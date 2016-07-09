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    Диванный Эксперт Все блоги -

    Выжить после. Как убивают российский футбол

    9 июля 2016
    Блог «Диванный Эксперт» объясняет истинные причины провала российской сборной.

    Кокорин и Мамаев в сборной

    «Завтра утром окажется, что главная и единственная проблема российского футбола – Кокорин и Мамаев в клубе. А в остальном все хорошо». (Владимир Стогниенко)

    С футболом у нас, конечно, беда. И это еще мягко сказано. На самом деле можно выразиться куда точнее, но боюсь редакции «Бомбардира» это не понравится. Портить впечатление от сайта из-за несдержанности некого блоггера просто ни к чему. Но оставить без внимания то, что происходит в российском футболе было бы кощунством. Поэтому заварите себе чайку, откиньтесь на спинку кресла и начинайте читать. Надеюсь оправдать все ваши ожидания.

    Итак, 2016 год, сборная России с треском покидает чемпионат Европы во Франции, набрав всего одно очко и показав при этом абсолютно отвратительную игру. Не щадя клавиатур своих ноутбуков, эксперты принялись баловать общественность обилием различных причин, объясняющих провал нашей сборной на французских полях. Кто-то говорил об истинном уровне сборной, кто-то вспоминал 2008-ой и утверждал, что на деле уровень сборной гораздо выше, просто «это был не наш турнир», а кто-то всерьез задумывался над вопросом о целесообразности лимита на легионеров и возможности его отмены.

    Да, возможно я не эксперт, но даже мне понятно, что дело здесь не в уровне сборной и даже не в пресловутом лимите. Проблема гораздо глубже и заключается в отношении нас, россиян, к футболу. К его традициями, особенностям, и сущности как таковой. Мы не любим футбол, и как хотите, это правда. Мы не стремимся развивать его в регионах, потому что это не выгодно и требует больших вложений. Мы расформировываем клубы, потому что они не приносят доход а на сэкономленные от их содержания деньги можно построить несколько коттеджных поселков или поднять депутатам зарплату.

    Зачем нам футбол, если на матчи чемпионата страны собираются всего несколько тысяч человек, большая часть которых считает унижение противника частью своей болельщицкой деятельности? Зачем нам футбол, где игроки национальной сборной относятся к ней так, словно им наплевать и на сборную, и на страну. Не лучше ли тогда набрать молодых, которые будут выжимать из себя все соки?

    сборная России

    Мы свято верим, что после домашнего чемпионата мира российский футбол выйдет на новый уровень. Но откуда ему взяться, если матчи мирового первенства пройдут в городе, в котором нет ни одного футбольного клуба?

    Актуальный вопрос последних дней – вечеринка Кокорина и Мамева в Монте-Карло. И что интересно, находятся люди, встающие на защиту футболистов. Аргумент, как правило, один: они в отпуске. А теперь давайте представим, что учительница начальных классов на летних каникулах подрабатывает стриптизершей в каком-нибудь пафосном заведении. Мне кажется, это не нормально. Тогда почему спортсмены, на которых должны равняться дети, ведут себя так, словно футбол для них всего-лишь хобби, а не прямая обязанность? Неужели им не хочется быть кумирами молодежи, которая души не чает в своих героях? Зачем нужно было заказывать 500 бутылок элитного шампанского, что бы испортить и без того не лучшую репутацию? Показать свою состоятельность? Так про нее и так все знают. Вот только теперь и Кокорин и Мамаев в дубле своих клубов, а болельщики вряд ли простят им такой проступок.

    В свое время Сергей Фурсенко говорил, что сборная России станет чемпионом мира в 2018 году. Сейчас его слова вызывают смех. Кардинально исправить ситуацию за два года не получится. Это просто невозможно. Необходимо разработать детальный план по перестройке всех структур нашего футбола и после чемпионата мира приступить к его выполнению. Перестать выплачивать игрокам баснословные деньги, которые они не заслуживают. Перестать приглашать иностранных специалистов, а доверять отечественным. Отменить лимит на легионеров, потому что без естественной конкуренции никакого прогресса не будет. И конечно же, развивать детско-юношеский футбол. Только так мы сможем хоть как-то исправить ситуацию. Потому что то, что происходит сейчас, это мрак.

