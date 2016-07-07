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    5 игроков сборной России, которые не провалили Евро.

    7 июля 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет 5 игроков сборной России, которые не провалили Евро 2016. Лучшие из худших!

    5. Денис Глушаков (Спартак Москва).

    Глушаков активно сыграл в атаке выйдя на замену в конце матча с англичанами и во втором тайме со словаками, где ему удалось отличится забитым мячом. Провальный матч против Уэлса, он начал в основе, но там провалилась вся опорная зона и защита, с учётом повреждения полученного до Евро 2016, Денис сыграл практически на своём уровне этот турнир.

    4. Василий Березуцкий (ЦСКА).

    Василий принёс единственное очко сборной России на Евро 2016, забив в конце матча англичанам. В матче против словаков вина за первый гол Вайсса, частично принадлежит Василию, но всё таки, больше всех провалился в данном голе, именно Смольников. В матче против Уэльса Василий в перерыве был заменён из-за травмы на своего брата, возможно столь провальная игра в этом матче капитана сборной России, обусловлена полученным повреждением.

    3. Георгий Щенников (ЦСКА).

    Щенников в матче с англичанами заработал штрафной, из которого Дайер забил гол в ворота сборной России, но в конце матча Георгий исправился и отдал результативный пас на Василия Березуцкого. Матч против словаков Георгий провёл хорошо, с его фланга голов и опасных моментов практически не было, а провальный матч против Уэльса, он смотрел со скамейки запасных.

    2. Олег Шатов (Зенит).

    Единственное «светлое пятно» в атаке сборной России, Олег пытался обыгрывать «один в один» и ускорять игру сборной. Матч со сборной Англии Шатов провёл неплохо, активность россиян, была обусловлена в первую очередь усилиями Олега, а в матче со словаками он отдал результативный пас на Глушакова и подарил надежду болельщикам на ничью. К сожалению получив в конце матча со словаками травму Шатов, не помог в игре с Уэльсом, где его явно не хватало.

    1. Игорь Акинфеев (ЦСКА).

    В матче с Англией Игорь прыгал «как белка в колесе» вытаскивал любые мячи и таки помог добить ничью. Мяч Вайсса Игорь вытащить в принципе мог, но Вайсс бил уже с близкого расстояния и сильно, а шедевр Хамшика, даже Буффон бы не потащил. С Уэльсом Акинфеев, спасал много и сборная России, могла проиграть с ещё более крупным счётом. По сейвам на Евро 2016 Акинфеев вошёл в семёрку лучших, а походу турнира всплывали слухи, о возможном трансфере в Боруссию Д, чем не доказательства успешной игры Игоря на Евро.

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