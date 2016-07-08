8 июля был сыгран самый сумасшедший матч!

Именно 8 июля 2014 года прошел полуфинальный матч чемпионата мира Бразилия – Германия. В котором Германия просто раскатала соперников со счетом 7:1. Блог «Чего хотят болельщики?» вспоминает тот матч.

Первый тайм

Обе команды показывали атакующий футбол, но бразильцы стали атаковать ворота немцев первыми. Тем не менее, на 11-й минуте Томас Мюллер открыл счёт после подачи Тони Крооса с углового. Спустя десять минут Мирослав Клозе удвоил преимущество сборной Германии. Этот гол стал шестнадцатым для немецкого игрока, и он побил рекорд по количеству забитых голов на чемпионатах мира (ранее этот рекорд принадлежал бразильскому игроку Роналдо). Уже спустя минуту Кроос забил третий мяч, а спустя две минуты оформил «дубль» в ворота Жулио Сезара. Защитники сборной Бразилии стали раз за разом ошибаться, и этим на 29-й минуте воспользовался Сами Хедира, установивший окончательный счёт первого тайма 5:0 в пользу Германии. Таким образом, за шесть минут немцы забили четыре гола.

Второй тайм

После перерыва тренер бразильцев Луис Филипе Сколари провёл две замены: вместо Фернандиньо и Халка на поле вышли Рамирес и Паулиньо. Йоахим Лёв выпустил Пера Мертезакера вместо Матса Хуммельса. Второй тайм начался с навала игроков сборной Бразилии на ворота Нойера, но Мануэль несколько раз выручил свою сборную. На 58-й минуте Мирослав Клозе был заменён Андре Шюррле, который на 69-й минуте сделал счёт 6:0, а спустя десять минут оформил «дубль». Лишь на 90-й минуте Оскар смог спасти сборную Бразилии от разгрома с «сухим» счётом. Итоговый счёт матча 1:7 в пользу Германии.