    Леонид Слуцкий

    Вы никогда не задавались вопросом, почему сборная Исландии, население которой сопоставимо с населением Смоленска выходит в 1/4 финала, а мы нет? Надеюсь прочитать ваши версии в комментариях.

    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
    Комментарии17
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 11 июля 2016, 23:16

      ну в принципе все верно написано... нельзя гнобить Мамаева и Кокорина за то , что они живут так , как живет каждый второй в стране....мы же не собираем миллионные подписи за изгнание какого нибудь проворовавшегося депутата... хотя он тоже по идее избранник закона и на него надо ровняться... мы сами породили эту алчную и прогнившую систему, в которой из 100 рублей выделенных на детский футбол до адресата доходит только рубль-два... мы сами ходим на футбол и кидаемся петардами... оскорбляем фанатов соперника... срываем матчи и устраиваем штрафы своим командам за которые и болеем... И точных путей для экстренного выхода из такой ситуации просто нет... настолько потонувшую в коррупции страну не вытащить одним двумя простыми решениями... ну снимите вы Мутко... и что... вы что ,думаете , придет сразу честный , порядочный... и все наладит... при такой системе даже если и придет... то его просто сожрут... сделают так , что он делая все возможное, окажется объектом для собирания подписей на снятие с должности......Не считаю себя знатоком всех закулисьев футбольной страны.. но по моему надо сделать так, чтобы игроки работали как и все остальные работяги страны... вдумайтесь.. пример... приехал к нам Паша Дацюк... за 2 года он получит миллиард !!!! миллиард !!!! на эти деньги можно вылечить наверное всех неизлечимо больных детей..а он.. .задумайтесь... он просто гоняет каучуковый диск пластиковой палкой по льду... и все...ничего более... какая польза стране ? никакой... в стране тысячи ученых котоорые двигают имидж нашей страны и нашу мощь вперед... и получают гроши... а он получает миллиард за 2 года... не укладывается в голове , хоть убей...

      А с футболистов наших спрашивать бестолку... ну возьмете вы вместо Мамаева и Кокорина допустим молодых Петрова И Васечкина..ну они побегают с душой годик два... потом ощутят тот же вкус халявы и станут также по полю пешком ходить...
      Думаю , в футболе надо пробовать действовать прагматичнее... ввести потолок зарплат.... пусть даже звезды не поедут к нам после этого...я бы даже на время ввел лимит возрастной в командах... планочку бы пониже поставил... хотя эта идея, понятно, что обречена... убрал бы от руководства сборной любых иностранных специалистов... ну и самое главное... пора уже найти тренера... который будет рулить сборной не 1 год (до первого провала на турнире крупном или до первой серии из 2 поражений подряд) а будет основательно собирать сборную и выстраивать игру... как ни прескорбно... но на то , что мы сможем изменить нашу систему организации футбола( и детского в 1 очередь) в стране , я не верю...

      -2
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      Рейтинг: +388

      R015RK > niarmed311082 13 июля 2016, 00:23

      дружок дело не в деньгах, дело чести, эти твари отстаивали честь твоей родины и моей, разговоров нет 2 педиков выгнать из футбола СОВСЕМ

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 июля 2016, 13:47

      Волейболист-президент-алкоголик как-то сказал: Во всём виноват Чубайс ! Теперь можно сказать так: Во всём виновата компания,узурпировавшая власть в стране. Благодаря её предпочтениям и наклонностям, в России чудовищная коррупция,проглатывающая всё,что только можно ухватить.Деньги и немалые,вроде бы отпускают на детский футбол,приглашают иностранных строителей,чтобы постелили синтетику около каждой школы,но ни фига не платят тренерам ,или платят смехотворные деньги. Кто из реальных футболистов пойдёт тренировать школьников? Правильно !-Западло,засмеют дружки,привыкшие к громадным ,халявным окладам.Пока такая власть-нечего думать о прогрессе в нашем футболе.Будут платить деньги детским тренерам,сопоставимые с окладами сильных игроков,-будет немалый конкурс на почётное(сразу станет почётным)место.

