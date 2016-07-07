Роналду с Португалией в финале, а на заре второй полуфинал!

Стал известен первый финалист турнира – Португалия. Уэльс улетает, а мы с нетерпением ждем второй полуфинал.

Португалия в финале, Уэльс едет домой с бронзой.

Первый полуфинал подарил нам много эмоций. Наконец-то Португалия показала, что она может побеждать в основное время матча, показывая красивую игру. У Уэльса же в этом матче ничего не получилось. Два подряд гола обескуражили валлийцев. Роналду побил очередной рекорд, и помог сборной пройти в финал, именно он забил первый гол и отдал голевую передачу при втором взятии ворот. Лично мне понравилась игра, не скажу, что она была самая зрелищная на этом ЕВРО, но и не могу сказать, что матч был скучный. Было достаточно опасных моментов. Лично я рад, что Португалия наконец-то показала, что она может играть в красивый футбол. Она могла довести матч до разгрома, ведь были хорошие моменты.

Но это было бы неприлично по отношению к Уэльсу. Уэльс показывал красивый футбол на ЕВРО 2016, и я благодарен им за все матчи с их участием. Ибо они были захватывающими и интересными. Португалия в финале. У Криштиану появился шанс взять трофей со сборной и показать Месси, кто круче. Но этот матч еще нужно выиграть, и Португалия в нем не будет фаворитом, и соперник будет очень серьезно настроен. Как раз о сопернике. Кто им станет? Кто будет противостоять Португалии в финале? Сегодня нас ждет очень интересный матч!

Второй полуфинал. Германия – Франция.

Встречаются, на мой взгляд, два главных фаворита ЕВРО 2016. Матч обещает быть интересным, и надеюсь скучать он нас не заставит. Думаю, команды покажут красивую игру, подтверждая свой статус фаворитов ЕВРО. Не исключено, что основное время закончится в ничью, так как команды достойны друг друга. Думаю, матч не будет скучным и подарит нам некоторое количество голов, а также много опасных моментов. Думаю интрига будет сохраняться до конца матча! Но так ли это покажет игра.