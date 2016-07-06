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    Смогут ли Роналду и Месси догнать Пеле?

    6 июля 2016
    Are Ronaldo and Messi able to catch Pelé?

    Представляю интересную, на мой взгляд, информацию о лучших бомбардирах в истории футбола.
    Собственно, идея настоящей статьи заключается в предположении о том, смогут ли Месси и Роналду догнать лидера по количеству забитых голов в официальных матчах на клубном уровне, легендарного бразильского форварда Пеле.

    При этом при изучении вопроса, интересным показалась и статистика самого Пеле, а именно то, что бразилец забил невероятное количество мячей (462 гола) в первых 9 сезонах (в среднем 51,34 гола за сезон), когда ему было 17-25 лет, но за последующие 12 сезонов – всего лишь 245 (то есть в среднем 20,42 гола за сезон, что является достаточно посредственным результатом).

    Если составить таблицу по возрасту игроков, в котором они забивали голы, то получится следующее:

    Выводы предлагаю сделать каждому самостоятельно!)

    Проклятое место финалиста Лиги Чемпионов или почему у Гризманна проблемы.

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