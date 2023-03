Смогут ли Роналду и Месси догнать Пеле?

Are Ronaldo and Messi able to catch Pelé?

Представляю интересную, на мой взгляд, информацию о лучших бомбардирах в истории футбола.

Собственно, идея настоящей статьи заключается в предположении о том, смогут ли Месси и Роналду догнать лидера по количеству забитых голов в официальных матчах на клубном уровне, легендарного бразильского форварда Пеле. При этом при изучении вопроса, интересным показалась и статистика самого Пеле, а именно то, что бразилец забил невероятное количество мячей (462 гола) в первых 9 сезонах (в среднем 51,34 гола за сезон), когда ему было 17-25 лет, но за последующие 12 сезонов – всего лишь 245 (то есть в среднем 20,42 гола за сезон, что является достаточно посредственным результатом). Если составить таблицу по возрасту игроков, в котором они забивали голы, то получится следующее: Выводы предлагаю сделать каждому самостоятельно!) Проклятое место финалиста Лиги Чемпионов или почему у Гризманна проблемы.

Пожаловаться на пост