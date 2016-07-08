5 команд-разочарований Евро 2016.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет 5 команд, которые разочаровали на Евро 2016.

5. Сборная Швеции.

Шведы попали в достаточно сложную группу, Бельгии и Италии отдавали первые два места, но тройку должны были замыкать шведы, но не получилось. Форма Златана Ибрагимовича в этом сезоне внушала доверие, он наколотил «кучу» голов был лидером ПСЖ, да и стыки с Данией помог преодолеть, именно Златан. Ничья с Ирландией поставила в сложное положение шведов, им необходимо было выигрывать либо итальянцев, либо бельгийцев, но чуда не случилось шведы заняли 4 место в группе, Златан закончил карьеру в сборной, явно не так закончился турнир как хотелось бы Ибрагимовичу.

4. Сборная Испании.

Испания на момент начала Евро 2016 была действующим обладателем трофея и первые два матча провела хорошо, но неожиданное поражение от Хорватии способствовало плохому жребию для испанцев. Неуступчивые итальянцы попались в первом раунде плей-офф, а это один из самых неудобных соперников для сборной Испании. Отсутствие ротации на Евро в составе испанцев удивило многих, а тактическая гибкость казалась уже неисправимой проблемой (отсутствие плана Б), тики-така в прошлом и против неё научились играть. На своих ошибках учиться Дель Боске не захотел, а с такой игрой на крупном турнире уже далеко не пройдёшь.

3. Сборная Англии.

Большие ожидания английских болельщиков снова не оправдались, а провал сборной Англии сводить на молодость состава плохая идея. Англичане вроде и в группе выступили неплохо (не проиграли ни разу) и со жребием повезло вроде как, но другого мнения были исландцы, которые просто задавили молодую поросль англичан. Лидеры англичан Кэйн, Руни и Харт провалили Евро, а молодёжь не смогла вытянуть Англию хотя бы в четвертьфинал. Провальный турнир для англичан, вспоминать о котором болельщики «львов» даже не захотят.

2. Сборная России.

На Евро сборная России хорошо сыграла только последние 10 минут с англичанами и второй тайм со словаками больше вспомнить нечего, да и не хочется. «Поливать грязью» не хочется, до меня было уже много желающих, все и так понимают, что это провальное выступление. Только отмечу, что сборная России оставила серьёзный след на Евро (хоть и косвенный) отобрав очки у англичан, россияне помогли родоначальникам футбола по раньше отправиться домой.

1. Сборная Украины.

Украине все эксперты предрекали минимум третье место в группе, а при удачной игре даже второе, но украинцы ни то, чтобы очки заработали они даже гол не забили и бесславно покинули Евро 2016. Провал в матче с Северной Ирландией позволил украинцам покинуть турнир уже после второго тура группового этапа. При выходи из группы с третьего места, так ужасно выступить на Евро нужно ещё умудрится, наверно болельщики сборной Украины этого понять также не могут.

«Манчестер Сити», «Ювентус» и еще четыре клуба для Алексиса Санчеса

PlayStation, Бутерброд, шнурки и другие причины нелепых травм футболистов

Жулиано, Панченко и другие самые удачные сделки российских клубов

Почему «Лестер» проваливает чемпионат Англии