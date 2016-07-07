Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Пока Роналду готовится к финалу ЕВРО 2016, смотрим на его последних подруг

    7 июля 2016
    О расставании с Ириной Шейк Криштиану недолго переживал. Блог «Чего хотят болельщики?» представляет девушек, с которыми финалист ЕВРО 2016 Криштиану Роналду заводил романы после расставания с российской моделью Ириной Шейк.

    Даниэлла Чавес

    Согласно мексиканским СМИ, в ноябре 2014 года между моделью Даниэллой Чавес и футболистом сборной Португалии Роналду были сексуальные связи.

    Диана Сатильо

    Затем откровенное интервью СМИ дала бразильская студентка Диана Сатильо, поведавшая о том, как развлекалась с футболистом во время чемпионата мира-2014, который проходил в Бразилии.

    Алессия Тедески

    В сентябре 2015-го стало известно о романе спортсмена с итальянской моделью Алессией Тедески.

    Майя Дарвин

    А уже в октябре 2015-го он завел отношения с моделью из Дании Майей Дарвин.

    Клаудия Санчес

    В том же октябре стало известно об еще одной пассии – испанской модели Клаудии Санчес.

    Мариса Мендеш

    В ноябре 2015-го появилась информация, что Криштиану соблазнил старшую дочь своего агента Жорже Мендеша – Марису.

    Николета Лозанова

    В феврале 2016-го футболист закрутил роман с моделью Playboy из Болгарии Николетой Лозановой.

    Рейтинг: 4.6 Голосов: 10
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11