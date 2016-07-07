Беги, Гарет, беги! Почему Бэйл рискует повторить судьбу Софии Ротару

Бред! У Роналду и Бэйла нормальные человеческие отношения.
Другое дело, что если Гарет сам хочет выйти на пьедестал, стать лучшим в мире, то ему конечно же надо быть в команде, где ровняются конкретно на него. Но! Кто захочет сам уходить из Мадридского Реала? Только сумасшедший. В такой ситуации остаётся лишь продолжать работать и кропотливым трудом выгрызать себе место под солнцем. Пример Суареса на загляденье! Сначала он привыкал, теперь стал забивать больше, чем даже тот же Месси. Так что ...
Долгое время после его перехода в «Реал» фигура Гарета Бэйла вызывала у меня чувства раздраженного недоумения. Сложно было понять, достоин ли валлиец тех миллионов, что за него были заплачены, и не снизил ли он к себе требования до критически низкой планки. Но вторая половина этого клубного сезона и последующий за этим Евро вновь вернул мне осознание того, что Бэйл – игрок крайне высокого уровня. Допускаю, что длинноволосого полузащитника вдохновили на такой эмоциональный подъем новости о том, что Криштиану Роналду находится на грани отъезда из «Мадрида». Ведь ни для кого не секрет, что отношения этих парней далеки от идеальных. А причиной всему то, что солист может быть только один, а никто из них не хочет на постоянной основе быть на бэк-вокале. Однако несколько дней назад было объявлено, что Роналду ни то, что не покинет стан «сливочных», но и пролонгирует имеющееся соглашение еще на два года. Что же, тогда уходить нужно Бэйлу.
Все мы знаем и любим певицу Софию Михайловну Ротару. Своими песнями она навсегда заняла место на Олимпе русской поп-музыки. Однако весь объем признания она так и не получила, ведь провела карьеру в тени Аллы Пугачевой. Алла Борисовна всегда более медийна, более обсуждаема и, в конце концов, более успешна. Именно она, по точному определению из старой песни Гуфа, была и есть «поп-мама» для нашей эстрады. А Ротару так и осталась лишь близкой и любимой, но все же тетей.
Вот и Бэйл, который в очередной раз доказал свою профпригодность, рискует так и пробыть большую часть карьеры в тени Роналду. Ведь перещеголять португальца в уровне интереса и признания со стороны прессы и болельщиков просто невозможно, если ты не невысокий аргентинец из «Барселоны». В конце концов, Бэйл никогда не получит «Золотой мяч», пока играет в одной команде с Криштиану. Валлиец перерос уровень подмастерья даже у столь крутого мастера. Ему пора отправиться в свободное плавание. Уверен, как только валлиец напишет в своем твиттере «Ой, надоел мне что-то это ваш Мадрид», телефон его агента начнет плавиться от звонков. И на один из них Бэйл обязательно ответит согласием, чем спасет свою карьеру, которая наконец начала налаживаться.