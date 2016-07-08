Проклятое место финалиста Лиги чемпионов или почему у Гризманна проблемы

С 2006 года финалисты Лиги Чемпионов, проигравшие финал, не попадают в топ-10 лучших по итогам текущего сезона. Исключение – один единственный игрок! Невероятные факты в блоге «Голеодор».

По итогам каждого сезона вручается Золотой мяч лучшему игроку в прошедшем сезоне. Процесс выбора лауреата происходит в несколько этапов путем голосования тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов со всего света.

Этапы выбора победителя представляют собой следующие стадии:

1) Расширенный список (23 кандидата);

2) Короткий список/шортлист (3 футболиста);

3) Определение победителя.

При этом в расширенном списке игроки также ранжируются по местам в зависимости от набранных голосов.

В настоящей статье мы покажем, почему выход в финал Лиги Чемпионов это игра «ва-банк» для лидеров финалистов: либо успех, либо ничего. А также Вы узнаете у какого единственного игрока есть иммунитет от этого правила и кто единственный смог попасть в топ-10 игроков по итогам сезона, в котором его команда проиграла финал Лиги Чемпионов.

Сезон-2006/07

Это был последний пока сезон, в котором Золотой мяч вручили не Месси и не Роналду. Получил его выигравший с «Миланом» Лигу Чемпионов Кака. Кака же стал и лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов с 10 забитыми мячами.

В Афинском финале был обыгран «Ливерпуль» со счетом 2:1, и по итогам того сезона среди 10 главных претендентов на Золотой мяч не было названо ни одного игрока мерсисайдской команды:

1. Кака, 2. Роналду, 3. Месси, 4. Дрогба, 5. Пирло, 6. Ван Нистлрой, 7. Ибрагимович, 8. Фабрегас, 9. Робиньо, 10. Тотти.

Вот так вот! Эксперты посчитали, что финал ЛЧ не является достаточным пропуском в 10 лучших игроков сезона. Но, может быть, это просто случайность?

Сезон-2007/08

Московский финал ЛЧ свел «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Победа осталась за «МЮ», и его лучшему бомбардиру (Криштиану Роналду) дали Золотой Мяч.

А вот из игроков «Челси» ни одного не оказалось даже в десятке:

1. Роналду, 2. Месси, 3. Торрес, 4. Касильяс, 5. Хави, 6. Аршавин, 7. Вилья, 8. Кака, 9. Ибрагимович, 10. Джеррард.

Что ж, и это уже второй раз…

Сезон-2008/09

Вновь «Манчестер Юнайтед» в финале, но в этот раз проигрывает «Барселоне». Лучший игрок «Барсы» получает Золотой Мяч, а от «Манчестера Юнайтед»…. [и тут появляется тот самый человек с иммунитетом от игнорирования экспертами игроков проигравшей в финале ЛЧ команды] … Уэйн Руни на восьмой позиции:

1. Месси, 2. Роналду, 3. Хави, 4. Иньеста, 5. Это'О, 6. Кака, 7. Ибрагимович, 8. Руни, 9. Джеррард, 10. Дрогба.

Восьмое место, конечно, не попадание в шортлист, но все-таки в десятке.

Сезон-2009/10

В финале играли «Бавария» и «Интер». «Интер» под руководством Жозе Моуриньо победил. Золотой Мяч вопреки всякой логике, правда дали не Снейдеру, а Месси, но здесь не об этом.

Важнее вот что: эксперты вновь не выделили никого из состава «Баварии» для включения в 10-ку:

1. Месси, 2. Иньеста, 3. Хави, 4. Снейдер, 5. Форлан, 6. Роналду, 7. Касильяс, 8. Вилья, 9. Дрогба, 10. Хави Алонсо.

Сезон-2010/11

Повторение финала двухгодичной давности: «Барселона» – «Манчестер Юнайтед», и вновь победа «Барселоны». Вновь Золотой Мяч в руках Месси, и вновь никого от «Манчестер Юнайтед»… [ну хорошо, никого, кроме Руни, но вы же помните – у него иммунитет]:

1. Месси, 2. Роналду, 3. Хави, 4. Иньеста, 5. Руни, 6. Суарес, 7. Форлан, 8. Это'О, 9. Касильяс, 10. Неймар.

Сезон-2011/12

Скучнейший финал «Бавария» – «Челси» завершился промахом Швайнштайгера (ну вы понимаете, на что я намекаю).

Поскольку Руни в «Баварии» тогда не играл, то никто из «Баварии» не попал в топ-10 игроков сезона:

1.Месси, 2. Роналду, 3. Иньеста, 4. Хави, 5. Фалькао, 6. Касильяс, 7. Пирло, 8. Дрогба, 9. Ван Перси, 10. Ибрагимович.

Сезон-2012/13

«Бавария» отыгралась на следующий год, обыграв невероятную «Боруссию Дортмунд» Юргена Клоппа в финале ЛЧ.

Из «Боруссии» представителей в списке лучших, однако, нет:

1. Месси, 2. Роналду, 3. Рибери, 4. Ибрагимович, 5. Неймар, 6. Иньеста, 7. Ван Перси, 8. Роббен, 9. Бэйл, 10. Пирло.

Сезон-2013/14

«Реал Мадрид» завоевывает десиму в дерби против «Атлетико Мадрид». Помните Диего Косту в том сезоне? Так вот его по традиции нет в десятке:

1. Роналду, 2. Месси, 3. Нойер, 4. Роббен, 5. Т. Мюллер, 6. Лам, 7. Неймар, 8. Хамес Родригес, 9. Кроос, 10. Ди Мария.

Сезон-2014/15

Триумф «Барселоны» и победа в финале над «Ювентусом». Пирло, Тевез, Видаль, Погба, Кьеллини, Буффон отсутствуют:

1. Месси, 2. Роналду, 3. Неймар, 4. Левандовски, 5. Суарес, 6. Т. Мюллер, 7. Нойер, 8. Азар, 9. Иньеста, 10. Алекси Санчес.

Сезон-2015/16

«Реал Мадрид» опять одолел «Атлетико Мадрид», и Роналду, скорее всего, получит Золотой Мяч. А вот лидерам «Атлетико Мадрид» придется ломать устоявшуюся систему, поскольку в их составе нет Уэйна Руни, а другим серебряным призерам Лиги Чемпионов путь в 10-ку лучших заказан. Удачи, Антуан Гризманн!

Фото: DailyMail