      -1
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      Рейтинг: +151

      Niepel 10 июля 2016, 11:19

      Как убивают российский футбол! Так КАК? Автор, действительно, не раскрыл свой заголовок!

      2
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      Рейтинг: +151

      Niepel 10 июля 2016, 11:17

      В нашем чемпионате должны играть свои, отечественные футболисты! Впрочем, уже сколько писали о коренном изменении в нашем футболе! Что-нибудь сделали? Нет. Стало ещё хуже! И сейчас сделают, что-нибудь мелкое, как костыль-подпорку, и будет наш футбол шкандыбать дальше!

      1
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      Рейтинг: +305

      Strig 10 июля 2016, 07:51

      А у нас всё - даже в сборную по знакомству...

      3
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      Рейтинг: +979

      TUMS 10 июля 2016, 07:37

      О развитии детского футбола говорят давно, но никто не чего не делает в этом направлении. Вот и результат.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 июля 2016, 03:02

      Всё сделала так, как советовал Владимир, и чайку-то заварила, и откинулась, и прочитала, очень внимательно прочитала, и хочу сказать, что полностью согласна с автором материала. Хотелось бы чтобы единомышленников было как можно больше, может тогда что-то сдвинется с мёртвой точки!

      0
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin > арейская 10 июля 2016, 08:41

      Хорошо, попил и я кофейку и по-порядку...

      Заголовок: "Выжить после. Как убивают российский футбол"!

      1 абзац - С футболом беда.

      2 абзац - Специалисты ищут причины

      3 абзац - Я не эксперт, но точно знаю что виноваты сами россияне

      4 абзац - Зачем нам футбол? Пусть играет какая-то молодёжь

      5 абзац - Кокорин и Мамаев. Болельщики не простят

      6 абзац - Впасть в спячку до конца чемпионата 2018, а потом выгнать всех иностранных специалистов, но отменив лимит, набрать легионеров, но зарплату им не платить! И конечно детско-юношеский футбол (но после 2018!!!)

      Теперь ещё раз посмотрите заглавие материала.

      Как то наш "великий футболист" Зырянов после проигрыша сборной объяснил, проиграли, потому, что БОЛЕЛЬЩИКИ ПЛОХО ПОДДЕРЖИВАЛИ СБОРНУЮ ПО ХОДУ МАТЧА!

      Можно ещё сюда же и дороги наши приплюсовать, и санкции, и глобальное потепление.

      А ещё предложение добавить: перед чемпионатами всех наших сборников отправлять в армию на год. Там их научат Родину любить и выполнять все приказы командира!

      Сборная играет отвратительно! И не только на этом турнире. Нужны действительно кардинальные изменения во всём спорте. А не трёп, кто там шампанское пьёт, а кто болеть не ходит!

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      Рейтинг: +6

      vovih1 9 июля 2016, 22:06

      Вот реальная причина провала
      https://www.instagram.com/p/BHpY8_Igu3M/?taken-by=shnurovs

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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 9 июля 2016, 21:29

      Футболист в ночном клубе - это учительница-стриптизёрша!!!!! Браво!
      То что они получали такие деньги и тратили их куда хотели вас это не волновало до чемпионата, а теперь, конечно, они должны измазаться грязью и ходить по улицам просить прощения и чтобы их посильнее пнули, лучше в прямом эфире! Потом наберём новую сборную (из тех кто должен быть в сборной №2), позовём нового тренера (Слуцкий, для автора, наверное не очень русская фамилия) и разовьём детско-юношеский футбол (желательно за год, чтобы успеть к чемпионату 2018). И, конечно, тогда сразу наша сборная станет чемпионом, а клубы выиграют все евротурниры! Зло будет наказано!
      А по поводу населения... Ни Китай, ни Индия вроде ещё ни разу не были чемпионами даже Азии по футболу! Вы не задумывались над этим?

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      Рейтинг: +48

      eddo23 > Beshanai_svin 9 июля 2016, 22:47

      да и шампанское пить по дешевле...из Крыма к примеру...

      0
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 9 июля 2016, 20:31

      бредота

      -2
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