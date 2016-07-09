Выжить после. Как убивают российский футбол

Блог «Диванный Эксперт» объясняет истинные причины провала российской сборной.

«Завтра утром окажется, что главная и единственная проблема российского футбола – Кокорин и Мамаев в клубе. А в остальном все хорошо». (Владимир Стогниенко)

С футболом у нас, конечно, беда. И это еще мягко сказано. На самом деле можно выразиться куда точнее, но боюсь редакции «Бомбардира» это не понравится. Портить впечатление от сайта из-за несдержанности некого блоггера просто ни к чему. Но оставить без внимания то, что происходит в российском футболе было бы кощунством. Поэтому заварите себе чайку, откиньтесь на спинку кресла и начинайте читать. Надеюсь оправдать все ваши ожидания.

Итак, 2016 год, сборная России с треском покидает чемпионат Европы во Франции, набрав всего одно очко и показав при этом абсолютно отвратительную игру. Не щадя клавиатур своих ноутбуков, эксперты принялись баловать общественность обилием различных причин, объясняющих провал нашей сборной на французских полях. Кто-то говорил об истинном уровне сборной, кто-то вспоминал 2008-ой и утверждал, что на деле уровень сборной гораздо выше, просто «это был не наш турнир», а кто-то всерьез задумывался над вопросом о целесообразности лимита на легионеров и возможности его отмены.

Да, возможно я не эксперт, но даже мне понятно, что дело здесь не в уровне сборной и даже не в пресловутом лимите. Проблема гораздо глубже и заключается в отношении нас, россиян, к футболу. К его традициями, особенностям, и сущности как таковой. Мы не любим футбол, и как хотите, это правда. Мы не стремимся развивать его в регионах, потому что это не выгодно и требует больших вложений. Мы расформировываем клубы, потому что они не приносят доход а на сэкономленные от их содержания деньги можно построить несколько коттеджных поселков или поднять депутатам зарплату.

Зачем нам футбол, если на матчи чемпионата страны собираются всего несколько тысяч человек, большая часть которых считает унижение противника частью своей болельщицкой деятельности? Зачем нам футбол, где игроки национальной сборной относятся к ней так, словно им наплевать и на сборную, и на страну. Не лучше ли тогда набрать молодых, которые будут выжимать из себя все соки?

Мы свято верим, что после домашнего чемпионата мира российский футбол выйдет на новый уровень. Но откуда ему взяться, если матчи мирового первенства пройдут в городе, в котором нет ни одного футбольного клуба?

Актуальный вопрос последних дней – вечеринка Кокорина и Мамева в Монте-Карло. И что интересно, находятся люди, встающие на защиту футболистов. Аргумент, как правило, один: они в отпуске. А теперь давайте представим, что учительница начальных классов на летних каникулах подрабатывает стриптизершей в каком-нибудь пафосном заведении. Мне кажется, это не нормально. Тогда почему спортсмены, на которых должны равняться дети, ведут себя так, словно футбол для них всего-лишь хобби, а не прямая обязанность? Неужели им не хочется быть кумирами молодежи, которая души не чает в своих героях? Зачем нужно было заказывать 500 бутылок элитного шампанского, что бы испортить и без того не лучшую репутацию? Показать свою состоятельность? Так про нее и так все знают. Вот только теперь и Кокорин и Мамаев в дубле своих клубов, а болельщики вряд ли простят им такой проступок.

В свое время Сергей Фурсенко говорил, что сборная России станет чемпионом мира в 2018 году. Сейчас его слова вызывают смех. Кардинально исправить ситуацию за два года не получится. Это просто невозможно. Необходимо разработать детальный план по перестройке всех структур нашего футбола и после чемпионата мира приступить к его выполнению. Перестать выплачивать игрокам баснословные деньги, которые они не заслуживают. Перестать приглашать иностранных специалистов, а доверять отечественным. Отменить лимит на легионеров, потому что без естественной конкуренции никакого прогресса не будет. И конечно же, развивать детско-юношеский футбол. Только так мы сможем хоть как-то исправить ситуацию. Потому что то, что происходит сейчас, это мрак.

Вы никогда не задавались вопросом, почему сборная Исландии, население которой сопоставимо с населением Смоленска выходит в 1/4 финала, а мы нет? Надеюсь прочитать ваши версии в комментариях.