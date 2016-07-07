Пока Роналду готовится к финалу ЕВРО 2016, смотрим на его последних подруг

Даниэлла Чавес
Согласно мексиканским СМИ, в ноябре 2014 года между моделью Даниэллой Чавес и футболистом сборной Португалии Роналду были сексуальные связи.
Диана Сатильо
Затем откровенное интервью СМИ дала бразильская студентка Диана Сатильо, поведавшая о том, как развлекалась с футболистом во время чемпионата мира-2014, который проходил в Бразилии.
Алессия Тедески
В сентябре 2015-го стало известно о романе спортсмена с итальянской моделью Алессией Тедески.
Майя Дарвин
А уже в октябре 2015-го он завел отношения с моделью из Дании Майей Дарвин.
Клаудия Санчес
В том же октябре стало известно об еще одной пассии – испанской модели Клаудии Санчес.
Мариса Мендеш
В ноябре 2015-го появилась информация, что Криштиану соблазнил старшую дочь своего агента Жорже Мендеша – Марису.
Николета Лозанова
В феврале 2016-го футболист закрутил роман с моделью Playboy из Болгарии Николетой Лозановой.