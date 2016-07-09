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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Самые быстрые футболисты Евро-2016

    9 июля 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет 10 самых быстрых футболистов Евро-2016.

    Джейми Варди («Лестер», Англия)

    Хорди Альба («Барселона», Испания)

    Антуан Гризманн («Атлетико», Франция)

    Антони Мартиаль («Манчестер Юнайтед», Франция)

    Евгений Коноплянка («Севилья», Украина)

    Янник Карраско («Атлетико», Бельгия)

    Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)

    Кингсли Коман («Бавария», Франция)

    Криштиану Роналду («Реал», Португалия)

    Картинки по запросу Криштиану Роналду

    Гарет Бэйл («Реал», Уэльс)

    Рейтинг: 4.6 Голосов: 19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +146

      serega99 9 июля 2016, 13:29

      И откуда взята эта информация?? Автор сам их выбирал? Хотелось бы увидеть в цифрах, какую скорость они развивали.

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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 9 июля 2016, 13:26

      а роббен вообще медленное г***о что ли?

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      Рейтинг: +12

      Димон4ик2000 > Dazdraper 9 июля 2016, 13:32

      а ты роббена на 2016-м евро видишь?

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      Рейтинг: +64

      Dazdraper > Димон4ик2000 9 июля 2016, 14:04

      Точняк, не дочитал

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