Пока Роналду готовится к финалу ЕВРО 2016, смотрим на его последних подруг

О расставании с Ириной Шейк Криштиану недолго переживал. Блог «Чего хотят болельщики?» представляет девушек, с которыми финалист ЕВРО 2016 Криштиану Роналду заводил романы после расставания с российской моделью Ириной Шейк.

Даниэлла Чавес

Согласно мексиканским СМИ, в ноябре 2014 года между моделью Даниэллой Чавес и футболистом сборной Португалии Роналду были сексуальные связи.

Диана Сатильо

Затем откровенное интервью СМИ дала бразильская студентка Диана Сатильо, поведавшая о том, как развлекалась с футболистом во время чемпионата мира-2014, который проходил в Бразилии.

Алессия Тедески

В сентябре 2015-го стало известно о романе спортсмена с итальянской моделью Алессией Тедески.

Майя Дарвин

А уже в октябре 2015-го он завел отношения с моделью из Дании Майей Дарвин.

Клаудия Санчес

В том же октябре стало известно об еще одной пассии – испанской модели Клаудии Санчес.

Мариса Мендеш

В ноябре 2015-го появилась информация, что Криштиану соблазнил старшую дочь своего агента Жорже Мендеша – Марису.

Николета Лозанова

В феврале 2016-го футболист закрутил роман с моделью Playboy из Болгарии Николетой Лозановой.