Уникальная Исландия, рекорды Португалии и другие интересные факты.

Евро-2016. Самые интересные факты по итогам четвертьфиналов.

– Левандовски в четвертьфинале отличился на 100-й секунде игры (второй результат европейских чемпионатов). Лидер по этому показателю россиянин Кириченко, в поединке с Грецией на Евро 2004 забил на 68-й секунде;

– Португалия стала автором уникальнейшего достижения – в 6 (!) матчах подряд с ее участием основное время завершилось вничью. В последний раз этого не произошло в четвертьфинале Евро-2012: благодаря голу Криштиану Роналду на 79-й минуте португальцы обыграли Чехию (1:0). А затем началось! В полуфинале они со счетом 2:4 уступили по пенальти Испании. В групповом турнире нынешнего первенства трижды сыграли вничью – с Исландией (1:1), Австрией (0:0) и Венгрией (3:3). В 1/8 финала одолели Хорватию в дополнительное время (1:0), а в четвертьфинале Польшу – по пенальти (5:3);

– самый молодой игрок португальской сборной, полузащитник Ренату Саншеш предпочел стать автором рекорда финальных турниров чемпионатов Европы. Сравняв счет на 33-й минуте, он оказался самым юным игроком, отличившимся на Евро – в 18 лет и 317 дней;

– Португалия повторила и другой рекорд чемпионатов Европы: это четвертая сборная, которая на одном турнире не выиграла 4 раза (результаты считаются по итогам основного и дополнительного времени, поэтому единственная победа была во встрече с Хорватией – 1:0). Только одна сборная ранее не выиграла 4 поединка из 5 – Голландия на Евро-2004. Еще две команды не смогли добиться победы четырежды за 6 матчей – Чехия -1996 и Италия -2012;

– Уэльс забивал во всех проведенных матчах и второй по результативности после Франции;

Уэльс – единственный полуфиналист, который уже проигрывал на турнире (1:2 англичанам во 2-м туре группового этапа), но при этом и единственная команда среди четырех лучших, которая ни разу не сыграла вничью;

– рекордная сухая серия Мануэля Нойера со старта чемпионата Европы составила 437 минут. Причем голкипер сборной Германии по-прежнему не пропустил ни одного гола с игры (только с 11-метровой отметки). С учетом же Евро-2012 сухая серия Нойера оборвалась на 492-й минуте. Интересно, что началась она тоже после гола итальянца (Марио Балотелли);

– Германия с Италией повторили рекорд 36-летней давности: их серия пенальти составила 18 ударов. В матче за 3-е место на Евро-1980 итальянцы тоже проиграли – сборной Чехословакии (8:9). А в нынешней серии «скуадра адзурра» установила еще два достижения – 4 нереализованных своих пенальти и 7 вместе с немецкой сборной;

– Антуан Гризманн, забив 100-й гол Евро-2016, стал единоличным лидером в споре бомбардиров (4 мяча). И показал второй результат среди французских игроков на одном турнире. Больше него смог забить только Мишель Платини – также на домашнем первенстве континента в 1984 году (9 голов);

– Исландия стала первой командой, которой удалось забить хозяевам Евро-2016 с игры. До этого французы пропустили оба своих мяча с пенальти – их ворота поразили румын Богдан Станку и ирландец Роберт Брэйди;

– матч Франция – Исландия (5:2) стал самым результативным не только на нынешнем турнире, но и на всех чемпионатах Европы, состоявшихся в XXI веке. В предыдущий раз 7 голов было забито тоже в четвертьфинале: 25 июня 2000 года Голландия разгромила Югославию со счетом 6:1;

– Исландия за один матч пропустила больше мячей, чем за 4 предыдущих (5 против 4). И по этому показателю стала худшей сборной на турнире (9 пропущенных голов против 8 у Венгрии);

– Исландия – самая уникальная команда Евро-2016. Только она забивала и пропускала во всех проведенных матчах. Кроме нее ни разу не смогли сыграть «на ноль» Россия, Румыния, Украина, Чехия и Швеция, но все они провели по 3 встречи. А во всех поединках забивал еще лишь Уэльс;

– несмотря на крупное поражение от хозяев, Исландия стала автором достижения, которое на Евро-2016 не покорялось никому. Это единственная команда, которая в проигранном матче смогла забить более одного мяча;

– благодаря результативной игре с исландцами сборная Франции переместилась на 2-е место по забитым голам в истории финальных турниров чемпионатов Европы (60). Она опередила Голландию (57) и Испанию (55). Больше французов забила только команда ФРГ/Германии (72 мяча);

– на матче Франция – Исландия был установлен рекорд посещаемости Евро-2016 (76 833 зрителя). Это всего на 668 человек больше, чем было на поединке 1/8 финала между Италией и Испанией (76 165). Стоит отметить, что обе встречи прошли на Stade de France. А самым малопосещаемым матчем турнира остается игра Россия – Уэльс (всего 28 840 зрителей).

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