Или вообще не будет услышано. Ну, потому что русские мужчины привыкли смотреть далеко не в глаза (если есть куда смотреть) или видеть в красивой девушке нечто, что не хочется слушать. Также таких особ наши игроки привыкли встречать в саунах или в иных злачных местах. И там о футболе они думают в последнюю очередь. Поэтому достучаться до игроков такому тренеру будет довольно тяжело.

Истинных фанатов станет резко меньше – футбол это традиционно типично мужская обитель, и женщин там не жалуют. Поэтому многие, бросив фразу «ее место на кухне», наверняка пожелают уйти от звания болельщика с большой буквы Б.

Итог: проигрыш со счетом 1:2 в первом матче.

«Мужчины, когда видят женщину, становятся животными». Интервью Тиханы Немчич – первой женщины, тренировавшей мужскую команду

Ольга Смородская

Особенность: суровая женщина

Ольга Смородская, безусловно, властная женщина, и с этим никто не спорит. Руководя крупным московским клубом, который достигает определенных успехов в РФПЛ, она при этом не реагирует на бесконечную критику болельщиков, которая будет в случае сборной обязательно. Поэтому у нее уже выработался определенный иммунитет. И авторитет.

В чем плюсы:

Такая женщина будет держать игроков в ежовых рукавицах, чего, наверное, и не хватает российской сборной. Она напомнит футболистам о далеких школьных годах и строгой «Марье Ивановне», которая могла и двойку влепить, и из класса выгнать. Ее будут бояться и слушаться. Главное, чтобы с составом и с расстановками у нее проблем не было. Да и денег много понадобится.

В чем минусы:

Болельщиков станет меньше. Хотя на посещаемости стадионов это, скорее всего, не отразится – наоборот, ходить станут активнее. Но не для того, чтобы поддержать команду, а чтобы покричать сексистские высказывания а ля «баба с возу».

Итог: ничья со счетом 1:1 в первом матче.

Почему сексизму не место в футболе

Тина Канделаки

Особенность: феминистка

Женщина, которая стремится в любой ситуации управлять мужчинами, справится и со сборной России по футболу. У нее есть большой опыт руководителя и уверенность в собственных силах. За короткий срок (где-то месяца за три) она сможет собрать команду и заставить ее играть. А уж как пойдет дальше – неизвестно. Но рейтинги будут не хуже, чем у предыдущего состава, что ее, несомненно, порадует.

В чем плюсы:

Такой тренер не растеряется перед грузом ответственности и будет делать все, что в ее силах, чтобы достичь цели. Она не потерпит никакого сексизма в команде, поэтому игроки, скорее всего, будут ее слушать.

В чем минусы:

В какой-то момент все начнут увольняться. Точнее – завершать карьеру в сборной или получать гражданство другой страны из-за некоторых «разногласий» с руководством команды.

Болельщики будут очень недовольны. И пойдут на матчи, чтобы это продемонстрировать. Но в принципе – так оно будет при любом тренере.

Итог: проигрыш со счетом 1:2 в первом матче.

Я хочу быть тренером мужской команды

Виктория Лопырева

Особенность: светская львица

А что? А вдруг? Может быть, бюрократия дойдет и до сборной (если уже не дошла), и предположим, что тренером команды станет девушка, не имеющая отношения к спорту. Кроме того, что она, безусловно, является активной болельщицей и «четкой патриоткой».

В чем плюсы:

П-патриотизм! И провокационный вопрос – «а патриот ли вы?» или «вы вообще за какую команду болеете?» заставит игроков задуматься о вечном и получить необходимую мотивацию к победе. И пусть она даже не будет знать их фамилий – они не принципиальны.

В чем минусы:

Сборную можно будет встретить в модных ресторанах, лучших отелях, шоу-румах, показах – чаще, чем на тренировках. Кроме того, всем придется завести Инстаграм, где нужно будет уделять много внимания хештегам и геолокациям. Чтобы не стыдно было. И научиться-таки красиво фоткать еду.

Итог: техническое поражение со счетом 0:3 в первом матче.

Фото: repubblica.it, trrsf.com, tinakandelaki.ru, vk.com, fclm.ru