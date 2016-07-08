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    Проклятое место финалиста Лиги чемпионов или почему у Гризманна проблемы

    8 июля 2016
    С 2006 года финалисты Лиги Чемпионов, проигравшие финал, не попадают в топ-10 лучших по итогам текущего сезона. Исключение – один единственный игрок! Невероятные факты в блоге «Голеодор».

    По итогам каждого сезона вручается Золотой мяч лучшему игроку в прошедшем сезоне. Процесс выбора лауреата происходит в несколько этапов путем голосования тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов со всего света.

    Этапы выбора победителя представляют собой следующие стадии:

    1) Расширенный список (23 кандидата);

    2) Короткий список/шортлист (3 футболиста);

    3) Определение победителя.

    При этом в расширенном списке игроки также ранжируются по местам в зависимости от набранных голосов.

    В настоящей статье мы покажем, почему выход в финал Лиги Чемпионов это игра «ва-банк» для лидеров финалистов: либо успех, либо ничего. А также Вы узнаете у какого единственного игрока есть иммунитет от этого правила и кто единственный смог попасть в топ-10 игроков по итогам сезона, в котором его команда проиграла финал Лиги Чемпионов.

    Сезон-2006/07

    Это был последний пока сезон, в котором Золотой мяч вручили не Месси и не Роналду. Получил его выигравший с «Миланом» Лигу Чемпионов Кака. Кака же стал и лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов с 10 забитыми мячами.

    В Афинском финале был обыгран «Ливерпуль» со счетом 2:1, и по итогам того сезона среди 10 главных претендентов на Золотой мяч не было названо ни одного игрока мерсисайдской команды:

    1. Кака, 2. Роналду, 3. Месси, 4. Дрогба, 5. Пирло, 6. Ван Нистлрой, 7. Ибрагимович, 8. Фабрегас, 9. Робиньо, 10. Тотти.

    Вот так вот! Эксперты посчитали, что финал ЛЧ не является достаточным пропуском в 10 лучших игроков сезона. Но, может быть, это просто случайность?

    Сезон-2007/08

    Московский финал ЛЧ свел «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Победа осталась за «МЮ», и его лучшему бомбардиру (Криштиану Роналду) дали Золотой Мяч.

    А вот из игроков «Челси» ни одного не оказалось даже в десятке:

    1. Роналду, 2. Месси, 3. Торрес, 4. Касильяс, 5. Хави, 6. Аршавин, 7. Вилья, 8. Кака, 9. Ибрагимович, 10. Джеррард.

    Что ж, и это уже второй раз…

    Сезон-2008/09

    Вновь «Манчестер Юнайтед» в финале, но в этот раз проигрывает «Барселоне». Лучший игрок «Барсы» получает Золотой Мяч, а от «Манчестера Юнайтед»…. [и тут появляется тот самый человек с иммунитетом от игнорирования экспертами игроков проигравшей в финале ЛЧ команды] … Уэйн Руни на восьмой позиции:

    1. Месси, 2. Роналду, 3. Хави, 4. Иньеста, 5. Это'О, 6. Кака, 7. Ибрагимович, 8. Руни, 9. Джеррард, 10. Дрогба.

    Восьмое место, конечно, не попадание в шортлист, но все-таки в десятке.

    Сезон-2009/10

    В финале играли «Бавария» и «Интер». «Интер» под руководством Жозе Моуриньо победил. Золотой Мяч вопреки всякой логике, правда дали не Снейдеру, а Месси, но здесь не об этом.

    Важнее вот что: эксперты вновь не выделили никого из состава «Баварии» для включения в 10-ку:

    1. Месси, 2. Иньеста, 3. Хави, 4. Снейдер, 5. Форлан, 6. Роналду, 7. Касильяс, 8. Вилья, 9. Дрогба, 10. Хави Алонсо.

    Сезон-2010/11

    Повторение финала двухгодичной давности: «Барселона» – «Манчестер Юнайтед», и вновь победа «Барселоны». Вновь Золотой Мяч в руках Месси, и вновь никого от «Манчестер Юнайтед»… [ну хорошо, никого, кроме Руни, но вы же помните – у него иммунитет]:

    1. Месси, 2. Роналду, 3. Хави, 4. Иньеста, 5. Руни, 6. Суарес, 7. Форлан, 8. Это'О, 9. Касильяс, 10. Неймар.

    Сезон-2011/12

    Скучнейший финал «Бавария» – «Челси» завершился промахом Швайнштайгера (ну вы понимаете, на что я намекаю).

    Поскольку Руни в «Баварии» тогда не играл, то никто из «Баварии» не попал в топ-10 игроков сезона:

    1.Месси, 2. Роналду, 3. Иньеста, 4. Хави, 5. Фалькао, 6. Касильяс, 7. Пирло, 8. Дрогба, 9. Ван Перси, 10. Ибрагимович.

    Сезон-2012/13

    «Бавария» отыгралась на следующий год, обыграв невероятную «Боруссию Дортмунд» Юргена Клоппа в финале ЛЧ.

    Из «Боруссии» представителей в списке лучших, однако, нет:

    1. Месси, 2. Роналду, 3. Рибери, 4. Ибрагимович, 5. Неймар, 6. Иньеста, 7. Ван Перси, 8. Роббен, 9. Бэйл, 10. Пирло.

    Сезон-2013/14

    «Реал Мадрид» завоевывает десиму в дерби против «Атлетико Мадрид». Помните Диего Косту в том сезоне? Так вот его по традиции нет в десятке:

    1. Роналду, 2. Месси, 3. Нойер, 4. Роббен, 5. Т. Мюллер, 6. Лам, 7. Неймар, 8. Хамес Родригес, 9. Кроос, 10. Ди Мария.

    Сезон-2014/15

    Триумф «Барселоны» и победа в финале над «Ювентусом». Пирло, Тевез, Видаль, Погба, Кьеллини, Буффон отсутствуют:

    1. Месси, 2. Роналду, 3. Неймар, 4. Левандовски, 5. Суарес, 6. Т. Мюллер, 7. Нойер, 8. Азар, 9. Иньеста, 10. Алекси Санчес.

    Сезон-2015/16

    «Реал Мадрид» опять одолел «Атлетико Мадрид», и Роналду, скорее всего, получит Золотой Мяч. А вот лидерам «Атлетико Мадрид» придется ломать устоявшуюся систему, поскольку в их составе нет Уэйна Руни, а другим серебряным призерам Лиги Чемпионов путь в 10-ку лучших заказан. Удачи, Антуан Гризманн!

    Фото: DailyMail

    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      сергей тимошенко 8 июля 2016, 23:38

      месси в 10 году ни за что дали золотой мяч

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > сергей тимошенко 9 июля 2016, 10:21

      абсолютно согласен!! А сейчас награда изжила себя! Дают её только напам, хотя есть много достойных игроков из других линий! Футбол командная игра, но этого корумпированные чинуши из верхов не замечают!

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 8 июля 2016, 17:40

      Роналду уже отдают ЗМ только за победу его команды в ЛЧ?
      Гриззман намного ярче играет в данный момент!

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > ManUtd-Volgograd 8 июля 2016, 19:30

      Не только за это.
      51 гол за сезон, победные голы в важных матчах, вытягивание своих команд в сложной ситуации (Вольфсбург, Барселона, Венгрия, Уэльс), финал (как минимум) в ЧЕ.
      Но статья не про это!!!

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