Беги, Гарет, беги! Почему Бэйл рискует повторить судьбу Софии Ротару

Блог «Подземка качества» готов объяснить звезде валлийского футбола, почему он должен срочно уезжать из Мадрида.

Долгое время после его перехода в «Реал» фигура Гарета Бэйла вызывала у меня чувства раздраженного недоумения. Сложно было понять, достоин ли валлиец тех миллионов, что за него были заплачены, и не снизил ли он к себе требования до критически низкой планки. Но вторая половина этого клубного сезона и последующий за этим Евро вновь вернул мне осознание того, что Бэйл – игрок крайне высокого уровня. Допускаю, что длинноволосого полузащитника вдохновили на такой эмоциональный подъем новости о том, что Криштиану Роналду находится на грани отъезда из «Мадрида». Ведь ни для кого не секрет, что отношения этих парней далеки от идеальных. А причиной всему то, что солист может быть только один, а никто из них не хочет на постоянной основе быть на бэк-вокале. Однако несколько дней назад было объявлено, что Роналду ни то, что не покинет стан «сливочных», но и пролонгирует имеющееся соглашение еще на два года. Что же, тогда уходить нужно Бэйлу.

Все мы знаем и любим певицу Софию Михайловну Ротару. Своими песнями она навсегда заняла место на Олимпе русской поп-музыки. Однако весь объем признания она так и не получила, ведь провела карьеру в тени Аллы Пугачевой. Алла Борисовна всегда более медийна, более обсуждаема и, в конце концов, более успешна. Именно она, по точному определению из старой песни Гуфа, была и есть «поп-мама» для нашей эстрады. А Ротару так и осталась лишь близкой и любимой, но все же тетей.

Вот и Бэйл, который в очередной раз доказал свою профпригодность, рискует так и пробыть большую часть карьеры в тени Роналду. Ведь перещеголять португальца в уровне интереса и признания со стороны прессы и болельщиков просто невозможно, если ты не невысокий аргентинец из «Барселоны». В конце концов, Бэйл никогда не получит «Золотой мяч», пока играет в одной команде с Криштиану. Валлиец перерос уровень подмастерья даже у столь крутого мастера. Ему пора отправиться в свободное плавание. Уверен, как только валлиец напишет в своем твиттере «Ой, надоел мне что-то это ваш Мадрид», телефон его агента начнет плавиться от звонков. И на один из них Бэйл обязательно ответит согласием, чем спасет свою карьеру, которая наконец начала налаживаться.