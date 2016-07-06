Что хотят видеть болельщики в полуфиналах ЕВРО 2016?

Один из самых скучных ЕВРО подходит к концу, но впереди еще 3 самых главных матча! Рассмотрим, какой же футбол хотят видеть болельщики в полуфиналах.

Мы явно хотели увидеть другой футбол на ЕВРО 2016. Сборная России провалилась, не показав ни результата, ни красивой игры. Так что нам приходится смотреть на другие команды, играющие в плей-офф. Да, на этом ЕВРО были сенсации, точнее они остаются. Ведь Уэльс впервые пробился на ЕВРО и сразу же вышел в полуфинал, и кто знает, возможно именно они поднимут кубок Европы у себя над головами. Но для этого им еще нужно обыграть вялую Португалию, которая к слову еще ни разу не победила в основное время матча на этом ЕВРО, но прошла до полуфинала. Не думаю, что болельщики хотят видеть такой футбол, в который играет Португалия. Более интересно играет Уэльс. Но кто же пройдет в финал покажет игра. Во втором полуфинале нас ожидает сумасшедший матч! Встречаются очень сильные команды Германия – Франция. Думаю этот матч достоин финала, но так вышло, что команды сойдутся в борьбе за путевку в финал. Трудно сказать кто победит, потому что обе команды достойны финала, бывало что они допускали небольшие ляпы на этом чемпионате Европы. Но также показывали красивый футбол и побеждали с крупным счетом. У Германии несколько дней назад был очень сложный и нервный матч, в котором им удалось вырвать победу в серии пенальти. Франция же легко разгромила, влюбившую в себя большинство болельщиков ЕВРО, Исландию. Но на пути Франции еще не было действительно топовых сборных. А у Германии был матч с Италией. Но не знаю плюс это или минус. Интересно, какой футбол покажут команды, закрытый и качественный, или же открытый с множеством голов? Не смотря ни на что, матч обещает быть интересным. Итак, вернемся к началу. Какой футбол хотят увидеть болельщики в полуфиналах? Явно не закрытый со счетом 0:0. Конечно мы хотим увидеть красивые голы, сумасшедшие сейвы, и множество опасных атак. Но это полуфинал, и ставка слишком высока. Так что вряд ли кто решится с самого начала играть в открытый футбол, но если кто и решится, то я снимаю шляпу перед ними, потому что в футбол играют ради болельщиков, а болельщики хотят видеть открытый и красивый футбол.