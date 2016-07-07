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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    7 июля 2016
    «Бомбардир» показывает вам трешовые заголовки (которых точно не будет на нашем сайте) и предлагает угадать – реальный он или нет.

    Дон Миллионеро. Как российский интернет шутил об оставке Фабио Капелло

    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Рейтинг: 4.4 Голосов: 17
    Комментарии45
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 5 июня 2019, 20:31

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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 7 октября 2018, 19:45

      8...

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      Рейтинг: +10

      oribasco 25 мая 2018, 11:01

      7 нормуль

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      Рейтинг: +1893

      isco2307 14 января 2018, 13:42

      6 нормуль

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      Рейтинг: +43

      iordan137 11 января 2018, 22:22

      Нормуль 6

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 ноября 2017, 21:10

      Как Неймар

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      Рейтинг: +18

      Аналитик 100% 27 октября 2017, 16:03

      9 из 10 "Похоже, вы разбираетесь в желтой прессе, как Дэвид Бекхэм!"

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 августа 2017, 11:53

      Погребняк с деревом сильно)

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 4 июля 2017, 13:35

      Похоже, вы разбираетесь в желтой прессе, как Дэвид Бекхэм!

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 29 июня 2017, 14:06

      9/10
      Похоже, вы разбираетесь в желтой прессе, как Дэвид Бекхэм!

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