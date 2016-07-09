Самые быстрые футболисты Евро-2016

И откуда взята эта информация?? Автор сам их выбирал? Хотелось бы увидеть в цифрах, какую скорость они развивали.
Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет 10 самых быстрых футболистов Евро-2016.
Джейми Варди («Лестер», Англия)
Хорди Альба («Барселона», Испания)
Антуан Гризманн («Атлетико», Франция)
Антони Мартиаль («Манчестер Юнайтед», Франция)
Евгений Коноплянка («Севилья», Украина)
Янник Карраско («Атлетико», Бельгия)
Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)
Кингсли Коман («Бавария», Франция)
Криштиану Роналду («Реал», Португалия)
Гарет Бэйл («Реал», Уэльс)
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