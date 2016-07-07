Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

8
«Бомбардир» показывает вам трешовые заголовки (которых точно не будет на нашем сайте) и предлагает угадать – реальный он или нет.
Дон Миллионеро. Как российский интернет шутил об оставке Фабио Капелло
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Дон Миллионеро. Как российский интернет шутил об оставке Фабио Капелло
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
8
8...
7 нормуль
6 нормуль
Как Неймар
9 из 10 "Похоже, вы разбираетесь в желтой прессе, как Дэвид Бекхэм!"
Погребняк с деревом сильно)
Похоже, вы разбираетесь в желтой прессе, как Дэвид Бекхэм!
9/10
Похоже, вы разбираетесь в желтой прессе, как Дэвид Бекхэм!